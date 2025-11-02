Как избежать инсульта: врачи назвали простые шаги, которые спасают сосуды

В Луховицах в рамках Всероссийской недели профилактики и борьбы с инсультом прошло просветительское занятие для участников клуба "Активное долголетие". Его организовало Министерство здравоохранения Московской области, а провела врач кабинета медицинской профилактики Надежда Масляева, которая напомнила пожилым людям о первых признаках инсульта и мерах его предупреждения.

"Врачи рекомендуют запомнить три основных приёма распознавания симптомов инсульта: улыбнуться — при инсульте улыбка получается кривой, заговорить — речь становится несвязной, поднять обе руки — при инсульте их невозможно поднять на один уровень", — пояснила врач Надежда Масляева.

Как вовремя распознать инсульт

Инсульт остаётся одной из главных причин инвалидности и смертности в мире. Чем раньше будет оказана помощь, тем выше шансы на восстановление. Поэтому важно знать первые сигналы болезни: внезапную слабость в конечностях, перекос лица, нарушение речи или координации движений.

"К основным симптомам инсульта относятся внезапная слабость в конечностях, асимметрия лица, нарушения речи и координации движений", — рассказала Масляева.

При любых подозрениях на инсульт счёт идёт на минуты: нужно сразу вызвать скорую помощь и не пытаться "переждать". Медики отмечают, что даже временное улучшение состояния не означает, что опасность миновала.

Тест "УЗП": как быстро проверить состояние

Для того чтобы распознать инсульт, врачи советуют использовать простой алгоритм "УЗП" — улыбка, речь, поднятие рук:

Улыбнуться. Если одна половина лица не двигается — тревожный сигнал. Заговорить. При инсульте речь становится невнятной или бессвязной. Поднять руки. Если человек не может удержать обе на одном уровне — это повод немедленно вызвать скорую.

Эти три шага помогают окружающим быстро определить, что требуется медицинская помощь.

Как предупредить инсульт: советы врача

"Особое внимание врач уделила мерам профилактики, включая контроль артериального давления, отказ от вредных привычек, регулярную физическую активность и здоровое питание", — сообщили в ведомстве.

Для снижения риска инсульта специалисты рекомендуют:

• регулярно измерять давление, особенно людям старше 45 лет;

• контролировать уровень холестерина и сахара в крови;

• отказаться от курения и чрезмерного употребления алкоголя;

• включить в рацион овощи, рыбу, орехи и продукты, богатые калием и магнием;

• не забывать о ежедневной физической активности — хотя бы прогулках.

Сравнение: факторы риска инсульта

Фактор Влияние Как контролировать Повышенное давление Главная причина инсульта Регулярное измерение и приём назначенных лекарств Курение Повреждает сосуды Полный отказ от никотина Лишний вес Повышает нагрузку на сердце Сбалансированное питание, движение Стресс Вызывает спазм сосудов Сон, отдых, дыхательные упражнения Малоподвижный образ жизни Замедляет кровоток Утренняя гимнастика, ходьба

Ошибка → последствие → альтернатива

• Ошибка: ждать, что слабость и головокружение пройдут сами.

• Последствие: потеря времени и необратимые изменения в мозге.

• Альтернатива: вызвать скорую при первых подозрениях на инсульт.

• Ошибка: не контролировать давление, даже если самочувствие нормальное.

• Последствие: риск внезапного приступа.

• Альтернатива: вести дневник давления и регулярно посещать терапевта.

А что если инсульт случился рядом?

Если вы стали свидетелем приступа:

Уложите человека так, чтобы голова была немного приподнята. Не давайте воду или таблетки. Обеспечьте приток свежего воздуха. Сразу вызовите скорую помощь, сообщив о подозрении на инсульт.

Плюсы профилактических мероприятий

Преимущества Описание Повышение осведомлённости Люди учатся распознавать симптомы Снижение смертности Быстрая реакция спасает жизни Улучшение качества жизни Правильный образ жизни снижает риски Доступность Бесплатные занятия в клубах здоровья

FAQ

Кто в группе риска?

Люди с гипертонией, сахарным диабетом, ожирением, курящие и ведущие малоподвижный образ жизни.

Можно ли предотвратить инсульт полностью?

Полностью исключить риск невозможно, но его можно снизить более чем вдвое при соблюдении рекомендаций.

Как часто нужно проверять сосуды мозга?

После 50 лет — раз в 1-2 года, особенно при наличии хронических заболеваний.

Мифы и правда

• Миф: инсульт бывает только у пожилых.

Правда: болезнь молодеет, и случаи встречаются даже у людей до 40 лет.

• Миф: если речь восстановилась через час, можно не ехать в больницу.

Правда: это может быть транзиторная атака — предвестник инсульта.

• Миф: давление 140 — это "рабочее".

Правда: любое превышение нормы повышает риск сосудистых катастроф.