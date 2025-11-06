Я думал, инсульт бывает только у стариков — пока не оказался в реанимации в 32 года
С начала 2025 года в Демидовскую больницу Нижнего Тагила поступило уже 684 пациента с инсультом. Медики отмечают тревожную тенденцию: болезнь, которая ранее считалась возрастной, всё чаще поражает молодых людей, ведущих активный образ жизни. Заместитель главного врача Виктория Набока пояснила, почему это происходит и как предотвратить опасное заболевание.
Почему инсульт стал чаще встречаться у молодых
Раньше инсульт связывали в первую очередь с гипертонией и заболеваниями сердца, однако сегодня на первое место выходят социальные и поведенческие факторы. Среди них:
-
хронический стресс - постоянное нервное напряжение повышает давление и разрушает сосуды;
-
недосып - недостаток сна нарушает обмен веществ и кровообращение;
-
курение и вейпы - никотин сужает сосуды, а ароматизаторы и примеси в электронных сигаретах дополнительно повреждают эндотелий;
-
энергетические напитки - повышают частоту сердечных сокращений и давление;
-
малоподвижный образ жизни - снижает эластичность сосудов и ухудшает питание мозга кислородом.
Врач подчеркнула, что свою роль сыграла и пандемия COVID-19: у многих переболевших нарушилась свёртываемость крови, что повышает риск тромбоза и, как следствие, инсульта.
Распространённые мифы об инсульте
"Многие думают, что после таблетки и отдыха состояние улучшится, но это опасное заблуждение", — отметила заместитель главного врача Виктория Набока.
Инсульт нельзя "перетерпеть" или "переспать". Любое промедление снижает шансы на выздоровление. В среднем у врачей есть три часа ("золотое окно"), чтобы предотвратить необратимые поражения мозга.
Как распознать первые симптомы инсульта
Основные признаки, на которые нужно обратить внимание:
-
Онемение лица, руки или ноги, особенно с одной стороны.
-
Нарушение речи - человек не может произнести фразу или понять обращённые к нему слова.
-
Головокружение, шаткость походки.
-
Резкая головная боль без причины.
-
Падение зрения на один глаз.
При появлении хотя бы одного из этих симптомов нужно немедленно вызвать скорую помощь, даже если состояние быстро улучшилось — инсульт может развиваться волнообразно.
Советы шаг за шагом: как снизить риск инсульта
-
Контролировать давление. Измеряйте артериальное давление хотя бы раз в неделю.
-
Отказаться от вредных привычек. Курение и злоупотребление алкоголем резко повышают риски.
-
Следить за уровнем сахара и холестерина. Раз в год сдавайте анализ крови.
-
Двигаться каждый день. Даже 30 минут быстрой ходьбы улучшают сосудистый тонус.
-
Высыпаться. Сон менее 6 часов в сутки увеличивает риск инсульта на 30%.
-
Соблюдать сбалансированную диету. Упор на рыбу, овощи, орехи и цельнозерновые продукты.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Игнорирование головных болей и онемения.
Последствие: Потеря драгоценного времени и необратимые повреждения мозга.
Альтернатива: Сразу вызвать скорую помощь при первых подозрениях.
-
Ошибка: Злоупотребление энергетиками и кофеином.
Последствие: Повышение давления и нагрузка на сердце.
Альтернатива: Пейте воду и зелёный чай, следите за режимом сна.
-
Ошибка: Отказ от профилактических осмотров.
Последствие: Пропущенные сосудистые нарушения.
Альтернатива: Раз в год проходите ЭКГ, УЗИ сосудов и сдавайте анализы.
А что если инсульт случился у молодого человека?
Молодые пациенты часто недооценивают первые признаки, считая их усталостью или мигренью. Но даже в возрасте до 30 лет инсульт может стать следствием стресса, вейпинга или хронической бессонницы. После перенесённого инсульта возможна полная реабилитация, если помощь оказана вовремя. Основная цель — предотвратить повторный эпизод через коррекцию образа жизни и контроль давления.
Таблица: основные факторы риска инсульта
|Фактор
|Влияние на риск
|Как снизить риск
|Курение и вейпы
|Повреждают сосуды, повышают давление
|Полный отказ от никотина
|Малоподвижность
|Ухудшает кровообращение
|Ежедневная физическая активность
|Недосып
|Повышает уровень кортизола
|Сон не менее 7 часов
|Неправильное питание
|Повышает холестерин и сахар
|Средиземноморская диета
|Хронический стресс
|Спазм сосудов, повышение давления
|Медитация, прогулки, отдых
Мифы и правда
|Миф
|Правда
|Инсульт бывает только у пожилых
|Болезнь всё чаще поражает людей моложе 45 лет
|Инсульт можно "переждать" дома
|Каждая минута промедления приводит к гибели клеток мозга
|После инсульта жизнь полностью заканчивается
|При ранней помощи и реабилитации возможное полное восстановление
|Только гипертония вызывает инсульт
|Есть и другие причины — стресс, недосып, вейпы и энергетики
Часто задаваемые вопросы
Почему инсульты участились у молодых?
Основные причины — хронический стресс, недосып, курение и малоподвижный образ жизни.
Какое питание помогает снизить риск инсульта?
Средиземноморская диета с рыбой, морепродуктами, овощами и орехами. Она укрепляет сосуды и снижает уровень "плохого" холестерина.
Можно ли полностью избежать инсульта?
Нет, но можно значительно снизить риски, контролируя давление, уровень сахара и соблюдая здоровый образ жизни.
Как быстро нужно вызвать врача при подозрении на инсульт?
Немедленно. Чем раньше пациент доставлен в больницу, тем выше шанс сохранить мозговые функции.
Исторический контекст
По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 20 лет число инсультов у людей до 45 лет увеличилось вдвое. Современный ритм жизни, стрессы, плохой сон и питание способствуют тому, что инсульт перестал быть исключительно "пожилой" болезнью. В России врачи всё чаще фиксируют случаи инсульта у пациентов 25-35 лет, особенно среди офисных работников и курильщиков электронных сигарет.
