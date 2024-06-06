Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выступил на Петербургском международном экономическом форуме, подчеркнув важность этичного использования искусственного интеллекта (ИИ) в образовании.

Фальков призвал студентов использовать ИИ не для списывания, а для улучшения качества исследований, подчеркнув, что с помощью ИИ можно анализировать значительно больший объем источников. Также он обозначил необходимость четкого регламентирования использования ИИ в учебном процессе, чтобы это способствовало развитию, а не нарушало академические стандарты.

Министр выразил уверенность, что в ближайшем будущем вузы разработают эффективные механизмы регуляции этого процесса.

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