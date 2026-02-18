Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Светлая квартира-студия
Светлая квартира-студия
© Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Главная / Недвижимость
Артём Кожин Опубликована сегодня в 12:28

Квартира мечты превращается в ловушку: ошибок при покупке, которые заставят жалеть о каждом метре

Покупка квартиры часто начинается с дилеммы "метро под окнами или тишина во дворе", но ключ к удачному выбору — не эмоции, а выстроенный план. Об этом сообщает MoneyTimes: эксперт по недвижимости, риелтор Наталья Перескокова объяснила, как покупателю понять, что найден подходящий вариант жилья. По ее словам, главная ошибка — начинать просмотры без четко сформулированной задачи, из-за чего решение легко превращается в импульсную покупку.

Сначала задача, потом просмотры

Перескокова подчеркивает, что покупатель должен заранее определить цель сделки и границы компромиссов. Речь идет не только о том, для чего приобретается жилье — для жизни, аренды или перепродажи, — но и о сроке владения, бюджете и реальной "вилке" возможностей с учетом ремонта, мебели и ипотеки. Важно разделить факторы на критичные, желательные и те, от которых можно отказаться, иначе выбор быстро становится хаотичным.

"Выбор квартиры это же не про то, что понравилось, не понравилось. Это управляемый процесс. И если не структурировать этот процесс, эмоции начинают рулить покупателем, и, как следствие, рулить деньгами", — отметила Перескокова.

Эксперт считает, что четкие ответы на базовые вопросы помогают не переплачивать за случайные "плюсы" и не упустить важные ограничения.

Где проходит граница компромисса

Отдельно риелтор предлагает заранее решить, чем именно покупатель готов пожертвовать ради главного. По ее наблюдениям, многие сегодня выбирают локацию ценой метража — когда близость к транспорту и району важнее площади. Такой подход требует честно обозначить границу: какие параметры можно сдвинуть, а какие — нет.

"Чем можно пожертвовать? Допустим, можно пожертвовать площадью в пользу локации. Сейчас, кстати, очень многие жертвуют площадью в пользу локации. Где проходит граница компромисса: метро, площадь, этаж, район", — отметила риелтор.

При этом Перескокова напоминает: планировку иногда можно скорректировать, но район изменить невозможно, поэтому локация, по ее оценке, всегда должна стоять на первом месте.

Проверка дома, квартиры и денег

После локации эксперт советует внимательно оценивать сам дом: год постройки, состояние мест общего пользования, работу управляющей компании и наличие парковки. Далее — планировку квартиры и юридическую чистоту объекта. Перескокова перечисляет параметры, которые могут оказаться решающими при сравнении вариантов: от функциональности помещений до "истории" собственности.

"Подземная парковка, наличие кладовок, изолированные комнаты или студия, чтобы не было "мёртвых" коридоров, хорошая ли кухня, какие окна. Сколько собственников, есть ли обременения, история перехода прав, маткапитал, наследство, приватизация", — перечислила некоторые критерии специалист.

Отдельный блок — финансы: она призывает сравнивать цену за метр с рынком и оценивать ликвидность, то есть способность быстро продать квартиру без потерь.

Как не утонуть в вариантах и услышать себя

Чтобы избежать бесконечных просмотров, Перескокова рекомендует сузить выбор до пяти-семи вариантов и посмотреть их вживую. Затем — составить сравнительную таблицу по нескольким параметрам и обязательно дать себе время на обдумывание. По ее словам, пауза помогает проверить, не было ли решение продиктовано моментом.

Эксперт также обращает внимание на субъективный фактор: жилье важно "примерить" на себя. Если спустя пару дней ощущение правильности выбора сохраняется, это, по ее оценке, хороший сигнал.

Автор Артём Кожин
Артём Кожин — инженер-строитель (УГНТУ), эксперт по технадзору с 20-летним опытом. Специалист по энергоэффективным технологиям и аудиту зданий.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Меняется атмосфера и настроение: как освежить интерьер кваритры без капремонта 16.02.2026 в 17:35

Дизайнер Ирина Макарова рассказала NewsInfo, как обновить интерьер квартиры не делая капитальный ремонт.

Читать полностью » Добавляю каплю аптечного средства в воду для глажки: хлопок перестанет мяться через 5 минут 16.02.2026 в 14:35
Умная эмульсия: добавляю каплю аптечного средства в воду для глажки — хлопок больше не мнётся

Раскрываем профессиональные секреты глажки плотного хлопка: от использования портновского утюжка до рецепта домашнего спрея-крахмала для идеальных воротничков.

Читать полностью » Гостевая ванная превращается в антирекламу дома: 7 деталей, которые нужно убрать до звонка в дверь 16.02.2026 в 14:32

Какие мелочи в гостевой ванной могут испортить впечатление даже при идеальной уборке? Советы по хостингу и уюту помогут избежать неловких деталей.

Читать полностью » Валик для шерсти больше не покупаю — заменила его одной вещью из ванной 16.02.2026 в 13:53

Устали от постоянной борьбы с шерстью домашних животных? Узнайте, как резиновые перчатки могут упростить уборку.

Читать полностью » Стирка больше не съедает выходные: приёмы, которые сокращают работу вдвое и экономят нервы 16.02.2026 в 10:27

Простые лайфхаки по стирке и организации пространства помогут семье экономить время, избегать хаоса и сделать уход за одеждой заметно проще.

Читать полностью » Пищевая сода и лавр вытесняют магазинные средства — эффект заметен сразу 16.02.2026 в 1:40

Узнайте, как сочетание обычной пищевой соды и лаврового листа может изменить вашу уборку и сократить расходы.

Читать полностью » Маленькая кухня раздвигает стены без перепланировки: 6 цветов краски создают иллюзию лишних метров 15.02.2026 в 19:46

Дизайнеры раскрыли, какие цвета краски помогают визуально увеличить маленькую кухню и создать ощущение простора без перепланировки и ремонта.

Читать полностью » Спальня без ремонта преображается за вечер — всего 3 детали меняют атмосферу до неузнаваемости 15.02.2026 в 18:35

Преобразите свою спальню с помощью простых изменений, чтобы создать атмосферы спокойствия и уюта без лишних затрат.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Ключи от квартиры не выдают месяцами — один документ запускает процесс
Красота и здоровье
Цикл без задержек вводит в заблуждение — настоящая картина раскрывается в деталях
Еда
Проросший лук пугает многих — но всё решает одна деталь
Спорт и фитнес
Фитнес-зал отправлен в отпуск: привычки вне тренажёров сжигают жир быстрее изнурительных тренировок
Авто и мото
Автоэксперт Моржаретто опроверг популярный миф о незамерзайке и алкотестере
Питомцы
Кошка потянулась к тюльпану — последствия могут проявиться уже через час
Авто и мото
BMW M3 за 40 лет изменился до неузнаваемости — каждое поколение ломало стереотипы
Туризм
Ошибка с питанием в отпуске бьёт по бюджету — всё зависит от страны
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet