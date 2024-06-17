На саммите в Швейцарии обсуждали перспективу переговоров по Украине без участия России, заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ.



Многие участники мероприятия высказывали мнение о непродуктивности обсуждений без России.



По его словам, многие из них предполагали, что серьезные диалоги не могут проводиться эффективно без участия России.



Песков отметил, что такие позиции были широко распространены на саммите.

Фото: www. kremlin.ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)