Из Москвы — в Челябинск: Текслер зовёт талантливую молодёжь вернуться домой
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился со студентами Высшей школы экономики (ВШЭ) и призвал их после окончания вуза вернуться в родной регион. Как сообщили в пресс-службе правительства области, встреча состоялась в рамках образовательного проекта ВШЭ "ГосВышка".
"Совместим интересы" — обращение губернатора
Во время беседы глава региона подчеркнул, что его интерес — видеть молодых специалистов, получивших образование в престижных вузах, работающими на благо Челябинской области.
"Интерес у вас — общаться со мной как с экспертом в сфере госуправления, а мой интерес — чтобы, отучившись в престижном вузе, вы вернулись в родной регион. Будем совмещать интересы", — обратился Текслер к студентам.
Участники встречи и ключевые темы
В мероприятии приняли участие 40 студентов из кампусов ВШЭ — московского, петербургского, нижегородского и пермского. Среди них большинство оказались уроженцами Челябинской области.
Встреча проходила в рамках дисциплины "Государственные проекты развития: от идеи к управлению изменениями".
Губернатор рассказал о стратегических направлениях развития региона:
-
промышленной базе Челябинской области;
-
реализации национальных проектов;
-
мерах поддержки участников СВО;
-
успехах в строительстве, медицине, образовании и культуре;
-
перспективах развития спорта и туризма.
Регион, который меняется
Текслер отметил, что сегодня акцент делается на повышении качества и комфорта жизни в городах региона:
"Мы активно реализуем национальные проекты, и многого достигли. В последний год активно возводим жилье. Внимание и приоритеты сегодня направлены на улучшение качества, комфорта жизни. Если вы приезжаете в свои города, то видите, как меняется облик Челябинска, Магнитогорска, всех наших городов. Эти изменения видны", — подчеркнул губернатор.
Он также рассказал о развитии промышленной робототехники, запуске производства трамваев, троллейбусов и электробусов, а также о новых экологических инициативах.
Студенты смогли задать вопросы о трудоустройстве молодых специалистов, перспективах региональной экономики и участии выпускников в проектах Челябинской области.
