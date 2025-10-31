Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Марина Егорова Опубликована сегодня в 6:49

Мозг умеет восстанавливаться: как вернуть движение и речь после инсульта

Врач Нина Назарова: реабилитация после инсульта эффективна даже через несколько лет

Инсульт остаётся одной из самых опасных болезней современности, однако шанс на восстановление есть даже в тяжёлых случаях — при условии правильно организованной реабилитации. Исполняющая обязанности главного врача клинической больницы № 4 Нина Назарова развеяла самые распространённые мифы о восстановлении после инсульта и рассказала, что действительно помогает пациентам вернуться к нормальной жизни.

Миф 1. Реабилитация не имеет смысла, если пациент не говорит и не двигается

"Реабилитация должна начинаться сразу после инсульта. Исследования показывают, что комплексная реабилитация может помочь улучшить функциональные возможности пациента, даже если у него нет видимого прогресса в начале", — отметила и. о. главного врача клинической больницы № 4 Нина Назарова.

По словам специалиста, восстановление начинается уже в первые дни после стабилизации состояния. Даже если пациент не может двигаться, дыхательные упражнения, пассивная гимнастика и массаж позволяют активировать работу нервных центров. Мозг способен формировать новые нейронные связи, и именно это становится основой для восстановления речи, памяти и движений.

Миф 2. Реабилитация — это только физические упражнения

"Реабилитация после инсульта требует комплексного подхода, который включает в себя различные аспекты: физическую, когнитивную и эмоциональную реабилитацию", — подчеркнула врач Нина Назарова.

Физическая активность действительно важна, но без психологической и когнитивной поддержки процесс не будет полноценным. В программу восстановления должны входить логопедические занятия, работа с нейропсихологом и тренировка памяти. Пациенту нужно не только восстановить двигательную активность, но и заново научиться взаимодействовать с окружающим миром, справляться с тревогой и чувством беспомощности.

Миф 3. Время после инсульта играет решающую роль

"Многие пациенты достигают значительных улучшений даже в далеко зашедших стадиях восстановления", — сообщила Нина Назарова.

Даже если с момента инсульта прошло несколько месяцев или лет, это не означает, что улучшение невозможно. Главное — не прекращать заниматься. Современные методы реабилитации включают нейростимуляцию, роботизированные комплексы, виртуальные тренажёры и программы домашней терапии. Всё это помогает мозгу заново "учиться" управлять телом.

Миф 4. Реабилитация — это работа только врачей

"Сила реабилитационного процесса заключается в сотрудничестве всех участников: врачей, физиотерапевтов, логопедов и, что важно, самой семьи и друзей пациента", — отметила эксперт.

Роль семьи в восстановлении огромна. Родные должны не просто наблюдать, а активно помогать — выполнять упражнения, поддерживать морально, хвалить за успехи. Позитивный настрой и участие близких повышают мотивацию пациента и ускоряют процесс реабилитации.

Миф 5. Полное восстановление невозможно

"Сроки реабилитации могут быть различными. В то время как некоторым пациентам требуется множество месяцев, другим удается вернуться к нормальной жизни всего за несколько недель", — подчеркнула врач Нина Назарова.

Продолжительность восстановления зависит от степени поражения мозга, возраста и состояния здоровья. Но в каждом случае можно добиться положительных изменений. Главное — системный подход, регулярные занятия и поддержка специалистов.

Сравнение: ключевые подходы к реабилитации

Подход Цель Основной эффект
Физиотерапия Восстановление подвижности и координации Улучшение моторики
Логопедические занятия Возврат речи и коммуникативных навыков Улучшение артикуляции
Нейропсихологическая поддержка Снятие тревожности, депрессии Повышение мотивации
Социальная адаптация Возврат к активной жизни Независимость пациента

Как проходит реабилитация: шаг за шагом

  1. Ранняя активация. Через несколько дней после стабилизации состояния пациента начинают постепенно сажать, массировать конечности, выполнять дыхательные упражнения.

  2. Физические тренировки. Постепенно вводятся упражнения на равновесие и координацию, занятия на специальных тренажёрах.

  3. Работа с речью. Логопед помогает восстановить речь, обучает артикуляции и пониманию слов.

  4. Когнитивная терапия. Тренировка памяти, концентрации и внимания с использованием компьютерных программ.

  5. Психологическая поддержка. Работа с эмоциональным состоянием и страхом повторного инсульта.

  6. Социальная адаптация. Возвращение к повседневным делам, хобби, работе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: откладывать начало реабилитации.
    Последствие: мышцы и нервные центры теряют способность к восстановлению.
    Альтернатива: начинать процесс сразу после выписки из стационара.

  • Ошибка: заниматься только физическими упражнениями.
    Последствие: отсутствие эмоционального и когнитивного прогресса.
    Альтернатива: добавить психолога и логопеда к программе.

  • Ошибка: опускать руки при отсутствии быстрых результатов.
    Последствие: остановка прогресса и развитие апатии.
    Альтернатива: сохранять регулярность и отслеживать даже малейшие улучшения.

А что если инсульт был давно?

Даже спустя годы можно вернуть утраченные функции. Главное — подобрать подходящие методы и не сдаваться. У пожилых пациентов улучшения нередко происходят медленнее, но комплексная терапия помогает повысить самостоятельность и качество жизни.

Плюсы и минусы ранней реабилитации

Плюсы Минусы
Повышает шанс полного восстановления Требует усилий от пациента и семьи
Снижает риск повторного инсульта Может быть дорогостоящей
Улучшает психологическое состояние Результаты не всегда видны сразу

Мифы и правда

Миф: если человек не двигается, восстановить его невозможно.
Правда: мозг способен восстанавливать утраченные функции через новые нейронные связи.

Миф: пожилые пациенты не поддаются реабилитации.
Правда: возраст влияет на скорость, но не на саму возможность восстановления.

Миф: домашняя реабилитация неэффективна.
Правда: при регулярных занятиях и контроле врача результаты могут быть отличными.

FAQ

Когда начинать реабилитацию после инсульта?
Как можно раньше, сразу после стабилизации состояния пациента.

Какие специалисты участвуют в восстановлении?
Физиотерапевты, логопеды, нейропсихологи, реабилитологи, терапевты.

Можно ли полностью восстановиться?
Да, при раннем начале терапии, регулярных занятиях и поддержке близких шансы высоки.

