Удар по мозгу начинается с мелочей: врачи рассказали, какие привычки разрушают сосуды
Инсульт — одно из самых опасных последствий неправильного образа жизни. По словам клинического психолога Областной наркологической больницы Ольги Мосейкиной, предотвратить его можно, если избавиться от ряда привычек и заменить их более полезными.
"Алкоголь обладает токсическим действием на многие ткани живого организма, и нервная ткань вместе с сосудистой стенкой не исключение", — отметила специалист.
Курение: главный враг сосудов
Врач назвала отказ от курения первым и самым важным шагом в профилактике инсульта. Никотин сужает сосуды и провоцирует спазмы, из-за чего нарушается кровоток. Постепенно это приводит к повреждению стенок артерий и формированию холестериновых бляшек.
В результате повышается риск ишемического инсульта, при котором тромб перекрывает доступ крови к определённому участку мозга. У заядлых курильщиков шансы столкнуться с подобными нарушениями в два раза выше, чем у тех, кто не курит.
Отказ от сигарет уже через несколько недель снижает артериальное давление, а через год риск инсульта сокращается почти наполовину.
Алкоголь: скрытая опасность "в малых дозах"
Распространённое мнение о пользе бокала вина в день специалисты давно поставили под сомнение. Даже умеренные дозы алкоголя влияют на сосуды и нервную систему.
"Алкоголь обладает токсическим действием на многие ткани живого организма, и нервная ткань вместе с сосудистой стенкой не исключение", — подчеркнула Ольга Мосейкина.
Этиловый спирт вызывает колебания давления, усиливает нагрузку на сердце и может привести к микрокровоизлияниям. У людей с хроническими заболеваниями печени или гипертонией риск инсульта возрастает в несколько раз.
Здоровые привычки против инсульта
По словам специалиста, помимо отказа от вредных привычек важно сформировать новые — те, что поддерживают здоровье сосудов и мозга.
-
Делать зарядку. Утренние упражнения и растяжка улучшают кровообращение и тонус сосудов.
-
Ходить пешком не менее часа в день. Прогулки снижают уровень стресса и способствуют нормализации давления.
-
Сбалансировано питаться. Включайте в рацион рыбу, орехи, зелень, оливковое масло и продукты с магнием.
-
Нормализовать сон. Полноценный отдых снижает уровень кортизола — гормона, влияющего на давление.
-
Быть в контакте с близкими. Психоэмоциональное здоровье напрямую связано с состоянием сосудов.
"При наличии положительных привычек риск получить инсульт будет гораздо ниже", — добавила Ольга Мосейкина.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: курить "иногда" для снятия стресса.
Последствие: спазм сосудов и риск тромбообразования.
Альтернатива: использовать дыхательные практики или прогулку для расслабления.
• Ошибка: считать умеренные дозы алкоголя безопасными.
Последствие: токсическое повреждение сосудов и клеток мозга.
Альтернатива: заменить алкоголь безалкогольным вином или травяным чаем.
• Ошибка: вести малоподвижный образ жизни.
Последствие: застой крови и повышение давления.
Альтернатива: ежедневно проходить не менее 7-8 тысяч шагов.
Как питание влияет на сосуды
Рацион — один из ключевых факторов профилактики инсульта. Важно ограничить соль и насыщенные жиры, которые повышают давление и уровень холестерина.
Полезно включить:
-
жирную рыбу (лосось, скумбрию, сельдь) — источник Омега-3;
-
орехи и семена — для укрепления сосудистых стенок;
-
ягоды и зелёные овощи — антиоксиданты, снижающие воспаление;
-
овсянку, гречку, бобовые — для нормализации сахара и давления.
Плюсы и минусы изменения привычек
|Плюсы
|Минусы
|Снижается риск инсульта и инфаркта
|Требуется сила воли и дисциплина
|Улучшается память и концентрация
|Первые результаты появляются не сразу
|Повышается качество сна и настроение
|Возможен временный стресс при отказе от зависимостей
Мифы и правда
• Миф: курение одной сигареты в день не вредит.
Правда: даже минимальные дозы никотина сужают сосуды.
• Миф: бокал вина полезен для сердца.
Правда: эффект обусловлен не алкоголем, а антиоксидантами, которые есть и в винограде.
• Миф: инсульт — болезнь пожилых.
Правда: всё чаще он встречается у людей младше 45 лет из-за стрессов и вредных привычек.
