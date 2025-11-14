Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Шипованные и нешипованные зимние шины
Шипованные и нешипованные зимние шины
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована вчера в 23:16

Ставил шипы в снег — теперь жалею: шум и вибрации сводят с ума, а липучка оказалась лучше

Шипованные шины увеличивают шум в городе — шиномонтажник Петров

Каждую осень перед первым снегом автомобилисты задаются вечным вопросом — что выбрать: шипованную резину или липучку? У обеих категорий есть свои сторонники, но универсального ответа не существует. Всё зависит от климата, стиля езды и дорожных условий.

"Автолюбитель в первую очередь должен ориентироваться не на мнения "коллег" или экспертов. Здесь в большей степени учитывается характер эксплуатации транспортного средства", — отметил шиномонтажник Игорь Петров.

Почему важно учитывать условия эксплуатации

Главное правило при выборе зимней резины — ориентироваться не на советы знакомых, а на реальные условия, в которых используется автомобиль. В городе, где дороги регулярно очищаются и посыпаются реагентами, шипованные покрышки чаще оказываются бесполезными. Они создают больше шума, увеличивают тормозной путь на сухом асфальте и изнашиваются быстрее.

В таких условиях фрикционные шины (липучка) обеспечивают лучшее сцепление с дорогой и комфортное вождение. Их мягкий состав сохраняет эластичность при минусовых температурах и надёжно цепляется за микронеровности покрытия.

"Если машина не выезжает за пределы города, то нет смысла переплачивать за шипованные шины", — добавил Игорь Петров.

Когда оправдан выбор шипованных шин

Шипованная резина необходима там, где дороги покрыты плотной наледью или снежной кашей. На обледенелых трассах именно металлические вставки обеспечивают максимальное сцепление и уменьшают риск пробуксовки.

Если водитель часто ездит за город, особенно утром или поздно вечером, когда температура резко падает, шипы становятся гарантией стабильности. Это особенно актуально для северных регионов, где лед на дорогах держится неделями.

Однако шипы требуют внимания. При потере более половины металлических элементов (50-60%) шина теряет эффективность и становится практически бесполезной.

Сравнение: шипы vs липучка

Параметр Шипованные шины Липучка (фрикционные шины)
Сцепление на льду Отличное Среднее
Поведение на сухом асфальте Хуже Лучше
Уровень шума Высокий Низкий
Износ Быстрее Медленнее
Устойчивость в городе Переизбыток сцепления Оптимальная
Цена Выше Ниже

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ставить шипованную резину для городской езды.
    Последствие: шум, вибрации и повышенный расход топлива.
    Альтернатива: липучка с направленным протектором.

  • Ошибка: экономить на качестве шин.
    Последствие: потеря управляемости и увеличение тормозного пути.
    Альтернатива: проверенные бренды (Michelin, Nokian, Bridgestone).

  • Ошибка: ездить на изношенных шипах.
    Последствие: бесполезное сцепление и скольжение.
    Альтернатива: своевременная замена при потере более 50% шипов.

Влияние климата на выбор

Выбор шин напрямую зависит от региона:

  • Юг и столица: тёплые зимы, редкая наледь — идеальна липучка.

  • Центральная Россия: перепады температуры, снег и реагенты — подойдёт фрикционная резина среднего класса.

  • Северные районы: регулярный лёд и снег — только качественные шипованные шины.

"Если часто приходится выбираться за город, особенно ранним утром, когда проезжую часть может подморозить, то лучше действительно переплатить за хорошую шипованную резину", — подчеркнул Игорь Петров.

Мифы и правда

  • Миф: шипы спасают при любой зимней погоде.
    Правда: на сухом или мокром асфальте они ухудшают сцепление и торможение.

  • Миф: липучка бесполезна на льду.
    Правда: современные смеси резины позволяют уверенно держаться даже на подмёрзшей дороге.

  • Миф: чем больше шипов, тем лучше.
    Правда: избыточное количество повышает шум и износ покрытия.

FAQ — частые вопросы

Можно ли использовать шипованную резину летом?
Нет, она быстро стирается и портит асфальт, к тому же тормозной путь увеличивается.

