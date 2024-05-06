Двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике украинец Александр Пелешенко 5 мая погиб в ходе боевых действий в зоне спецоперации.



Спортсмен служил в рядах ВСУ. В украинскую армию 30-летний тяжелоатлет вступил два года назад, сообщает РИА Новости, ссылаясь на НОК Украины в Telegram.



Добавим, что Пелешенко выиграл две золотые награды на чемпионатах Европы 2016 и 2017 годов в весовой категории до 85 кг. Кроме того, он участвовал в Олимпийских играх в 2016 году в Рио. Тогда он завоевал четверное место.

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