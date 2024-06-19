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Путин заявил о содействии студенческим обменам между РФ и Вьетнамом
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 19:52

Путин заявил о содействии студенческим обменам между РФ и Вьетнамом

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в своем тексте для официального издания Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама "Нянзан", что Россия будет способствовать обменам студентов с Вьетнамом, запуску совместных научно-исследовательских проектов и программ.

Высказывание президента, получившее название "Россия и Вьетнам: партнерство, проверенное временем", опубликовано на интернет-сайте Президента России.

"В том числе продолжим подготовку граждан Вьетнама в российских высших учебных заведениях за счет федерального бюджета. Будем активно содействовать обмену студентов, реализации совместных научно-исследовательских проектов и программ", — говорится в тексте.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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