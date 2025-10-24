Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 19:18

Не только диплом, но и подгузники: студентам УрФУ дают 100 тысяч за ребёнка

УрФУ введёт выплату 100 тысяч рублей студентам при рождении ребёнка — инициатива Ильи Обабкова

Уральский федеральный университет (УрФУ) объявил о введении единовременной выплаты в 100 тысяч рублей для студенческих семей при рождении ребёнка. Инициатором программы стал и.о. ректора вуза Илья Обабков, сообщили в пресс-службе университета.

"Речь о семьях, в которых хотя бы один родитель — студент УрФУ очной бюджетной формы обучения, при этом гражданин РФ в возрасте до 35 лет", — пояснил проректор по воспитательной работе Александр Иванов.

Получить выплату смогут не только новые родители, но и те, кто уже получил аналогичную поддержку в 2025 году — в этом случае сумма будет уменьшена.

Дополнение к федеральным мерам

Как уточнили в УрФУ, новая инициатива станет дополнительной к федеральным программам поддержки студентов. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство планирует ввести единовременную выплату в 200 тысяч рублей при рождении ребёнка в студенческой семье. Эта мера затронет 41 регион страны с низким уровнем рождаемости.

Социальная миссия университета

Руководство УрФУ отмечает, что подобные инициативы направлены не только на материальную помощь молодым родителям, но и на создание благоприятных условий для совмещения учёбы и семьи. Университет уже реализует программы льготного проживания, психологической поддержки и гибких графиков обучения для студентов с детьми.

