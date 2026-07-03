Спальня, кухня и гардероб в одной студии: как зонировать пространство без потерь

В студиях на 25-35 квадратных метрах каждый сантиметр начинает спорить за место. Тут уже не до лишней мебели: нужно уместить кухню, кровать, хранение и хотя бы кусок нормальной жизни, а не склад коробок у входа. В ЖК "Тринити" квартира ещё и с непростой геометрией, так что простая расстановка "диван к стене, шкаф в угол" здесь не сработает. Именно такой случай разложила по полкам арт-директор Domeo Юлия Андреева, предложив три планировочных сценария для одного и того же пространства.

"Чтобы маленькая квартира не превращалась в набор случайных углов, зонирование нужно просчитывать до покупки мебели. Сначала решают, где будет сон, где хранение и как человек будет проходить по квартире каждый день. Потом уже под это подбирают перегородки, шкафы и свет. Иначе даже дорогая отделка не спасёт ощущение тесноты". дизайнер интерьеров Ксения Орлова

Вариант 1. Изолированная спальня и максимум мест для хранения

Юлия Андреева назвала этот сценарий самым удачным для работы с пространством. Здесь удалось отделить спальню, не урезав кухню-гостиную, и при этом оставить нормальный запас мест для хранения. Для студии это почти роскошь, но здесь она собрана без лишнего шума. Такой подход особенно полезен, если в квартире живут постоянно, а не наездами.

При входе стоит шкаф до потолка. Рядом сделали хозяйственную секцию под щиток, вертикальный пылесос, швабру и всё, что обычно валяется в шкафу без порядка. С другой стороны — крючки, зеркало и пуфик с местом внутри для тапочек и мелочей.

Санузел оставили с ванной, как и планировал застройщик. Над инсталляцией разместили шкаф для инженерных коммуникаций и хозяйственных вещей, под большой раковиной поставили тумбу, а рядом в колонну спрятали стиральную и сушильную технику за фасадами. На стенах можно добавить крючки для полотенец и халатов.

Спальню отделили перегородкой, которую продолжили текстильной шторой. Получилась приватная зона отдыха без полноценной комнаты, но с прикроватной тумбой и нормальным ощущением отдельного места для сна. Такой приём помогает не перегружать интерьер и оставляет пространство живым, а не зажатым.

Вариант 2. Более открытая планировка с полубарной кухней

Во втором варианте квартира становится заметно свободнее, но основные зоны никуда не исчезают. Спальню по-прежнему отделяют от кухни и гостиной, однако перегородка здесь другая: сверху стоит стеклянная фрамуга, и дневной свет проходит глубже в помещение. За счёт этого квартира не кажется тёмной коробкой, хотя функций в ней меньше не стало.

Кухню здесь сделали заметнее и шире. В неё встроили холодильник, пеналы для хранения, посудомоечную машину и полноценную рабочую поверхность. Андреева советует заменить духовку и микроволновку одним прибором с двумя функциями. Это освобождает место и делает кухонный ряд собраннее.

Главный акцент — П-образная столешница, которая переходит в полубарную стойку. Она работает и как рабочая зона, и как место для ежедневных приёмов пищи. Рядом поставили компактную гостиную с раскладным диваном, а телевизор повесили на перегородку между зонами. Шкаф-купе до потолка добавили без лишнего съедания прохода.

Санузел здесь сделали с душевой вместо ванны. Для тех, кто не любит долгие бытовые церемонии, это понятный ход: быстрее, проще, меньше лишнего объёма. При этом в помещении остаётся постирочная зона с техникой в колонну, шкаф для хранения и тумба под раковину.

Вариант 3. Самое простое и бюджетное решение

Юлия Андреева отдельно отметила, что этот вариант проще всего собрать на практике. Здесь нет сложных перегородок и лишних конструкций, а значительную часть мебели можно купить готовой. За счёт этого ремонт выходит дешевле и идёт быстрее, что для студии под аренду или для срочного заселения выглядит логично.

Планировка остаётся открытой. Спальня становится частью общего пространства, и квартира сразу выглядит свободнее. Кровать ставят у окна, рядом — прикроватные тумбы, а в изножье появляется диван округлой формы.

Именно этот диван помогает сгладить сложную геометрию квартиры. Дизайнер считает, что форма мебели делает пространство визуально спокойнее и убирает ощущение ломаных линий. При необходимости диван можно переставить и собрать зону отдыха по-другому. Для небольших квартир это особенно удобно, когда один предмет должен работать сразу на несколько задач.

Кухня здесь уходит в нишу и получает полубарную столешницу. В ней предусмотрены встроенный холодильник, посудомоечная машина, мойка, варочная поверхность на две конфорки и духовка с функцией микроволновой печи. ТВ-зона плавно соединяется с системами хранения до потолка, а в прихожей остаются шкаф, зеркало на двери и крючки.

"Когда квартира сложной формы, лучше не пытаться втиснуть в неё всё подряд. Работает только тот вариант, где мебель подстраивается под маршрут движения и свет, а не наоборот. В одной студии нужен приватный сон, в другой важнее открытость, в третьей — скорость ремонта. Поэтому планировка всегда зависит от того, как человек реально живёт". дизайнер интерьеров Елена Маркова

Ответы на популярные вопросы

Какой вариант лучше для одного человека? Первый или третий. Если нужен порядок и отдельная спальня, больше подходит первый. Если важны простота и меньшие траты, удобнее третий.

Что делать, если хочется больше света? Смотреть в сторону второго варианта. Стеклянная фрамуга в перегородке пропускает дневной свет глубже в квартиру.

Можно ли обойтись без ванны? Да, во втором и третьем вариантах выбрана душевая. Это освобождает место под хранение и постирочную зону.

Подходит ли такая планировка для аренды? Да, особенно третий вариант. Он проще в реализации, а готовая мебель сокращает сроки и расходы на обустройство.

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