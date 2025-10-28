Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com is licensed under public domain
Андрей Власов Опубликована сегодня в 13:18

Учёба в долг: тюменские студенты оформляют кредиты на образование как никогда активно

Объём образовательных кредитов в Тюменской области вырос до 223,7 млн рублей

За первые восемь месяцев 2025 года жители Тюменской области оформили 1,3 тысячи образовательных кредитов на общую сумму 223,7 миллиона рублей. Эти показатели значительно превышают прошлогодние, сообщает РБК Тюмень.

Динамика роста

"За восемь месяцев 2025 года в Тюменской области заключено 1,3 тыс. договоров на образовательные кредиты на общую сумму 223,7 млн руб. Годом ранее таких договоров было 810 на 134 млн руб.", — указано в сообщении издания.

Таким образом, количество кредитных договоров выросло почти на 60%, а объём выданных средств — более чем на 90 миллионов рублей.

Почему кредиты берут чаще

Средний размер образовательного кредита увеличился с 208,2 до 275,5 тысячи рублей. В Минобрнауки РФ объяснили рост не только повышением стоимости обучения, но и особенностями самой программы: банки перечисляют средства частями — раз в семестр или учебный год, что делает систему гибче и прозрачнее.

Кроме того, в мае 2025 года вступил в силу закон, ограничивающий долю платного обучения в вузах и закрепляющий льготную ставку в 3% годовых для кредитов на приоритетные направления подготовки. Эта мера, по мнению экспертов, стала стимулом для роста спроса.

Что это значит для региона

Тюменская область входит в число регионов с высокой долей студентов, обучающихся в вузах на платной основе. Рост интереса к образовательным кредитам свидетельствует о том, что молодёжь стремится инвестировать в высшее образование, особенно в сферы с господдержкой и перспективами трудоустройства.

