Липучка против шипов: миф развенчан — на льду держит лучше, но только в определённых условиях
Зима — время, когда даже опытные автомобилисты начинают задумываться о главном сезонном вопросе: какие шины выбрать — шипованные или "липучку”? Несмотря на то что этот спор тянется уже не первый год, однозначного ответа нет, ведь всё зависит от условий эксплуатации автомобиля.
Что выбрать: шипы или липучку
Здесь важно не поддаваться моде или привычке, а понимать, где и как вы чаще всего ездите. Если автомобиль используется в основном в городе, где дороги регулярно очищают от снега и льда, шипы просто не нужны. Городская эксплуатация предполагает движение по асфальту и реагентам, где шипы не только бесполезны, но и вредны: они ухудшают сцепление, повышают шум и изнашиваются гораздо быстрее.
Для таких условий идеально подойдут фрикционные зимние шины, или, как их чаще называют, липучки. Они созданы из эластичной резины, сохраняющей мягкость даже при сильных морозах, а рисунок протектора эффективно отводит воду и слякоть.
Когда шипы действительно нужны
Если же автомобиль регулярно покидает городскую черту, ездит по просёлочным дорогам, трассам с укатанным снегом или льдом, шипованные покрышки становятся лучшим выбором. Металлические вставки буквально вгрызаются в ледяную поверхность, обеспечивая максимальное сцепление и стабильность.
Особенно актуальны такие шины для северных регионов, где температура зимой держится ниже -15 °C, а дороги часто покрыты наледью. Именно здесь липучка теряет часть эффективности, а шипы дают уверенность и при торможении, и при резких манёврах.
Зависимость выбора от региона
Выбор шин во многом определяется климатом и дорожными условиями.
-
Юг России и столица. Дороги чистят регулярно, реагенты активно растапливают лёд. Липучка работает идеально.
-
Средняя полоса. Возможны гололёд и снег, но дороги часто расчищают. Здесь подойдёт липучка премиум-класса с направленным протектором.
-
Северные регионы. Наледь, снег, переменные морозы — шипованные шины без вариантов.
Сравнение: шипы против липучки
|Критерий
|Шипованные шины
|Липучка
|Сцепление на льду
|Отличное
|Среднее
|Поведение на асфальте
|Плохое
|Хорошее
|Шумность
|Высокая
|Тихая
|Износостойкость
|Средняя
|Выше средней
|Цена
|Дороже
|Дешевле
|Идеальные условия эксплуатации
|Север, трассы, гололёд
|Город, чистые дороги
Мифы и правда
-
Миф: шипы безопаснее в любой ситуации.
Правда: на сухом или мокром асфальте они наоборот удлиняют тормозной путь.
-
Миф: липучка бесполезна при морозах ниже -20 °C.
Правда: современные составы резины сохраняют эластичность до -40 °C.
-
Миф: шипы не нужны, если у машины полный привод.
Правда: полный привод помогает тронуться, но не улучшает сцепление при торможении.
FAQ
1. Как часто нужно менять зимние шины?
Обычно через 4-5 сезонов, даже если протектор не полностью стёрт — резина стареет и теряет свойства.
2. Можно ли использовать шипы летом?
Нет. На асфальте они стираются за считанные недели, а шум и расход топлива резко возрастают.
3. Что выбрать для Москвы и Подмосковья?
Качественная липучка — оптимальное решение. На очищенных дорогах она безопаснее и долговечнее.
3 интересных факта о зимних шинах
-
Первая шипованная шина появилась в Финляндии в 1936 году.
-
В Норвегии и Германии существуют штрафы за использование шипов вне зимнего сезона.
-
В Японии липучки популярнее шипов из-за мягкого климата и заботы о дорожном покрытии.
Исторический контекст
Споры о том, что лучше — шипы или липучка, ведутся с тех пор, как появились первые фрикционные шины. В 1980-х шипы считались символом зимней надёжности, но с развитием технологий появились новые компаунды, способные держать дорогу без металла. Сегодня выбор стал делом не традиции, а разумного подхода к условиям эксплуатации: город — липучка, трасса — шипы.
