Шипованные и нешипованные зимние шины
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 18:56

Перестал покупать шипы после того, как узнал этот трюк — теперь экономлю тысячи

Шипы теряют эффективность после выпадения 60% элементов — автоэксперт

Каждую осень водители снова спорят: что лучше — шипы или "липучка". И обычно разговор заканчивается универсальными советами, которые не учитывают главное — где и как вы ездите. На практике правильный выбор зависит не от моды и чужих мнений, а от маршрутов, климата, времени поездок и того, насколько часто вы встречаете голый лёд. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Почему одного ответа "для всех" не существует

Шины работают не в вакууме. В городе, где дороги часто чистят, много асфальта и реагентов, одна резина проявляет себя лучше. На трассе и в пригороде, где утром может быть подмёрзшая корка и нераскатанная наледь, преимущества смещаются в другую сторону.

Поэтому начинать лучше не с вопроса "что круче", а с вопроса "какие условия у меня будут чаще всего". Если честно описать свою эксплуатацию — выбор обычно становится очевиднее.

Когда логичнее выбирать липучку

В материале подчёркивается простая идея: если автомобиль почти не выезжает за пределы города, переплачивать за шипы часто нет смысла. В городских условиях дороги чаще очищены, обледенение встречается реже, а коммунальные службы активно используют песок и реагенты. Плюс в таких условиях водитель большую часть времени едет по холодному, но сухому или мокрому асфальту.

Важно и то, что на асфальте (даже холодном) липучка обычно ощущается увереннее и комфортнее, а шипы могут проигрывать по сцеплению на сухом покрытии. Поэтому для мегаполисов и более тёплых регионов, где наледь — эпизодическая история, ставка на хорошие фрикционные зимние шины выглядит рационально.

Как понять, что липучка "ваш” вариант

  1. 80-90% поездок проходят в городе.

  2. Вы редко ездите рано утром по нечищеным улицам и дворам.

  3. У вас нет регулярных выездов на трассу в морозные часы.

  4. В вашем регионе дороги зимой чаще "чёрные", чем "стеклянные".

Когда лучше выбрать шипованные шины

В тексте рекомендуют шипы тем, кто регулярно выбирается за город и не ограничивается маршрутами по очищенным улицам. Особенно это актуально ранним утром, когда дорога может подмёрзнуть, а трафик ещё не "раскатал" покрытие.

Для жителей северных регионов аргумент ещё сильнее: на трассах чаще встречается наледь, которая долго держится и не всегда успевает исчезнуть благодаря движению других машин. В таких условиях шипы дают более уверенное поведение именно на скользких поверхностях.

Где шипы раскрываются лучше всего

  1. Загородные дороги и трассы, особенно по утрам.

  2. Северные регионы, где ледяные участки — обычная реальность.

  3. Дворы, частный сектор, второстепенные улицы, где чистят хуже.

  4. Участки, где часто бывает "голый лёд", а не просто мокрый асфальт.

Важный нюанс: шипы не "спасают всегда", а липучка не "бесполезна на льду"

Один из ключевых тезисов материала — популярное заблуждение. Многие уверены, что шипы выиграют в любой ситуации, а липучка на льду будто бы обречена. На деле всё сложнее.

В тексте приводится пример логики: на голом льду (например, в частном секторе) липучке действительно бывает сложнее, тогда как на обледенелой трассе фрикционная резина может обеспечивать хорошее сцепление за счёт свойств состава и того, что контакт с асфальтом частично сохраняется. То есть "лёд льду рознь", и сцепление зависит не только от наличия металлических элементов, но и от конкретной поверхности.

Износ и ресурс: почему состояние шипов критично

Ещё один практический момент — износ. Шипованная резина заметно теряет смысл, когда значительная часть шипов уже выпала. В материале называется ориентир: если теряется более 50-60% шипов, такие покрышки становятся практически бесполезными в плане своего главного преимущества.

Липучка устроена иначе: она сохраняет заложенные свойства до тех пор, пока жив протектор. То есть у фрикционных шин "эффект" более стабильный на протяжении срока службы, а у шипованных — сильно зависит от сохранности металлических элементов.

Сравнение: шипы и липучка в типичных условиях

  1. Город, чистые дороги, реагенты, много асфальта: чаще выигрывает липучка — комфортнее и логичнее по условиям.

  2. Трасса, пригород, ранние выезды, подмёрзшие участки: чаще разумнее шипы — лучше на наледи и голом льду.

  3. Северные регионы и дороги с частым обледенением: шипы обычно дают больше уверенности.

  4. Если шипы сильно "облысели”: их преимущество резко падает, и сравнение становится уже не в пользу шипованных.

Советы шаг за шагом: как выбрать свои зимние шины

  1. Опишите свои маршруты. Сколько города и сколько трассы/пригорода?

  2. Вспомните типичную зиму в вашем регионе. Асфальт и реагенты или частая наледь?

  3. Учитывайте время поездок. Ранние выезды увеличивают шанс ледяной корки.

  4. Если сомневаетесь — ориентируйтесь на худшие условия. Но только если они встречаются регулярно, а не "раз в сезон".

  5. Проверяйте состояние шипов. При большой потере шипов смысл переплаты исчезает.

  6. Не экономьте на качестве и состоянии протектора. Для липучки критичен протектор, для шипов — и протектор, и целостность шипов.

Популярные вопросы о зимних шинах: шипы или липучка

Что лучше для города: шипы или липучка?

По логике материала, если поездки в основном городские и наледь встречается редко, рациональнее выбрать липучку — она лучше подходит под такие условия.

Когда шипы действительно оправданы?

Когда вы часто выезжаете за город, ездите по трассе, особенно утром, и живёте в регионе, где обледенение — регулярное явление.

Правда ли, что липучка совсем не держит лёд?

Нет, в материале подчёркивается, что это заблуждение. Всё зависит от типа льда и условий: на обледенелой трассе липучка может работать уверенно, а вот на голом льду в частном секторе ей бывает сложнее.

Как понять, что шипованные шины уже "не шипованные”?

Если выпало более 50-60% шипов, их главная функция заметно теряется. Тогда стоит пересмотреть состояние комплекта и целесообразность его дальнейшего использования.

