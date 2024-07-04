Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление крипто-монеты — Hamster-коина.



Она будет доступна на платформе TON.



По словам Дурова, в игру в Telegram Hamster Kombat каждый день заходят по 4-5 миллионов человек, а совсем скоро Hamster-коин появится на TON.

"Вскоре команда Hamster Kombat выпустит свой токен на TON, познакомив сотни миллионов людей с преимуществами блокчейна. Мы наблюдаем наступление новой эры", — заявил Дуров.

Напомним, что TON — это блокчейн третьего поколения, разработанный командой Telegram во главе с основателями братьями Дуровыми. Его отличительная особенность — функция, позволяющая обрабатывать множество транзакций одновременно через подцепочки. В связи с этим риски неподтвержденных транзакций уменьшаются.

Фото: Pravda. Ru/Елена Галабаева