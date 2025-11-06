Я думал, инсульт бывает только у стариков — пока не оказался в реанимации в 32 года

С начала 2025 года в Демидовскую больницу Нижнего Тагила поступило уже 684 пациента с инсультом. Медики отмечают тревожную тенденцию: болезнь, которая ранее считалась возрастной, всё чаще поражает молодых людей, ведущих активный образ жизни. Заместитель главного врача Виктория Набока пояснила, почему это происходит и как предотвратить опасное заболевание.

Почему инсульт стал чаще встречаться у молодых

Раньше инсульт связывали в первую очередь с гипертонией и заболеваниями сердца, однако сегодня на первое место выходят социальные и поведенческие факторы. Среди них:

хронический стресс - постоянное нервное напряжение повышает давление и разрушает сосуды;

недосып - недостаток сна нарушает обмен веществ и кровообращение;

курение и вейпы - никотин сужает сосуды, а ароматизаторы и примеси в электронных сигаретах дополнительно повреждают эндотелий;

энергетические напитки - повышают частоту сердечных сокращений и давление;

малоподвижный образ жизни - снижает эластичность сосудов и ухудшает питание мозга кислородом.

Врач подчеркнула, что свою роль сыграла и пандемия COVID-19: у многих переболевших нарушилась свёртываемость крови, что повышает риск тромбоза и, как следствие, инсульта.

Распространённые мифы об инсульте

"Многие думают, что после таблетки и отдыха состояние улучшится, но это опасное заблуждение", — отметила заместитель главного врача Виктория Набока.

Инсульт нельзя "перетерпеть" или "переспать". Любое промедление снижает шансы на выздоровление. В среднем у врачей есть три часа ("золотое окно"), чтобы предотвратить необратимые поражения мозга.

Как распознать первые симптомы инсульта

Основные признаки, на которые нужно обратить внимание:

Онемение лица, руки или ноги, особенно с одной стороны. Нарушение речи - человек не может произнести фразу или понять обращённые к нему слова. Головокружение, шаткость походки. Резкая головная боль без причины. Падение зрения на один глаз.

При появлении хотя бы одного из этих симптомов нужно немедленно вызвать скорую помощь, даже если состояние быстро улучшилось — инсульт может развиваться волнообразно.

Советы шаг за шагом: как снизить риск инсульта

Контролировать давление. Измеряйте артериальное давление хотя бы раз в неделю. Отказаться от вредных привычек. Курение и злоупотребление алкоголем резко повышают риски. Следить за уровнем сахара и холестерина. Раз в год сдавайте анализ крови. Двигаться каждый день. Даже 30 минут быстрой ходьбы улучшают сосудистый тонус. Высыпаться. Сон менее 6 часов в сутки увеличивает риск инсульта на 30%. Соблюдать сбалансированную диету. Упор на рыбу, овощи, орехи и цельнозерновые продукты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорирование головных болей и онемения.

Последствие: Потеря драгоценного времени и необратимые повреждения мозга.

Альтернатива: Сразу вызвать скорую помощь при первых подозрениях.

Ошибка: Злоупотребление энергетиками и кофеином.

Последствие: Повышение давления и нагрузка на сердце.

Альтернатива: Пейте воду и зелёный чай, следите за режимом сна.

Ошибка: Отказ от профилактических осмотров.

Последствие: Пропущенные сосудистые нарушения.

Альтернатива: Раз в год проходите ЭКГ, УЗИ сосудов и сдавайте анализы.

А что если инсульт случился у молодого человека?

Молодые пациенты часто недооценивают первые признаки, считая их усталостью или мигренью. Но даже в возрасте до 30 лет инсульт может стать следствием стресса, вейпинга или хронической бессонницы. После перенесённого инсульта возможна полная реабилитация, если помощь оказана вовремя. Основная цель — предотвратить повторный эпизод через коррекцию образа жизни и контроль давления.

Таблица: основные факторы риска инсульта

Фактор Влияние на риск Как снизить риск Курение и вейпы Повреждают сосуды, повышают давление Полный отказ от никотина Малоподвижность Ухудшает кровообращение Ежедневная физическая активность Недосып Повышает уровень кортизола Сон не менее 7 часов Неправильное питание Повышает холестерин и сахар Средиземноморская диета Хронический стресс Спазм сосудов, повышение давления Медитация, прогулки, отдых

Мифы и правда

Миф Правда Инсульт бывает только у пожилых Болезнь всё чаще поражает людей моложе 45 лет Инсульт можно "переждать" дома Каждая минута промедления приводит к гибели клеток мозга После инсульта жизнь полностью заканчивается При ранней помощи и реабилитации возможное полное восстановление Только гипертония вызывает инсульт Есть и другие причины — стресс, недосып, вейпы и энергетики

Часто задаваемые вопросы

Почему инсульты участились у молодых?

Основные причины — хронический стресс, недосып, курение и малоподвижный образ жизни.

Какое питание помогает снизить риск инсульта?

Средиземноморская диета с рыбой, морепродуктами, овощами и орехами. Она укрепляет сосуды и снижает уровень "плохого" холестерина.

Можно ли полностью избежать инсульта?

Нет, но можно значительно снизить риски, контролируя давление, уровень сахара и соблюдая здоровый образ жизни.

Как быстро нужно вызвать врача при подозрении на инсульт?

Немедленно. Чем раньше пациент доставлен в больницу, тем выше шанс сохранить мозговые функции.

Исторический контекст

По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 20 лет число инсультов у людей до 45 лет увеличилось вдвое. Современный ритм жизни, стрессы, плохой сон и питание способствуют тому, что инсульт перестал быть исключительно "пожилой" болезнью. В России врачи всё чаще фиксируют случаи инсульта у пациентов 25-35 лет, особенно среди офисных работников и курильщиков электронных сигарет.