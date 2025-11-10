Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Врач
Врач
© flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 13:48

Думал, что просто поднялось давление — а оказалось, я пережил инсульт

Инсульт остаётся одной из самых опасных болезней современности. Он может в считанные минуты превратить здорового человека в инвалида, лишив способности говорить, двигаться и обслуживать себя. Но, как подчёркивает Наталья Савицкая, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Нижегородской области, многие не осознают: предотвратить инсульт во многих случаях вполне реально.

"Больше половины всех инсультов — следствие гипертонии", — отметила Наталья Савицкая, главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Основные факторы риска

1. Артериальная гипертензия

Главная причина инсульта — повышенное давление. Оно может долго не проявляться, но разрушительно действует на сосуды мозга. Если гипертонию не лечить, сосудистые стенки теряют эластичность, становятся хрупкими и могут лопнуть при резком скачке давления.

Регулярное измерение давления, подбор лекарств и отказ от солёной пищи — простые шаги, которые снижают риск инсульта в несколько раз.

2. Нарушение ритма сердца

Мерцательная аритмия и другие формы сердечных нарушений часто приводят к образованию тромбов. Попав в мозг, они перекрывают кровоток, вызывая ишемический инсульт. При своевременном лечении таких осложнений можно избежать.

3. Сахарный диабет

Каждый пятый пациент с инсультом страдает диабетом 2-го типа. Болезнь вызывает повреждение сосудов, что увеличивает вероятность закупорки артерий. Диагностировать диабет можно простым анализом крови, а контролировать — с помощью диеты, медикаментов и физической активности.

Как образ жизни влияет на риск инсульта

"Всего 30 минут упражнений умеренной интенсивности пять раз в неделю могут снизить риск развития инсульта на четверть", — подчеркнула Наталья Савицкая.

Отсутствие движения, несбалансированное питание, хронический стресс и вредные привычки — четыре взаимосвязанных фактора, которые ускоряют развитие сосудистых заболеваний.

Фактор Риск при отсутствии коррекции Что помогает
Гипертония Разрыв сосудов, геморрагический инсульт Контроль давления, приём препаратов
Курение Повреждение сосудов, тромбозы Полный отказ от сигарет
Алкоголь Повышение давления, дегидратация Исключить спиртное или ограничить
Ожирение Повышенный холестерин, диабет Снижение массы тела на 5-10%
Стресс Спазм сосудов, повышение давления Медитация, дыхательные практики

Проверка "УЗП": простой тест на инсульт

Понять, что у человека инсульт, можно буквально за минуту. Главное — не растеряться.

УЗП — Улыбнись, Заговори, Подними руку.

  1. Попросите улыбнуться. Если уголок рта опущен — это тревожный сигнал.

  2. Попросите произнести фразу. При инсульте речь становится нечёткой, "смазанной".

  3. Попросите поднять руки. Одна из них опускается или двигается слабее — признак поражения мозга.

"При положительном результате хотя бы одного из пунктов этого теста необходимо немедленно вызвать скорую помощь и экстренно госпитализировать пострадавшего", — пояснила Наталья Савицкая.

Золотые 4,5 часа

Для лечения инсульта существует так называемое "терапевтическое окно" — 4,5 часа. Если пациент получает помощь в этот период, шансы на полное восстановление значительно возрастают. После этого времени мозговые клетки начинают гибнуть необратимо.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Как правильно
Игнорировать скачки давления Повреждение сосудов, инсульт Измерять давление 2 раза в день
Самостоятельно принимать лекарства Неправильная дозировка, осложнения Подбор терапии с врачом
Ожидание, что симптомы "пройдут" Потеря драгоценного времени Срочный вызов скорой помощи
Употребление алкоголя "для расширения сосудов" Повышение давления Полный отказ от спиртного
Курение "для снятия стресса" Повреждение сосудов мозга Дыхательные упражнения, спорт

Профилактика шаг за шагом

  1. Контроль давления. Норма — не выше 130/85 мм рт. ст.

  2. Здоровое питание. Меньше соли, больше овощей, рыбы и цельнозерновых.

  3. Активность. Пешие прогулки, плавание, йога — минимум 150 минут в неделю.

  4. Сон. Не менее 7 часов в сутки. Недосып повышает риск инсульта на 30%.

  5. Отказ от курения и алкоголя. Никотин и этанол ускоряют старение сосудов.

  6. Контроль сахара и холестерина. Сдавайте анализы не реже одного раза в год.

Таблица: плюсы профилактики инсульта

Мера профилактики Преимущества
Регулярное измерение давления Своевременное выявление гипертонии
Рациональное питание Снижение холестерина и веса
Физическая активность Укрепление сосудов и сердца
Контроль уровня сахара Предотвращение диабетических осложнений
Психологическое равновесие Снижение влияния стресса на сосуды

Мифы и правда

Миф 1. Инсульт бывает только у пожилых.
Правда: Всё чаще инсульты фиксируются у людей моложе 45 лет, особенно при гипертонии и ожирении.

Миф 2. Алкоголь в малых дозах защищает сердце.
Правда: Современные исследования доказывают, что даже небольшие дозы спиртного повышают риск инсульта.

Миф 3. Инсульт невозможно предотвратить.
Правда: До 80% случаев можно предупредить с помощью изменения образа жизни.

