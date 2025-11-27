Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Авто на зимней дороге
Авто на зимней дороге
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 0:15

Не разгоняйтесь до 70: странный совет из шиномонтажа, который продлевает жизнь резине на годы

Резкий старт на новой резине приводит к выпадению шипов — автоэксперт

Когда автолюбитель покупает комплект новых зимних шин, особенно шипованных, кажется, что главное уже сделано: колёса свежие, протектор глубокий, сцепление будет идеальным. Но именно в этот момент многие допускают первичную и самую разрушительную ошибку — забывают обкатать резину. В итоге уже к следующему сезону владельцы замечают, что часть шипов оказалась утеряна, а сцепление ухудшилось. Причина почти всегда одна — неправильная эксплуатация в первые сотни километров.

Правильная обкатка зимних колес — это не формальность и не "страховка для педантиков". Это реальный способ продлить срок службы шипованных шин до четырёх-пяти сезонов, сохранить сцепные свойства и избежать лишних затрат. Чтобы новые покрышки действительно служили долго, важно понимать, что происходит с ними в первые километры дороги.

Зачем вообще обкатывать новую резину

Консервант на протекторе

С завода покрышки покрывают специальным защитным составом, который нужен для длительного хранения. Этот слой препятствует нормальному сцеплению резины с дорогой. Чтобы шины заработали "в полную силу", его необходимо постепенно стереть — на это уходит около 200-300 км.

Посадка шипов

На шипованных моделях есть второй этап: фиксация металлических элементов в гнёздах. Заводская установка обеспечивает базовое удержание, но окончательную прочность шипы набирают после мягкой эксплуатации в течение ещё 100-200 км.

Итого: полноценная обкатка шипованных шин занимает 500-600 км — и это ключ к их долговечности.

Почему обкатка похожа на обкатку нового автомобиля

Никто не разгоняет новый двигатель до предела во время первых поездок. Все знают: агрегаты должны притереться. Точно так же работает и с резиной. Шины — это полноценная часть автомобиля, и они так же нуждаются в бережном этапе адаптации, чтобы потом выдерживать резкие старты, высокие скорости и торможения.

Требования к обкатке в зависимости от типа шин

Тип покрышек Необходимый пробег обкатки Особенности
Летние 200-300 км снятие защитного слоя
Всесезонные 200-300 км постепенное улучшение сцепления
Зимние нешипованные ("липучки") 200-300 км стабилизация мягкой смеси
Зимние шипованные 500-600 км снятие консерванта + фиксация шипов

Как правильно обкатывать новые шипованные шины

1. Соблюдать умеренную скорость

На трассе первые километры лучше ехать не быстрее 60-70 км/ч, даже если разрешено 110-130 км/ч. Высокая скорость создаёт лишнюю нагрузку на шипы и провоцирует их преждевременное выпадение.

2. Избегать резких ускорений

Старт с пробуксовкой, быстрый разгон и агрессивный стиль вождения — главные враги новой резины. Особенно опасно это на сухом асфальте, когда шипы буквально "вырываются" из гнёзд.

3. Плавно тормозить

В первые 500 км лучше снизить динамику торможений. Ни экстренных нажимов, ни "педаль в пол". Каждое резкое торможение — удар по шипам.

4. Избегать сухого покрытия, если возможно

На чистом асфальте шипы испытывают максимальную вибрацию. Лёгкий снег или наледь, наоборот, помогают равномерно распределить нагрузку.

5. Следить за давлением

Недокачанные или перекачанные шины плохо распределяют нагрузку, что увеличивает риск вылета шипов. Давление должно быть строго по норме.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: резкий старт на новой шипованной резине.
    Последствие: одновременное выпадение нескольких шипов на одном колесе.
    Альтернатива: плавное трогание, равномерное распределение нагрузки.

  • Ошибка: поездка по трассе на высокой скорости в первые дни.
    Последствие: смещение шипов и нарушение их фиксации.
    Альтернатива: ограничение до 70 км/ч.

  • Ошибка: активное торможение на сухом покрытии.
    Последствие: ускоренный износ посадочных мест шипов.
    Альтернатива: мягкое торможение, использование торможения двигателем.

  • Ошибка: игнорирование давления в шинах.
    Последствие: неравномерная нагрузка на протектор, выпадающие шипы.
    Альтернатива: регулярная проверка давления — раз в неделю зимой.

А что если обкатка не была выполнена?

Если новые шины уже прошли 300-400 км без щадящего режима, шанс частичной потери шипов высок. Однако выход всё же есть:

  • снизьте скорость в последующие 200-300 км;
  • избегайте сухого асфальта;
  • контролируйте манёвры и торможения;
  • периодически проверяйте состояние шипов.

Полностью вернуть заводскую фиксацию невозможно, но можно замедлить ухудшение.

Сколько шипов теряет качественная резина за сезон

При правильной эксплуатации потери минимальны:

  • 5-10% — норма для качественных шин;
  • 20-30% — показатель неправильной обкатки;
  • 40-60% — дефектные модели или агрессивная езда.

Если шипы теряются симметрично и постепенно, это нормально. Если вылетают блоками — это сигнал об ошибках в эксплуатации.

