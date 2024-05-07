Российские военные нанесли несколько мощных ударов по местам отдыха и скопления бойцов ВСУ. Это произошло под Харьковом.
"Сначала прилетел ФАБ в Боровую. Расположенные в нескольких частных домах бандеровцы улетели к Бандере", — приводит РИА Новости слова координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
Он добавил, что в Липцах одно из бандеровских подразделений под штаб и ночёвку взяло частный дом. Российские бойцы точным попаданием заставили выживших передумать приватизировать такие жилые помещения.
Сергей Лебедев рассказал, что где-то в 17:00 в селе Казачья Лопань российские бойцы ударили по личному составу военнослужащих Украины, точнее по подразделению в составе порядка 30 человек. А в селе Черкасские Тишки удар пришелся на столовую, где собирались украинское солдаты.
Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Yevgeny Kel (Creative Commons Attribution 4.0 Licence).
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