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Мужчина в Северной Осетии собирался убить свою семью
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 19:06

Мужчина в Северной Осетии собирался убить свою семью

В Республике Северная Осетия мужчина угрожал своей семье.

Правоохранители возбудили против мужчины уголовное дело. Дело в том, что он ударил по лицу свою дочь и остальным членам семьи угрожал убийством.

На него пожаловалась его 44-летняя жена, пишет РИА Новости, ссылаясь на МВД по республике Северная Осетия.

Ее дочь, которую супруг ударил по голове, госпитализировали с сотрясением мозга, на следующий день вместе с мамой ее отпустили домой.

Фото: flickr. com/dnak (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).

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