В Республике Северная Осетия мужчина угрожал своей семье.



Правоохранители возбудили против мужчины уголовное дело. Дело в том, что он ударил по лицу свою дочь и остальным членам семьи угрожал убийством.



На него пожаловалась его 44-летняя жена, пишет РИА Новости, ссылаясь на МВД по республике Северная Осетия.



Ее дочь, которую супруг ударил по голове, госпитализировали с сотрясением мозга, на следующий день вместе с мамой ее отпустили домой.

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