Такса с крышкой от бутылки в зубах
Такса с крышкой от бутылки в зубах
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 17:34

Вот как наладить контакт с упрямыми собаками: эти 5 пород самые упрямые

Английский бульдог, такса, хаски признаны самыми упрямыми породами

Каждый хозяин собаки знает, что у каждого питомца свой характер. Но для некоторых пород упрямство — это не просто черта характера, а неотъемлемая часть их натуры. В этой статье мы расскажем о пяти самых упрямых породах собак, которые часто действуют по своему усмотрению, и поделимся рекомендациями по их воспитанию.

Почему некоторые собаки упрямые?

Упрямство у собак — это не всегда результат плохого воспитания. В большинстве случаев это врожденная черта, связанная с характером породы и историей её развития. Некоторые породы были выведены для работы в сложных условиях, где от них требовалась самостоятельность и способность принимать решения без помощи человека. Эти собаки привыкли действовать по своему усмотрению и не всегда следуют указаниям хозяев.

5. Английский бульдог

Английский бульдог — это настоящая философская собака. С его взглядом на мир, полным размышлений, он часто принимает решение не выполнять команду просто потому, что считает, что встанет с дивана только в случае крайней необходимости. Раньше эта порода была выведена для борьбы с быками, и её представители обладали железной волей и стойкостью.

Упрямство бульдога не является проявлением злости или агрессии. Это скорее выражение уверенности и спокойствия, когда он решает, что ему не нужно выполнять команду. У хозяев этой породы уходит много времени на воспитание и тренировку, так как стандартные методы дрессировки часто не работают.

4. Такса

Такса — это маленькая собака с большой независимостью. Под её внешним обаянием скрывается настоящее упрямство и независимость, унаследованные от её охотничьих предков. Таксы были выведены для самостоятельной норной охоты, и их упрямство тесно связано с решительностью и интеллектом.

Такса всегда будет стремиться манипулировать хозяином, если что-то не по её. Она точно знает, чего хочет, и не стесняется напоминать об этом. Воспитание таксы требует последовательности и твердости с самого щенячьего возраста.

3. Сибирский хаски

Сибирский хаски — это порода, известная своей красотой и независимостью. Хаски были выведены для работы в тяжёлых условиях, в том числе в команде с другими собаками. Поэтому они привыкли полагаться на себя и на своих сородичей, а не на человека.

Упрямство хаски проявляется в том, что они часто отказываются выполнять команды, если они им неинтересны. Эти собаки могут лечь на землю и просто отказаться двигаться, если их занятие не привлекло их внимания. Однако если хаски будет заинтересован в задаче, они могут работать с полной отдачей. Чтобы привлечь их внимание, нужно представлять занятия в виде игры или спортивной активности, такой как каникросс или аджилити.

2. Басенджи

Басенджи, или так называемая "нелающая собака", — это настоящая загадка среди пород. Несмотря на молчание, которое они демонстрируют, басенджи — одни из самых независимых собак. В отличие от других пород, эти собаки не будут бездумно выполнять команды. Они тщательно анализируют каждую команду и только потом решают, стоит ли её выполнять.

Их упрямство — это интеллектуальная игра. Басенджи всегда находит причины, чтобы проигнорировать команды, если считает, что они не представляют для неё ценности. Для владельца важно понимать, что басенджи будут работать только тогда, когда увидят в этом свою выгоду. Эта порода похожа на кошку, у неё грациозность и независимость.

1. Акита-ину

Акита-ину — абсолютный чемпион по упрямству среди всех пород. Эти собаки были выведены для охоты на крупного зверя и охраны, и для этого им нужно было быть максимально независимыми и умными. Акита не будет подчиняться только потому, что это команда. Она выслушает указания, оценит их и примет решение сама.

Дрессировка акиты-ину — это не просто обучение послушанию. Это долгий процесс установления доверительных отношений между хозяином и собакой. Чтобы добиться уважения акиты, необходимо проявить лидерские качества и стать партнёром для этой сильной и независимой породы.

Советы по воспитанию упрямых собак

  1. Будьте последовательными. Упрямые собаки требуют чёткого понимания того, что от них ожидается. Каждая команда должна быть ясной и последовательной, чтобы собака понимала, что её ожидает.

  2. Используйте позитивное подкрепление. Вместо того чтобы наказывать собаку, вознаграждайте её за выполнение команд. Это помогает укрепить связь и мотивировать питомца.

  3. Применяйте разнообразные методы дрессировки. Иногда стандартные подходы не работают, особенно с независимыми собаками. Используйте игры, физическую активность и задачи, которые заинтересуют питомца.

Воспитание упрямых собак — это не борьба, а искусство. Каждый питомец требует своего подхода. Понимание его природных инстинктов и индивидуальных особенностей поможет вам наладить гармоничные отношения и получить верного друга на всю жизнь. Важно помнить, что с терпением и уважением к питомцу даже самый упрямый собака может стать самым преданным другом.

