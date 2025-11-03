Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Инсульт
Инсульт
© Freepik by peoplecreations is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 3:10

Инсульт не кричит — он шепчет: симптомы, которые легко принять за усталость

Врач скорой помощи Дарья Петрова рассказала, как распознать инсульт в первые минуты

Инсульт — одна из самых опасных медицинских катастроф, и при этом он часто начинается почти незаметно. Его симптомы могут показаться обыденными, а потерянные минуты становятся решающими для жизни человека. Врач скорой медицинской помощи Дарья Петрова рассказала, почему инсульт так сложно распознать и как важно внимание окружающих в первые минуты после его начала.

"Клиника инсульта может быть очень разнообразной. Задача — понять, что именно изменилось сейчас, и насколько это новое состояние опасно для жизни", — отметила врач Дарья Петрова.

Почему инсульт притворяется "обычным" недомоганием

По словам специалиста, сложность диагностики заключается в том, что инсульт может маскироваться под другие болезни — мигрень, гипертонический криз или просто усталость. Врачам скорой помощи приходится буквально за несколько минут определить, не началась ли у пациента угроза для жизни. При этом важно отличить хронические состояния от внезапных изменений, ведь именно динамика симптомов помогает поставить правильный диагноз.

"Бывают сбои в простых, обыденных действиях: человек забыл, как надеть носки, или пытается попить из кружки, но берет вместо нее телефон. Вот такие несоответствия — важный сигнал", — подчеркнула врач Дарья Петрова.

Такие, на первый взгляд, мелкие нарушения координации, памяти или ориентации могут быть первыми признаками инсульта — и игнорировать их нельзя.

Главные и скрытые симптомы инсульта

Классические признаки инсульта хорошо известны: асимметрия лица, невнятная речь, внезапная слабость или онемение конечностей. Но, как подчеркивает врач, далеко не все случаи протекают "по учебнику". Иногда инсульт проявляется необычно — сбоями в поведении, потерей ориентации или даже икотой.

"Я видела инсульт, который проявился… икотой. Головной мозг — это огромная территория, и катастрофа может случиться в любом его отделе, проявляясь самыми неожиданными способами", — рассказала врач Дарья Петрова.

Почему важно участие близких

В экстренных ситуациях на помощь врачу приходят родственники пациента. Именно они могут рассказать, как человек выглядел и вел себя накануне, — это помогает определить, какие изменения произошли сейчас.

"Я всегда спрашиваю: "Каким он был вчера?" Мне нужна "точка отсчета" — с чем сравнить текущее состояние. Именно рассказ родственников помогает собрать анамнез по крупицам", — пояснила врач Дарья Петрова.

Для медиков эта информация бесценна: она позволяет оценить степень нарушения и быстрее принять решение о госпитализации.

Самолечение: опасный путь

Многие пациенты теряют драгоценные минуты, надеясь, что "само пройдет". Иногда они пытаются "отлежаться" или растереть онемевшую руку. По словам врача, такие действия только ухудшают состояние и снижают шансы на восстановление.

"Вся надежда на того, кто рядом, кто сохраняет трезвость мышления", — заявила врач Дарья Петрова.

Главное правило — не ждать. При малейших подозрениях на инсульт необходимо сразу вызвать скорую помощь. Даже если тревога окажется ложной, обследование поможет исключить опасное состояние.

Советы шаг за шагом: как распознать инсульт

  1. Посмотрите на лицо. Попросите человека улыбнуться — если уголок рта опускается, это тревожный знак.

  2. Проверьте речь. Попросите повторить простую фразу. Если слова звучат невнятно — возможен инсульт.

  3. Оцените движение. Попросите поднять обе руки. Одна из них может непроизвольно опускаться.

  4. Следите за временем. Если есть хотя бы один из признаков, немедленно звоните 103.

  5. Не давайте лекарства. Особенно запрещено понижать давление без указания врача.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: ждать, что симптомы пройдут.
    Последствие: потеря времени, гибель нейронов.
    Альтернатива: вызвать скорую помощь сразу при первых признаках.

  2. Ошибка: массировать или греть онемевшую руку.
    Последствие: усиление кровоизлияния или ухудшение состояния.
    Альтернатива: обеспечить покой, следить за дыханием и сознанием.

  3. Ошибка: самостоятельно принимать лекарства "для профилактики".
    Последствие: возможные осложнения и смазанная клиническая картина.
    Альтернатива: ждать врачей и не вмешиваться в процесс диагностики.

А что если инсульт случился на глазах

Если человек внезапно перестал говорить, уронил предмет или осел на пол, действовать нужно быстро. Следует уложить его на бок, снять стесняющую одежду, обеспечить доступ воздуха и не давать воду или таблетки. Важно зафиксировать время появления симптомов — от этого зависит выбор терапии в больнице. Чем раньше начнётся лечение, тем выше шанс полного восстановления.

