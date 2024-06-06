Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выступил на Петербургском международном экономическом форуме, подчеркнув важность этичного использования искусственного интеллекта (ИИ) в образовании.
Фальков призвал студентов использовать ИИ не для списывания, а для улучшения качества исследований, подчеркнув, что с помощью ИИ можно анализировать значительно больший объем источников. Также он обозначил необходимость четкого регламентирования использования ИИ в учебном процессе, чтобы это способствовало развитию, а не нарушало академические стандарты.
Министр выразил уверенность, что в ближайшем будущем вузы разработают эффективные механизмы регуляции этого процесса.
Фото: commons.wikimedia.org/Dandarmkd (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Паломеро: ВС РФ откроет огонь по западным инструкторам
Бывший руководитель Главного штаба ВВС Франции Жан-Поль Паломеро заявил в эфире LCI, что западные инструкторы на территории Украины могут подвергаться атакам со стороны российских сил, если они окажутся поблизости от фронта или стратегически важных объектов.
Дочерний бренд Nothing CMF анонсировал оранжевый смартфон Phone 1 с необычным дизайном
Компания CMF, дочерний бренд Nothing, анонсировала выпуск своего первого смартфона Phone 1 с необычным дизайном. Смартфон окрашен в оранжевый цвет и оснащён экокожей на задней панели, на которой также расположен необычный элемент в виде колесика, функционал которого пока не раскрыт.
Quto: за три года УАЗ Патриот подорожал на 700 тыс. рублей
Стала известна информация об изменениях в стоимости внедорожника "УАЗ Патриот". Согласно данным quto.ru, за последние три года цена на автомобиль выросла на 700 тысяч рублей.
Российский научный фонд профинансировал 60 прикладных проектов за 2023 год
В 2023 году Российский научный фонд (РНФ) профинансировал 60 проектов прикладных исследований, как рассказал его генеральный директор Владимир Беспалов.