Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в своем тексте для официального издания Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама "Нянзан", что Россия будет способствовать обменам студентов с Вьетнамом, запуску совместных научно-исследовательских проектов и программ.



Высказывание президента, получившее название "Россия и Вьетнам: партнерство, проверенное временем", опубликовано на интернет-сайте Президента России.



"В том числе продолжим подготовку граждан Вьетнама в российских высших учебных заведениях за счет федерального бюджета. Будем активно содействовать обмену студентов, реализации совместных научно-исследовательских проектов и программ", — говорится в тексте.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)