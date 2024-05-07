В Республике Северная Осетия мужчина угрожал своей семье.
Правоохранители возбудили против мужчины уголовное дело. Дело в том, что он ударил по лицу свою дочь и остальным членам семьи угрожал убийством.
На него пожаловалась его 44-летняя жена, пишет РИА Новости, ссылаясь на МВД по республике Северная Осетия.
Ее дочь, которую супруг ударил по голове, госпитализировали с сотрясением мозга, на следующий день вместе с мамой ее отпустили домой.
Фото: flickr. com/dnak (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).
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