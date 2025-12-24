Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Зимняя шина
Зимняя шина
© unsplash.com by Daniel Foster is licensed under Free to use under the Unsplash License
Иван Рогов Опубликована вчера в 23:57

Производитель обещал сезоны, а шипы ушли за месяц: где водители сами подставляют свою резину

Игнорирование обкатки и агрессивная езда ускоряют потерю шипов — автоэксперты

Потеря шипов на зимних шинах редко бывает внезапной и необъяснимой. Чаще всего это результат привычек, которые водитель даже не считает ошибочными. Металлические следы на асфальте и "лысая" резина к середине зимы — прямое следствие стиля эксплуатации. Об этом сообщает дзен-канал "Авто-маньяк".

Почему шипы не держатся так долго, как обещает производитель

Шипованная зимняя резина относится к числу самых дорогих расходников для автомобиля. Производители закладывают ресурс в несколько сезонов, но на практике он часто сокращается вдвое. Причина не всегда связана с качеством самой шины. Конструкция шипа предполагает, что он работает в связке с резиновой смесью, а не отдельно от неё. Когда нарушаются условия эксплуатации, металлический элемент перестаёт удерживаться в посадочном месте и начинает расшатываться. В итоге процесс выпадения ускоряется и становится необратимым, а вопрос шипы или липучка что выбрать встаёт раньше, чем планировалось.

Ошибка №1. Игнорирование обкатки новых шин

После установки новых шипованных шин многие водители продолжают ездить в привычном режиме. При этом первые 800-1000 километров считаются критически важными для ресурса резины. В этот период шипы ещё не зафиксированы окончательно и фактически "усаживаются" в своих гнёздах.

Резкие старты, экстренные торможения и высокая скорость в начале эксплуатации создают ударные нагрузки. Металл начинает смещаться, разрывая ещё не уплотнившуюся резину. Даже частичная потеря шипов на этом этапе приводит к цепной реакции: ослабленные отверстия начинают быстрее терять остальные элементы. Спокойная езда в период обкатки — не рекомендация для перестраховки, а необходимое условие, основанное на физических свойствах материала.

Ошибка №2. Агрессивная манера езды зимой

Даже правильно обкатанные шины не рассчитаны на постоянные перегрузки. Пробуксовки на асфальте и укатанном снегу становятся основной причиной ускоренного износа шипов. В момент резкого старта металл не вгрызается в покрытие, а скользит по нему под углом, испытывая боковое усилие.

Аналогичный эффект возникает при частых резких торможениях. Системы помощи водителю, включая ABS, создают пульсирующие нагрузки, которые постепенно расшатывают шип в посадочном месте. Особенно быстро это проявляется на задней оси. Зимняя езда требует плавных действий: аккуратного трогания, заблаговременного торможения и отказа от резких манёвров без необходимости. Дополнительное влияние оказывает и давление в шинах зимой, которое при отклонении от нормы усиливает нагрузку на металлические элементы.

Ошибка №3. Превышение скорости на сухой дороге

Распространённое заблуждение — считать, что отсутствие снега позволяет двигаться в зимнее время так же быстро, как летом. На высокой скорости шип подвергается сразу нескольким видам нагрузки: центробежной, вибрационной и тепловой. Резина нагревается, становится мягче, а металл начинает "гулять" внутри посадочного отверстия.

Наиболее интенсивно шипы теряются при длительных поездках по трассе, особенно на сухом и холодном асфальте. Скорость выше 120 км/ч многократно ускоряет этот процесс. Важно учитывать, что шипованная резина создавалась прежде всего для сцепления на льду и снегу, а не для динамичной езды. Несоответствие режима эксплуатации её назначению неизбежно сокращает срок службы.

