Липучка против шипов: миф развенчан — на льду держит лучше, но только в определённых условиях

Зима — время, когда даже опытные автомобилисты начинают задумываться о главном сезонном вопросе: какие шины выбрать — шипованные или "липучку”? Несмотря на то что этот спор тянется уже не первый год, однозначного ответа нет, ведь всё зависит от условий эксплуатации автомобиля.

Что выбрать: шипы или липучку

Здесь важно не поддаваться моде или привычке, а понимать, где и как вы чаще всего ездите. Если автомобиль используется в основном в городе, где дороги регулярно очищают от снега и льда, шипы просто не нужны. Городская эксплуатация предполагает движение по асфальту и реагентам, где шипы не только бесполезны, но и вредны: они ухудшают сцепление, повышают шум и изнашиваются гораздо быстрее.

Для таких условий идеально подойдут фрикционные зимние шины, или, как их чаще называют, липучки. Они созданы из эластичной резины, сохраняющей мягкость даже при сильных морозах, а рисунок протектора эффективно отводит воду и слякоть.

Когда шипы действительно нужны

Если же автомобиль регулярно покидает городскую черту, ездит по просёлочным дорогам, трассам с укатанным снегом или льдом, шипованные покрышки становятся лучшим выбором. Металлические вставки буквально вгрызаются в ледяную поверхность, обеспечивая максимальное сцепление и стабильность.

Особенно актуальны такие шины для северных регионов, где температура зимой держится ниже -15 °C, а дороги часто покрыты наледью. Именно здесь липучка теряет часть эффективности, а шипы дают уверенность и при торможении, и при резких манёврах.

Зависимость выбора от региона

Выбор шин во многом определяется климатом и дорожными условиями.

Юг России и столица. Дороги чистят регулярно, реагенты активно растапливают лёд. Липучка работает идеально.

Средняя полоса. Возможны гололёд и снег, но дороги часто расчищают. Здесь подойдёт липучка премиум-класса с направленным протектором.

Северные регионы. Наледь, снег, переменные морозы — шипованные шины без вариантов.

Сравнение: шипы против липучки

Критерий Шипованные шины Липучка Сцепление на льду Отличное Среднее Поведение на асфальте Плохое Хорошее Шумность Высокая Тихая Износостойкость Средняя Выше средней Цена Дороже Дешевле Идеальные условия эксплуатации Север, трассы, гололёд Город, чистые дороги

Мифы и правда

Миф: шипы безопаснее в любой ситуации.

Правда: на сухом или мокром асфальте они наоборот удлиняют тормозной путь.

Миф: липучка бесполезна при морозах ниже -20 °C.

Правда: современные составы резины сохраняют эластичность до -40 °C.

Миф: шипы не нужны, если у машины полный привод.

Правда: полный привод помогает тронуться, но не улучшает сцепление при торможении.

FAQ

1. Как часто нужно менять зимние шины?

Обычно через 4-5 сезонов, даже если протектор не полностью стёрт — резина стареет и теряет свойства.

2. Можно ли использовать шипы летом?

Нет. На асфальте они стираются за считанные недели, а шум и расход топлива резко возрастают.

3. Что выбрать для Москвы и Подмосковья?

Качественная липучка — оптимальное решение. На очищенных дорогах она безопаснее и долговечнее.

3 интересных факта о зимних шинах

Первая шипованная шина появилась в Финляндии в 1936 году. В Норвегии и Германии существуют штрафы за использование шипов вне зимнего сезона. В Японии липучки популярнее шипов из-за мягкого климата и заботы о дорожном покрытии.

Исторический контекст

Споры о том, что лучше — шипы или липучка, ведутся с тех пор, как появились первые фрикционные шины. В 1980-х шипы считались символом зимней надёжности, но с развитием технологий появились новые компаунды, способные держать дорогу без металла. Сегодня выбор стал делом не традиции, а разумного подхода к условиям эксплуатации: город — липучка, трасса — шипы.