Как понять, что шипы износились?
Если выпало более 40-50% металлических вставок или шины стали заметно шумнее, пора менять комплект.

Что выбрать для загородных поездок зимой?
Если трасса не чистится регулярно, выбирайте шипы. Если покрытие чаще чистое — липучку.

Можно ли сочетать липучку и шипы на разных осях?
Нет, это ухудшает баланс и делает автомобиль непредсказуемым в поворотах.

3 интересных факта

В Финляндии шипованная резина разрешена только с ноября по март, чтобы не разрушать дороги.

Современные липучки сохраняют эластичность до -40 °C.

При температуре выше +5 °C шипы начинают терять сцепление, а тормозной путь увеличивается до 15%.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Засор фильтров и форсунок повышает расход топлива у машин с пробегом свыше 50 тыс. км — автомеханики вчера в 15:53
Форсунки, свечи и датчики: что на самом деле поднимает аппетит вашего авто

Причины резкого роста расхода топлива могут быть как техническими, так и связанными с манерой езды. Узнайте, какие системы проверять в первую очередь, чтобы не переплачивать на АЗС.

Читать полностью » Нейтральная передача в автомобиле разъединяет двигатель и колёса — автоспециалисты вчера в 14:57
На автомате оставил авто на нейтрали — понял, почему этого лучше не делать

Разбираемся, зачем нужна нейтральная передача, как правильно её использовать и почему у электромобилей Tesla её нет.

Читать полностью » Не дайте своему китайскому автомобилю разрушиться: что важно проверять и менять вчера в 13:16

Китайские автомобили становятся всё более популярными в России, но какие у них слабые места? Эксперт расскажет, на что обращать внимание при покупке и эксплуатации.

Читать полностью » Почему водители-лихачи не боятся аварий? Психолог объясняет их поведение вчера в 12:16

Почему водители-лихачи ведут себя агрессивно на дорогах? Психолог объясняет, что стоит за их поведением и как избежать опасных ситуаций на дороге.

Читать полностью » Покупка зимних шин: как не ошибиться и выбрать самые безопасные для вашего региона вчера в 11:16

Когда и какую зимнюю резину стоит ставить в России? Эксперт рассказывает, на что ориентироваться — тип шин, температура и условия региона.

Читать полностью » Покупка нового автомобиля: как избежать ловушки и сэкономить до 30% вчера в 10:16

Новые автомобили подешевели в Свердловской области, но покупка их в текущих условиях сложна. Что выбрать — новый автомобиль или подержанный? Читайте в нашем материале.

Читать полностью » Одновременное нажатие газа и тормоза вызывает перегрев трансмиссии — владелец сервисного центра вчера в 9:17
Машина перегрелась за секунды: простая ошибка, которую водители делают каждый день

К чему действительно приводит одновременное нажатие газа и тормоза и почему такие эксперименты опасны для трансмиссии.

Читать полностью » Китайские автомобили подверглись коррозии из-за реагентов — АвтоВзгляд вчера в 9:15
Китайские авто теряют форму зимой: как избежать ржавчины и дорогостоящих ремонтов

Какие проблемы могут возникнуть у китайских автомобилей зимой и как их избежать? Мы расскажем о частых ошибках и решениях, которые помогут сохранить авто в хорошем состоянии.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Тренировка с резиновой лентой повышает тонус в дороге — мнение тренеров
СЗФО
Снегопад перекрыл федеральные трассы в Мурманской области
Культура и шоу-бизнес
Sony Pictures анонсировала фильм о коллекционных фигурках Labubu — The Hollywood Reporter
Туризм
Схевенинген — популярный пляж для семейного отдыха в Нидерландах — тревел-блогер
Еда
Салат Рождественский венок создаёт эффектную праздничную подачу — кулинары
Красота и здоровье
Параллельная игра улучшает чувство безопасности, поясняет Дамона Хоффман
Красота и здоровье
Дерматоонколог Дэвид Полски назвал главный признак меланомы — быстрое изменение родинки
Садоводство
5 методов хранения лука, которые помогут сохранить его свежим до 9 месяцев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet