Руки матери и ребёнка
Руки матери и ребёнка
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 12:52

Студенческое материнство на подъеме: Красноярск поддерживает молодых мам с выплатами на обучение

В Красноярском крае за первые месяцы года региональное отделение Социального фонда назначило выплаты 59 студенткам, ставшим мамами. Новая государственная мера поддержки, запущенная в текущем году, распространяется на молодых женщин, которые совмещают академическое обучение с уходом за ребенком. Финансовая помощь призвана снизить нагрузку на бюджет студенческих семей и стимулировать рождаемость в регионе. Оформить пособие по беременности и родам могут учащиеся очной формы в вузах, техникумах и колледжах независимо от формы оплаты образования.

Условия назначения поддержки

Право на государственные выплаты имеют студентки очных отделений высших учебных заведений, профессиональных училищ и колледжей. Условие оплаты обучения — контрактная или бюджетная основа — не является препятствием для начисления декретных средств. Кроме того, нормативный акт охватывает учащихся, осваивающих дополнительные образовательные программы или проходящих обучение в научных организациях.

Данная инициатива направлена на создание благоприятных условий для молодых матерей, позволяя им не прерывать получение специальности из-за финансовых трудностей. Важно, что статус студентки очной формы является первостепенным критерием для ведомства при рассмотрении первичной заявки. Система охватывает фактически все уровни профессионального образования, существующие в системе российской академической подготовки.

Специалисты подчеркивают долгосрочную значимость подобных мер для демографической политики страны. Поддержка молодых мам позволяет гармонично сочетать воспитание детей с построением будущей профессиональной карьеры, снимая часть тревог, связанных с материальным обеспечением семьи в период обучения.

"Внедрение механизма адресной помощи студенткам — это необходимый шаг по укреплению социально-экономического благополучия молодежи. Мы видим, что регионы активно включаются в процесс реализации новых федеральных норм, обеспечивая доступность выплат для каждой нуждающейся мамы. Такая практика демонстрирует готовность государства поддерживать студенческие семьи на этапе интенсивного профессионального становления. Убежден, что подобные меры создают устойчивый фундамент для планирования будущего молодой семьей в условиях качественного образования".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Как рассчитывается сумма

При расчете итогового пособия Социальный фонд учитывает два базовых фактора. Ключевым ориентиром выступает действующий в регионе прожиточный минимум, к которому привязываются базовые коэффициенты выплат. Также специалисты ведомства проводят корректировку в зависимости от географических особенностей конкретного района Красноярского края.

Длительность отпуска по беременности и родам также напрямую влияет на размер итоговой суммы, начисленной студентке. Каждое обращение рассматривается индивидуально, исходя из установленных законом сроков нетрудоспособности. Такой подход гарантирует равнозначную поддержку, несмотря на различия в академических графиках разных учебных заведений.

Порядок подачи заявления

Процедура получения выплаты максимально автоматизирована и переведена в цифровой формат для удобства заявителей. Студенткам необходимо сформировать и направить электронное заявление через портал "Госуслуги". К форме обращения требуется приложить установленный пакет документов, подтверждающий статус учащейся.

После подачи данные проверяются специалистами ведомства на соответствие критериям программы. Вся необходимая информация о ходе рассмотрения дела поступает в личный кабинет пользователя на портале государственных услуг. С момента внедрения процесса данная механика показала свою эффективность в работе с молодыми жительницами края.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

