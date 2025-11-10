Думал, что просто поднялось давление — а оказалось, я пережил инсульт
Инсульт остаётся одной из самых опасных болезней современности. Он может в считанные минуты превратить здорового человека в инвалида, лишив способности говорить, двигаться и обслуживать себя. Но, как подчёркивает Наталья Савицкая, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Нижегородской области, многие не осознают: предотвратить инсульт во многих случаях вполне реально.
"Больше половины всех инсультов — следствие гипертонии", — отметила Наталья Савицкая, главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
Основные факторы риска
1. Артериальная гипертензия
Главная причина инсульта — повышенное давление. Оно может долго не проявляться, но разрушительно действует на сосуды мозга. Если гипертонию не лечить, сосудистые стенки теряют эластичность, становятся хрупкими и могут лопнуть при резком скачке давления.
Регулярное измерение давления, подбор лекарств и отказ от солёной пищи — простые шаги, которые снижают риск инсульта в несколько раз.
2. Нарушение ритма сердца
Мерцательная аритмия и другие формы сердечных нарушений часто приводят к образованию тромбов. Попав в мозг, они перекрывают кровоток, вызывая ишемический инсульт. При своевременном лечении таких осложнений можно избежать.
3. Сахарный диабет
Каждый пятый пациент с инсультом страдает диабетом 2-го типа. Болезнь вызывает повреждение сосудов, что увеличивает вероятность закупорки артерий. Диагностировать диабет можно простым анализом крови, а контролировать — с помощью диеты, медикаментов и физической активности.
Как образ жизни влияет на риск инсульта
"Всего 30 минут упражнений умеренной интенсивности пять раз в неделю могут снизить риск развития инсульта на четверть", — подчеркнула Наталья Савицкая.
Отсутствие движения, несбалансированное питание, хронический стресс и вредные привычки — четыре взаимосвязанных фактора, которые ускоряют развитие сосудистых заболеваний.
|Фактор
|Риск при отсутствии коррекции
|Что помогает
|Гипертония
|Разрыв сосудов, геморрагический инсульт
|Контроль давления, приём препаратов
|Курение
|Повреждение сосудов, тромбозы
|Полный отказ от сигарет
|Алкоголь
|Повышение давления, дегидратация
|Исключить спиртное или ограничить
|Ожирение
|Повышенный холестерин, диабет
|Снижение массы тела на 5-10%
|Стресс
|Спазм сосудов, повышение давления
|Медитация, дыхательные практики
Проверка "УЗП": простой тест на инсульт
Понять, что у человека инсульт, можно буквально за минуту. Главное — не растеряться.
УЗП — Улыбнись, Заговори, Подними руку.
-
Попросите улыбнуться. Если уголок рта опущен — это тревожный сигнал.
-
Попросите произнести фразу. При инсульте речь становится нечёткой, "смазанной".
-
Попросите поднять руки. Одна из них опускается или двигается слабее — признак поражения мозга.
"При положительном результате хотя бы одного из пунктов этого теста необходимо немедленно вызвать скорую помощь и экстренно госпитализировать пострадавшего", — пояснила Наталья Савицкая.
Золотые 4,5 часа
Для лечения инсульта существует так называемое "терапевтическое окно" — 4,5 часа. Если пациент получает помощь в этот период, шансы на полное восстановление значительно возрастают. После этого времени мозговые клетки начинают гибнуть необратимо.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
|Ошибка
|Последствие
|Как правильно
|Игнорировать скачки давления
|Повреждение сосудов, инсульт
|Измерять давление 2 раза в день
|Самостоятельно принимать лекарства
|Неправильная дозировка, осложнения
|Подбор терапии с врачом
|Ожидание, что симптомы "пройдут"
|Потеря драгоценного времени
|Срочный вызов скорой помощи
|Употребление алкоголя "для расширения сосудов"
|Повышение давления
|Полный отказ от спиртного
|Курение "для снятия стресса"
|Повреждение сосудов мозга
|Дыхательные упражнения, спорт
Профилактика шаг за шагом
-
Контроль давления. Норма — не выше 130/85 мм рт. ст.
-
Здоровое питание. Меньше соли, больше овощей, рыбы и цельнозерновых.
-
Активность. Пешие прогулки, плавание, йога — минимум 150 минут в неделю.
-
Сон. Не менее 7 часов в сутки. Недосып повышает риск инсульта на 30%.
-
Отказ от курения и алкоголя. Никотин и этанол ускоряют старение сосудов.
-
Контроль сахара и холестерина. Сдавайте анализы не реже одного раза в год.
Таблица: плюсы профилактики инсульта
|Мера профилактики
|Преимущества
|Регулярное измерение давления
|Своевременное выявление гипертонии
|Рациональное питание
|Снижение холестерина и веса
|Физическая активность
|Укрепление сосудов и сердца
|Контроль уровня сахара
|Предотвращение диабетических осложнений
|Психологическое равновесие
|Снижение влияния стресса на сосуды
Мифы и правда
Миф 1. Инсульт бывает только у пожилых.
Правда: Всё чаще инсульты фиксируются у людей моложе 45 лет, особенно при гипертонии и ожирении.
Миф 2. Алкоголь в малых дозах защищает сердце.
Правда: Современные исследования доказывают, что даже небольшие дозы спиртного повышают риск инсульта.
Миф 3. Инсульт невозможно предотвратить.
Правда: До 80% случаев можно предупредить с помощью изменения образа жизни.
