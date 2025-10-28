Школьники вернули кашу в меню: в Сургуте дети теперь сами решают, что будет на завтрак

В школах Сургута теперь блюда подбирают не только диетологи, но и сами дети. Меню школьных столовых можно корректировать по их пожеланиям — именно так в этом году в рацион вернули молочные каши, сообщает Комбинат школьного питания.

Что изменилось в меню

"Наши технологи при составлении меню ищут баланс между полезными блюдами и блюдами, популярными у школьников. Например, молочные каши, количество которых в прошлом году сократили, родители и учащиеся просили вернуть, и они снова подаются на стол детям", — рассказала агентству URA. RU генеральный директор предприятия Евгения Горобченко.

Такой подход помогает сделать школьное питание не только полезным, но и действительно вкусным для самих учеников.

Как формируется меню

Меню может меняться в течение всего учебного года: какие-то блюда убирают, а новые добавляют. Ученики и родители могут влиять на этот процесс — их мнение учитывают при составлении нового рациона.

В первом полугодии специалисты организовали дегустацию блюд. После неё в меню включили те позиции, которые получили наибольшее одобрение школьников. Если же какое-то блюдо большинству не нравится, его исключают из рациона.

Почему это важно

Такой формат участия делает школьное питание более гибким и ориентированным на детей. Когда учащиеся чувствуют, что их мнение учитывают, они с большим удовольствием посещают столовую и чаще выбирают полезные блюда.