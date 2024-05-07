Российские военные нанесли несколько мощных ударов по местам отдыха и скопления бойцов ВСУ. Это произошло под Харьковом.

"Сначала прилетел ФАБ в Боровую. Расположенные в нескольких частных домах бандеровцы улетели к Бандере", — приводит РИА Новости слова координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

Он добавил, что в Липцах одно из бандеровских подразделений под штаб и ночёвку взяло частный дом. Российские бойцы точным попаданием заставили выживших передумать приватизировать такие жилые помещения.

Сергей Лебедев рассказал, что где-то в 17:00 в селе Казачья Лопань российские бойцы ударили по личному составу военнослужащих Украины, точнее по подразделению в составе порядка 30 человек. А в селе Черкасские Тишки удар пришелся на столовую, где собирались украинское солдаты.

Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Yevgeny Kel (Creative Commons Attribution 4.0 Licence).