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Министр Фальков: студенты должны использовать ИИ не для списывания, а для исследований
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:03

Министр Фальков: студенты должны использовать ИИ не для списывания, а для исследований

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выступил на Петербургском международном экономическом форуме, подчеркнув важность этичного использования искусственного интеллекта (ИИ) в образовании.

Фальков призвал студентов использовать ИИ не для списывания, а для улучшения качества исследований, подчеркнув, что с помощью ИИ можно анализировать значительно больший объем источников. Также он обозначил необходимость четкого регламентирования использования ИИ в учебном процессе, чтобы это способствовало развитию, а не нарушало академические стандарты.

Министр выразил уверенность, что в ближайшем будущем вузы разработают эффективные механизмы регуляции этого процесса.

Фото: commons.wikimedia.org/Dandarmkd (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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