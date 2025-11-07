Из Москвы — в Челябинск: Текслер зовёт талантливую молодёжь вернуться домой

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился со студентами Высшей школы экономики (ВШЭ) и призвал их после окончания вуза вернуться в родной регион. Как сообщили в пресс-службе правительства области, встреча состоялась в рамках образовательного проекта ВШЭ "ГосВышка".

"Совместим интересы" — обращение губернатора

Во время беседы глава региона подчеркнул, что его интерес — видеть молодых специалистов, получивших образование в престижных вузах, работающими на благо Челябинской области.

"Интерес у вас — общаться со мной как с экспертом в сфере госуправления, а мой интерес — чтобы, отучившись в престижном вузе, вы вернулись в родной регион. Будем совмещать интересы", — обратился Текслер к студентам.

Участники встречи и ключевые темы

В мероприятии приняли участие 40 студентов из кампусов ВШЭ — московского, петербургского, нижегородского и пермского. Среди них большинство оказались уроженцами Челябинской области.

Встреча проходила в рамках дисциплины "Государственные проекты развития: от идеи к управлению изменениями".

Губернатор рассказал о стратегических направлениях развития региона:

промышленной базе Челябинской области;

реализации национальных проектов;

мерах поддержки участников СВО;

успехах в строительстве, медицине, образовании и культуре;

перспективах развития спорта и туризма.

Регион, который меняется

Текслер отметил, что сегодня акцент делается на повышении качества и комфорта жизни в городах региона:

"Мы активно реализуем национальные проекты, и многого достигли. В последний год активно возводим жилье. Внимание и приоритеты сегодня направлены на улучшение качества, комфорта жизни. Если вы приезжаете в свои города, то видите, как меняется облик Челябинска, Магнитогорска, всех наших городов. Эти изменения видны", — подчеркнул губернатор.

Он также рассказал о развитии промышленной робототехники, запуске производства трамваев, троллейбусов и электробусов, а также о новых экологических инициативах.

Студенты смогли задать вопросы о трудоустройстве молодых специалистов, перспективах региональной экономики и участии выпускников в проектах Челябинской области.