Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Инсульт
Инсульт
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 9:01

Как избежать инсульта: врачи назвали простые шаги, которые спасают сосуды

Врач Надежда Масляева рассказала, как вовремя распознать инсульт и спасти жизнь

В Луховицах в рамках Всероссийской недели профилактики и борьбы с инсультом прошло просветительское занятие для участников клуба "Активное долголетие". Его организовало Министерство здравоохранения Московской области, а провела врач кабинета медицинской профилактики Надежда Масляева, которая напомнила пожилым людям о первых признаках инсульта и мерах его предупреждения.

"Врачи рекомендуют запомнить три основных приёма распознавания симптомов инсульта: улыбнуться — при инсульте улыбка получается кривой, заговорить — речь становится несвязной, поднять обе руки — при инсульте их невозможно поднять на один уровень", — пояснила врач Надежда Масляева.

Как вовремя распознать инсульт

Инсульт остаётся одной из главных причин инвалидности и смертности в мире. Чем раньше будет оказана помощь, тем выше шансы на восстановление. Поэтому важно знать первые сигналы болезни: внезапную слабость в конечностях, перекос лица, нарушение речи или координации движений.

"К основным симптомам инсульта относятся внезапная слабость в конечностях, асимметрия лица, нарушения речи и координации движений", — рассказала Масляева.

При любых подозрениях на инсульт счёт идёт на минуты: нужно сразу вызвать скорую помощь и не пытаться "переждать". Медики отмечают, что даже временное улучшение состояния не означает, что опасность миновала.

Тест "УЗП": как быстро проверить состояние

Для того чтобы распознать инсульт, врачи советуют использовать простой алгоритм "УЗП" — улыбка, речь, поднятие рук:

  1. Улыбнуться. Если одна половина лица не двигается — тревожный сигнал.

  2. Заговорить. При инсульте речь становится невнятной или бессвязной.

  3. Поднять руки. Если человек не может удержать обе на одном уровне — это повод немедленно вызвать скорую.

Эти три шага помогают окружающим быстро определить, что требуется медицинская помощь.

Как предупредить инсульт: советы врача

"Особое внимание врач уделила мерам профилактики, включая контроль артериального давления, отказ от вредных привычек, регулярную физическую активность и здоровое питание", — сообщили в ведомстве.

Для снижения риска инсульта специалисты рекомендуют:

• регулярно измерять давление, особенно людям старше 45 лет;
• контролировать уровень холестерина и сахара в крови;
• отказаться от курения и чрезмерного употребления алкоголя;
• включить в рацион овощи, рыбу, орехи и продукты, богатые калием и магнием;
• не забывать о ежедневной физической активности — хотя бы прогулках.

Сравнение: факторы риска инсульта

Фактор Влияние Как контролировать
Повышенное давление Главная причина инсульта Регулярное измерение и приём назначенных лекарств
Курение Повреждает сосуды Полный отказ от никотина
Лишний вес Повышает нагрузку на сердце Сбалансированное питание, движение
Стресс Вызывает спазм сосудов Сон, отдых, дыхательные упражнения
Малоподвижный образ жизни Замедляет кровоток Утренняя гимнастика, ходьба

Ошибка → последствие → альтернатива

Ошибка: ждать, что слабость и головокружение пройдут сами.
Последствие: потеря времени и необратимые изменения в мозге.
Альтернатива: вызвать скорую при первых подозрениях на инсульт.

Ошибка: не контролировать давление, даже если самочувствие нормальное.
Последствие: риск внезапного приступа.
Альтернатива: вести дневник давления и регулярно посещать терапевта.

А что если инсульт случился рядом?

Если вы стали свидетелем приступа:

  1. Уложите человека так, чтобы голова была немного приподнята.

  2. Не давайте воду или таблетки.

  3. Обеспечьте приток свежего воздуха.

  4. Сразу вызовите скорую помощь, сообщив о подозрении на инсульт.

Плюсы профилактических мероприятий

Преимущества Описание
Повышение осведомлённости Люди учатся распознавать симптомы
Снижение смертности Быстрая реакция спасает жизни
Улучшение качества жизни Правильный образ жизни снижает риски
Доступность Бесплатные занятия в клубах здоровья

FAQ

Кто в группе риска?
Люди с гипертонией, сахарным диабетом, ожирением, курящие и ведущие малоподвижный образ жизни.

Можно ли предотвратить инсульт полностью?
Полностью исключить риск невозможно, но его можно снизить более чем вдвое при соблюдении рекомендаций.

