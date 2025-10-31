Инсульт начинается без боли и предупреждений: главный враг тишины в организме
Инсульт остаётся одной из самых опасных болезней современности. Он может развиться внезапно и за считанные минуты изменить жизнь человека. Однако своевременная медицинская помощь и внимательное отношение к своему здоровью способны не только спасти жизнь, но и помочь полностью восстановиться. Почему важно действовать быстро и какие признаки нельзя игнорировать, рассказал врач Андрей Панченко в беседе с изданием "Кумертауское ВРЕМЯ".
Почему инсульт опасен
Инсульт — это острое нарушение кровообращения в мозге, при котором участок ткани перестаёт получать кислород и питательные вещества. Уже через несколько минут после закупорки или разрыва сосуда начинают погибать нервные клетки.
"Если вовремя обратиться за медицинской помощью, то с использованием современных методов диагностики и лечения можно вернуть здоровье. Реагировать при инсульте важно быстро", — отметил врач Андрей Панченко.
Чем раньше пациент попадёт к врачам, тем выше шансы на полное восстановление. Именно поэтому инсульт называют состоянием, где дорога каждая минута.
Кто в группе риска
Чаще всего инсульт развивается у людей старшего возраста — от 60 до 80 лет. Однако врачи всё чаще фиксируют случаи заболевания у молодых. Основные причины — наследственная предрасположенность, хронические болезни сосудов и неправильный образ жизни.
"Больше подвержены риску возникновения инсульта люди старшего возраста, от 60 до 80 лет. Однако из-за наследственности, патологии сосудов он может встречаться и в молодом возрасте", — пояснил Андрей Панченко.
Среди факторов риска специалист выделил:
• гипертонию;
• атеросклероз сосудов;
• сахарный диабет;
• курение;
• злоупотребление алкоголем;
• хронический стресс и малоподвижный образ жизни.
Контроль этих факторов — основа профилактики. Особенно важно следить за артериальным давлением и уровнем холестерина.
Симптомы инсульта: как распознать
Инсульт часто начинается внезапно, без боли и предупреждений. Чтобы распознать опасное состояние, достаточно запомнить простое правило УДАР (Улыбка, Движение, Артикуляция, Решение).
-
Улыбка - лицо становится асимметричным, один уголок рта опускается.
-
Движение - человек не может поднять обе руки одновременно.
-
Артикуляция - речь становится невнятной, слова искажаются.
-
Решение - нужно немедленно вызывать скорую помощь.
"Первый признак заболевания — асимметрия лица, второй — нарушение речи, невнятность, третий — потеря подвижности одной стороны тела. Врач отметил, что нужно срочно вызывать скорую помощь", — сказал Андрей Панченко.
Золотой час спасения
Врач подчёркивает, что время — решающий фактор. От момента появления первых симптомов до поступления в больницу должно пройти не более 4,5 часов. Именно в этот промежуток врачи могут провести тромболизис — процедуру растворения тромба, которая восстанавливает кровоток и снижает риск осложнений.
"В первые 4,5 часа с момента начала заболевания пострадавшего необходимо доставить в медицинское учреждение. Для эффективности лечения критически важен первый час, когда медики определяют тип инсульта", — подчеркнул Андрей Панченко.
Превышение этого "терапевтического окна" резко снижает шансы на выздоровление и увеличивает риск инвалидности.
Советы шаг за шагом: как действовать при инсульте
-
Сразу вызвать скорую помощь - не ждать, пока симптомы пройдут.
-
Положить человека с приподнятой головой, не давать пить или есть.
-
Следить за дыханием - при необходимости очистить дыхательные пути.
-
Запомнить время появления симптомов - это важно для врачей.
-
Не давать лекарства без назначения - особенно препараты от давления.
Каждая минута бездействия — потерянные нейроны. Чем раньше прибудет скорая, тем выше вероятность сохранить речь, память и движение.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Пытаться довезти человека до больницы самостоятельно.
Последствие: Потеря драгоценного времени и возможное ухудшение состояния.
Альтернатива: Немедленно вызвать скорую, сообщив о подозрении на инсульт.
-
Ошибка: Игнорировать "странную" речь или слабость руки.
Последствие: Пропуск первых признаков болезни.
Альтернатива: Проверить по правилу УДАР и действовать быстро.
-
Ошибка: Давать лекарства от головы или давления без контроля врача.
Последствие: Резкие скачки давления могут усугубить поражение мозга.
Альтернатива: Ждать медиков и не предпринимать самостоятельных действий.
А что если инсульт случился у молодого человека?
Инсульт у молодых — всё чаще не редкость. Провоцировать его могут гормональные контрацептивы, стрессы, нарушения свёртываемости крови, хроническая усталость. Поэтому врачи советуют не игнорировать головные боли, мигрени и скачки давления даже в 30-40 лет.
Профилактика здесь — контроль здоровья сосудов, умеренная физическая активность, отказ от курения и достаточный сон.
Плюсы и минусы методов восстановления
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Медикаментозное лечение
|Быстро стабилизирует состояние, снижает риск повторного инсульта
|Требует постоянного контроля врача
|Реабилитация (массаж, ЛФК, физиотерапия)
|Восстанавливает движение и речь
|Занимает много времени и требует терпения
|Здоровый образ жизни
|Безопасен, укрепляет сосуды и сердце
|Эффект проявляется не сразу
Мифы и правда
Миф 1. Инсульт бывает только у пожилых.
Правда: Сегодня всё больше случаев фиксируется у людей моложе 50 лет.
Миф 2. После инсульта нельзя восстановиться полностью.
Правда: При своевременном лечении и реабилитации многие возвращаются к полноценной жизни.
Миф 3. Повышенное давление — норма в старости.
Правда: Хроническая гипертония — главный фактор риска инсульта, требующий постоянного контроля.
