Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление крипто-монеты — Hamster-коина.
Она будет доступна на платформе TON.
По словам Дурова, в игру в Telegram Hamster Kombat каждый день заходят по 4-5 миллионов человек, а совсем скоро Hamster-коин появится на TON.
"Вскоре команда Hamster Kombat выпустит свой токен на TON, познакомив сотни миллионов людей с преимуществами блокчейна. Мы наблюдаем наступление новой эры", — заявил Дуров.
Напомним, что TON — это блокчейн третьего поколения, разработанный командой Telegram во главе с основателями братьями Дуровыми. Его отличительная особенность — функция, позволяющая обрабатывать множество транзакций одновременно через подцепочки. В связи с этим риски неподтвержденных транзакций уменьшаются.
Фото: Pravda. Ru/Елена Галабаева
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