Плюсы и минусы бережной обкатки

Плюсы Минусы
увеличивает срок службы на 30-40% требует дисциплины
сохраняет шипы на 4-5 сезонов временно снижает динамику езды
улучшает управляемость занимает 1-2 недели обычной эксплуатации
снижает риск ремонта требует контроля скорости

FAQ

Нужно ли обкатывать нешипованные зимние шины?

Да, для них тоже важно стереть защитный слой — иначе сцепление будет хуже.

Можно ли обкатать резину в городе?

Да, если избегать резких ускорений и торможений.

Влияет ли температура воздуха?

Да. При сильном морозе резина становится жёстче, и нагрузка на шипы возрастает.

Мифы и правда

  • Миф: "Заводская посадка шипов достаточна, обкатка не нужна".
    Правда: шипы набирают прочность только после нескольких сотен километров мягкой езды.

  • Миф: "Если шипы вылетают — значит, шины бракованные".
    Правда: до 90% случаев выпадения — следствие неправильной эксплуатации.

  • Миф: "Обкатка — это маркетинговый миф".
    Правда: производители прямо рекомендуют обкатку, и она влияет на ресурс.

3 интересных факта

  • Современные производители используют шипы с расширяющимися ножками — они раскрываются при обкатке.
  • Консервант на протекторе снижает сцепление на 15-20% до момента его стирания.
  • Некоторые модели шин имеют индикаторы правильной обкатки — по ним видно состояние посадки шипов.

Исторический контекст

Первые шипы появились в 1950-х и требовали обязательной обкатки.

В 1970–1990-х шипы стали прочнее, но принцип обкатки сохранился.

Современные шины получили более мягкие смеси, что требует аккуратной адаптации в первые километры.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Россияне потратили 568 млрд рублей на новые автомобили за последний месяц — Автостат сегодня в 2:14
Авторынок поставил рекорд в 568 миллиардов: осенний ажиотаж скрывает неприятный сюрприз

Рекордные траты на авто в октябре 2025: что стоит за цифрами в полтриллиона рублей и как это отразится на рынке?

Читать полностью » Модели Mazda 3, Solaris и Passat названы лучшими авто до 1,5 млн на вторичке — владелец автосалона вчера в 22:54
Бюджет 1,5 млн работает иначе: машины, которые удивляют надёжностью и оснащением

Подборка автомобилей, которые при бюджете в 1,5 млн рублей могут приятно удивить оснащением, возрастом и надёжностью, оставляя Vesta далеко позади.

Читать полностью » Специалисты раскрыли типичные ошибки при обслуживании сцепления — автоэксперты вчера в 20:31
Сцепление начало буксовать — водители в ступоре: один запах сразу выдал серьёзную поломку

Буксующее сцепление — не приговор. Разберём, как распознать износ, отрегулировать педаль и вернуть машине прежнюю тягу без визита в сервис.

Читать полностью » Мотор необходимо просушивать после мойки — автоэксперт вчера в 18:56
Залил мотор водой — и вот что случилось дальше: ремонт можно было избежать одной хитростью

Как безопасно помыть двигатель автомобиля, не залив электронику и не нарушив работу системы зажигания, и какие ошибки чаще всего приводят к поломкам.

Читать полностью » Скачки стрелки температуры и рост расхода топлива указывают на неисправность датчика охлаждающей жидкости — автослесарь вчера в 16:59
Один датчик — и мотор в безопасности: как термистор управляет жизнью двигателя

Почему такой маленький датчик способен предотвратить крупный ремонт мотора? Разбираемся, как он работает, по каким признакам распознать поломку и чего нельзя делать при его замене.

Читать полностью » Всесезонные шины проезжают до 60 тысяч километров — автоэксперты вчера в 14:33
Всесезонные шины оказались не такими вечными: реальный пробег удивляет даже опытных водителей

Узнайте, сколько километров могут прослужить всесезонные шины, как продлить их ресурс и какие ошибки чаще всего сокращают срок службы.

Читать полностью » Подогрев сидений может навредить здоровью водителя — автоэксперт вчера в 12:41
Зима только началась, а подогрев сидений уже подвёл сотни водителей — причина заставляет задуматься

Почему слишком частое использование подогрева сидений может быть опасным — и для автомобиля, и для здоровья, и как пользоваться этой функцией без вреда.

Читать полностью » Voyah Free Sport+ вышел на рынок с расширенной комплектацией — АВТОСТАТ вчера в 10:47
Кроссовер будущего уже на рынке: Voyah Free Sport+ удивил пневмоподвеской и запасом хода в тысячу км

Обновленный Voyah Free Sport+ выходит на российский рынок с расширенным функционалом и акцентом на локальную сборку, сохранив ориентацию на мощность и экономичность.

Читать полностью »

Новости
Наука
Новый ядерный проект обеспечит безопасное и дешёвое производство электроэнергии — Deep Fission
Питомцы
Пудели почти не пахнут благодаря нелиняющей шерсти — кинологи
Россия
Пепловые выбросы Безымянного изменили авиационный код — ТАСС
Мир
Бельгия предупредила о рисках использования российских активов — FT
Общество
МВД признало проблемы в работе дорожных камер и усилило цифровое обновление — Александр Горовой
Красота и здоровье
Онищенко призвал изучать жалобы на ушные боли без паники — эпидемиолог РАН
Экономика
Степашин допустил снижение ключевой ставки до 6–7% в 2026 году — ТАСС
Спорт и фитнес
Интервальная ходьба активирует мышцы верхней части тела — тренеры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet