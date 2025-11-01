Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кофе и здоровье: разница для худых и полных
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 8:49

Удар по мозгу начинается с мелочей: врачи рассказали, какие привычки разрушают сосуды

Клинический психолог Ольга Мосейкина назвала привычки, повышающие риск инсульта

Инсульт — одно из самых опасных последствий неправильного образа жизни. По словам клинического психолога Областной наркологической больницы Ольги Мосейкиной, предотвратить его можно, если избавиться от ряда привычек и заменить их более полезными.

"Алкоголь обладает токсическим действием на многие ткани живого организма, и нервная ткань вместе с сосудистой стенкой не исключение", — отметила специалист.

Курение: главный враг сосудов

Врач назвала отказ от курения первым и самым важным шагом в профилактике инсульта. Никотин сужает сосуды и провоцирует спазмы, из-за чего нарушается кровоток. Постепенно это приводит к повреждению стенок артерий и формированию холестериновых бляшек.

В результате повышается риск ишемического инсульта, при котором тромб перекрывает доступ крови к определённому участку мозга. У заядлых курильщиков шансы столкнуться с подобными нарушениями в два раза выше, чем у тех, кто не курит.

Отказ от сигарет уже через несколько недель снижает артериальное давление, а через год риск инсульта сокращается почти наполовину.

Алкоголь: скрытая опасность "в малых дозах"

Распространённое мнение о пользе бокала вина в день специалисты давно поставили под сомнение. Даже умеренные дозы алкоголя влияют на сосуды и нервную систему.

"Алкоголь обладает токсическим действием на многие ткани живого организма, и нервная ткань вместе с сосудистой стенкой не исключение", — подчеркнула Ольга Мосейкина.

Этиловый спирт вызывает колебания давления, усиливает нагрузку на сердце и может привести к микрокровоизлияниям. У людей с хроническими заболеваниями печени или гипертонией риск инсульта возрастает в несколько раз.

Здоровые привычки против инсульта

По словам специалиста, помимо отказа от вредных привычек важно сформировать новые — те, что поддерживают здоровье сосудов и мозга.

  1. Делать зарядку. Утренние упражнения и растяжка улучшают кровообращение и тонус сосудов.

  2. Ходить пешком не менее часа в день. Прогулки снижают уровень стресса и способствуют нормализации давления.

  3. Сбалансировано питаться. Включайте в рацион рыбу, орехи, зелень, оливковое масло и продукты с магнием.

  4. Нормализовать сон. Полноценный отдых снижает уровень кортизола — гормона, влияющего на давление.

  5. Быть в контакте с близкими. Психоэмоциональное здоровье напрямую связано с состоянием сосудов.

"При наличии положительных привычек риск получить инсульт будет гораздо ниже", — добавила Ольга Мосейкина.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: курить "иногда" для снятия стресса.
Последствие: спазм сосудов и риск тромбообразования.
Альтернатива: использовать дыхательные практики или прогулку для расслабления.

Ошибка: считать умеренные дозы алкоголя безопасными.
Последствие: токсическое повреждение сосудов и клеток мозга.
Альтернатива: заменить алкоголь безалкогольным вином или травяным чаем.

Ошибка: вести малоподвижный образ жизни.
Последствие: застой крови и повышение давления.
Альтернатива: ежедневно проходить не менее 7-8 тысяч шагов.

Как питание влияет на сосуды

Рацион — один из ключевых факторов профилактики инсульта. Важно ограничить соль и насыщенные жиры, которые повышают давление и уровень холестерина.

Полезно включить:

  • жирную рыбу (лосось, скумбрию, сельдь) — источник Омега-3;

  • орехи и семена — для укрепления сосудистых стенок;

  • ягоды и зелёные овощи — антиоксиданты, снижающие воспаление;

  • овсянку, гречку, бобовые — для нормализации сахара и давления.

Плюсы и минусы изменения привычек

Плюсы Минусы
Снижается риск инсульта и инфаркта Требуется сила воли и дисциплина
Улучшается память и концентрация Первые результаты появляются не сразу
Повышается качество сна и настроение Возможен временный стресс при отказе от зависимостей

Мифы и правда

Миф: курение одной сигареты в день не вредит.
Правда: даже минимальные дозы никотина сужают сосуды.

Миф: бокал вина полезен для сердца.
Правда: эффект обусловлен не алкоголем, а антиоксидантами, которые есть и в винограде.

Миф: инсульт — болезнь пожилых.
Правда: всё чаще он встречается у людей младше 45 лет из-за стрессов и вредных привычек.