Как часто нужно проверять сосуды мозга?
После 50 лет — раз в 1-2 года, особенно при наличии хронических заболеваний.

Мифы и правда

Миф: инсульт бывает только у пожилых.
Правда: болезнь молодеет, и случаи встречаются даже у людей до 40 лет.

Миф: если речь восстановилась через час, можно не ехать в больницу.
Правда: это может быть транзиторная атака — предвестник инсульта.

Миф: давление 140 — это "рабочее".
Правда: любое превышение нормы повышает риск сосудистых катастроф.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Офтальмолог Сино Гозиев рассказал, почему хроническое слезотечение может быть опасным симптомом сегодня в 5:38
Слёзы без причины: врач объяснил, почему постоянное слезотечение может быть сигналом болезни

Постоянные слёзы могут быть не следствием усталости, а сигналом болезни. Врач объяснил, почему за слезотечением часто стоят системные патологии.

Читать полностью » Врач Гадзиян: сладкий завтрак и кофе натощак перегружают поджелудочную железу сегодня в 4:22
Поджелудочная требует отдыха, а мы не даём ей ни минуты: почему перекусы убивают баланс

Почему поджелудочная стареет раньше других органов и как обычный завтрак может её "сломать"? Врач рассказал, какие привычки ускоряют износ и как этого избежать.

Читать полностью » Терапевт Ольга Чистик рассказала, почему заложенность носа может быть признаком гипотиреоза сегодня в 3:16
Когда капли не помогают: что стоит за хронической заложенностью носа

Если насморк не проходит неделями и не помогает ни одна капля, причина может быть вовсе не в простуде. Врач объяснила, как гормональный сбой вызывает заложенность носа.

Читать полностью » Врач Александр Умнов рассказал, почему ватные палочки вредят слуху сегодня в 2:11
То, что кажется гигиеной, может стоить слуха: врач объяснил, чего нельзя делать с ушами

Почему ватные палочки вредят больше, чем помогают, и как правильно ухаживать за ушами, чтобы не потерять слух. Врач объясняет, когда нужна чистка и кто должен её делать.

Читать полностью » Врач Кондрахин: кофеин у некоторых людей вызывает сонливость вместо бодрости сегодня в 1:07
Кофе усыпляет вместо того, чтобы бодрить: странный эффект, который сбивает с толку врачей

Почему одни люди после кофе готовы свернуть горы, а других клонит в сон? Врач объяснил, почему кофеин действует на всех по-разному и чем его можно заменить.

Читать полностью » Диетолог Юлия Москвичева рассказала, почему отвращение к мясу может указывать на дефицит железа сегодня в 0:01
Организм отвергает то, что ему нужно больше всего: странный симптом, который сбивает с толку врачей

Неожиданное отвращение к мясу может быть не капризом вкуса, а тревожным сигналом организма. Врач объясняет, как распознать дефицит железа и вернуть силы.

Читать полностью » Пластические хирурги сообщили, что операции на верхних веках стали проводиться на 10% чаще за последние годы вчера в 23:31
Глаза — не проект под реконструкцию: почему нависшее веко стало врагом TikTok

Почему операции на веках стали новым трендом и как перестать считать нависшие веки недостатком. История о принятии себя и критическом взгляде на стандарты красоты.

Читать полностью » Веганская косметика исключает ланолин, мёд и кармин — продукты животного происхождения вчера в 23:30
Не всё "зелёное" — веганское: почему эти кремы только прикидываются этичными

1 ноября мы отмечаем Всемирный день вегана. Узнайте, как выбрать настоящую веганскую косметику, не полагаясь на мифы и заблуждения!

Читать полностью »

Новости
Еда
Торт на сгущенке с черносливом и сметанным кремом сохраняет сочность после пропитки
Наука
Археологи нашли храмовый комплекс и ритуальные доспехи в древнем городе Канка — Рустам Рахимов
Садоводство
Кабачки вянут днём из-за жары, а не от нехватки влаги — объяснили агрономы
Питомцы
Эксперты: отказ от сена у шиншилл вызывает нарушения пищеварения и рост зубов
Садоводство
Розмарин легко размножается черенками и растёт круглый год — фитоспециалист Елена Кузнецова
Садоводство
Фикус улучшает воздух в квартире — рекомендации по уходу
Туризм
Гид по Переславлю-Залесскому: маршруты, храмы, сувениры и местная кухня
Авто и мото
Печное топливо на нелегальных АЗС разрушает керамические форсунки дизельных моторов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet