Квартира мечты превращается в ловушку: ошибок при покупке, которые заставят жалеть о каждом метре

Покупка квартиры часто начинается с дилеммы "метро под окнами или тишина во дворе", но ключ к удачному выбору — не эмоции, а выстроенный план. Об этом сообщает MoneyTimes: эксперт по недвижимости, риелтор Наталья Перескокова объяснила, как покупателю понять, что найден подходящий вариант жилья. По ее словам, главная ошибка — начинать просмотры без четко сформулированной задачи, из-за чего решение легко превращается в импульсную покупку.

Сначала задача, потом просмотры

Перескокова подчеркивает, что покупатель должен заранее определить цель сделки и границы компромиссов. Речь идет не только о том, для чего приобретается жилье — для жизни, аренды или перепродажи, — но и о сроке владения, бюджете и реальной "вилке" возможностей с учетом ремонта, мебели и ипотеки. Важно разделить факторы на критичные, желательные и те, от которых можно отказаться, иначе выбор быстро становится хаотичным.

"Выбор квартиры это же не про то, что понравилось, не понравилось. Это управляемый процесс. И если не структурировать этот процесс, эмоции начинают рулить покупателем, и, как следствие, рулить деньгами", — отметила Перескокова.

Эксперт считает, что четкие ответы на базовые вопросы помогают не переплачивать за случайные "плюсы" и не упустить важные ограничения.

Где проходит граница компромисса

Отдельно риелтор предлагает заранее решить, чем именно покупатель готов пожертвовать ради главного. По ее наблюдениям, многие сегодня выбирают локацию ценой метража — когда близость к транспорту и району важнее площади. Такой подход требует честно обозначить границу: какие параметры можно сдвинуть, а какие — нет.

"Чем можно пожертвовать? Допустим, можно пожертвовать площадью в пользу локации. Сейчас, кстати, очень многие жертвуют площадью в пользу локации. Где проходит граница компромисса: метро, площадь, этаж, район", — отметила риелтор.

При этом Перескокова напоминает: планировку иногда можно скорректировать, но район изменить невозможно, поэтому локация, по ее оценке, всегда должна стоять на первом месте.

Проверка дома, квартиры и денег

После локации эксперт советует внимательно оценивать сам дом: год постройки, состояние мест общего пользования, работу управляющей компании и наличие парковки. Далее — планировку квартиры и юридическую чистоту объекта. Перескокова перечисляет параметры, которые могут оказаться решающими при сравнении вариантов: от функциональности помещений до "истории" собственности.

"Подземная парковка, наличие кладовок, изолированные комнаты или студия, чтобы не было "мёртвых" коридоров, хорошая ли кухня, какие окна. Сколько собственников, есть ли обременения, история перехода прав, маткапитал, наследство, приватизация", — перечислила некоторые критерии специалист.

Отдельный блок — финансы: она призывает сравнивать цену за метр с рынком и оценивать ликвидность, то есть способность быстро продать квартиру без потерь.

Как не утонуть в вариантах и услышать себя

Чтобы избежать бесконечных просмотров, Перескокова рекомендует сузить выбор до пяти-семи вариантов и посмотреть их вживую. Затем — составить сравнительную таблицу по нескольким параметрам и обязательно дать себе время на обдумывание. По ее словам, пауза помогает проверить, не было ли решение продиктовано моментом.

Эксперт также обращает внимание на субъективный фактор: жилье важно "примерить" на себя. Если спустя пару дней ощущение правильности выбора сохраняется, это, по ее оценке, хороший сигнал.