Таблица "Плюсы и минусы" действий при инсульте

Действие Плюсы Минусы
Вызов скорой помощи быстрая диагностика и доставка в стационар нет
Самостоятельный приём таблеток нет может ухудшить состояние
Ожидание улучшения нет теряется время и шансы на спасение
Контроль дыхания и пульса помогает врачам при осмотре требует спокойствия и внимания

Три интересных факта

  1. Каждый час промедления при инсульте гибнет около 120 миллионов нейронов.

  2. Женщины переносят инсульт чаще мужчин, но восстанавливаются обычно быстрее.

  3. 80% инсультов можно предотвратить, если контролировать давление и уровень сахара в крови.

Исторический контекст

  1. Первое описание симптомов инсульта встречается ещё у Гиппократа — он называл это состояние "апоплексией".

  2. Термин "инсульт" появился в XVI веке и означал "удар судьбы" или "поражение".

  3. Современная тромболитическая терапия применяется с конца XX века и спасает тысячи жизней ежегодно.

FAQ

Как отличить инсульт от переутомления?
При инсульте симптомы появляются внезапно и усиливаются в течение минут. Усталость развивается постепенно.

Что делать, если человек живёт один?
При первых необычных ощущениях — звонить в скорую, не ждать ухудшения. Современные диспетчеры направляют бригаду даже при сомнительных симптомах.

Можно ли восстановиться полностью?
Да, если помощь оказана в течение "золотого окна" — первых 4,5 часов после начала инсульта.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные из Осаки обнаружили, что соединения хны способны обратить фиброз печени вчера в 21:06
Красили волосы — а могли спасать печень: чему учит забытое средство древности

Ученые из Осаки открыли потрясающее свойство хны: она может обратить вспять фиброз печени. Узнайте, как это растительное средство меняет подход к лечению хронических заболеваний.

Читать полностью » Врачи: аэробные и анаэробные тренировки дополняют друг друга и необходимы для здоровья сердца и мышц вчера в 20:00
Два пути к одному телу: как сочетать кардио и силовые, чтобы не тратить время зря

Узнайте, как правильно сочетать аэробные и анаэробные нагрузки, чтобы эффективно достигать своих фитнес-целей и поддерживать здоровье сердца.

Читать полностью » Психологи советуют не бросать терапию после трудных встреч и обсуждать сомнения с терапевтом вчера в 19:45
Первое свидание с самим собой: почему психотерапия начинается с волнения

Психотерапия может вызывать волнение и страх, но это нормально. Узнайте, как первая сессия может удивить, и не спешите оценивать опыт.

Читать полностью » Йога при малоподвижном образе жизни: позы щенка, собаки и дельфина улучшают пищеварение и осанку вчера в 18:51
Живот уходит, пока вы просто стоите: йога раскрыла ленивый способ подтянуть тело

Три простые позы, которые называют "секретом молодости": они снимают усталость, подтягивают живот и запускают естественное сжигание жира.

Читать полностью » Яйца, рыба и шпинат названы продуктами, укрепляющими волосы изнутри вчера в 18:42
Красота начинается на тарелке: еда, которая делает волосы гуще и сильнее

Откройте секреты здоровых волос: 8 продуктов, которые улучшат состояние ваших локонов и сделают их сильными и блестящими! Узнайте больше о влиянии питания на волосы.

Читать полностью » Исследование: короткие всплески активности по 3–5 минут в день улучшают работу сердца и лёгких вчера в 17:38
Три минуты, которые продлевают жизнь: способ укрепить организм, не выходя из офиса

Хотите укрепить здоровье сердца, не тратя много времени на спорт? Узнайте, как всего 3-5 минут активности помогут вам продлить жизнь и улучшить самочувствие.

Читать полностью » Исследователи красоты отметили: блондинки седеют позже из-за меньшего количества пигмента меланина вчера в 17:25
Седина не сдаётся без боя: ошибка при окрашивании, из-за которой волосы становятся стеклянными

Как выбрать краску для седых волос, чтобы результат был стойким, а волосы остались мягкими и блестящими. Полное руководство по домашнему окрашиванию.

Читать полностью » Визажисты советуют подбирать губную помаду по подтону кожи — холодному, тёплому или нейтральному вчера в 16:33
Одна ошибка с цветом губ — и лицо теряет жизнь: как выбрать идеальную помаду

Откройте для себя, как правильно выбрать губную помаду в зависимости от подтона кожи. Узнайте советы по выбору текстуры и цветовой гаммы.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Вуди Харрельсон заявил, что не планирует возвращаться в сериал "Настоящий детектив"
Авто и мото
Работающий двигатель во время заправки может вызвать возгорание от искры
УрФО
В центре Екатеринбурга выявили подпольное производство алкоголя в кальян-баре — Общественная палата
Питомцы
Специалист по собакам: как выбрать ретривера в зависимости от уровня активности
Садоводство
Растения удачи усиливают энергетику дома и создают атмосферу благополучия – Анна Ковальчук
Еда
Специалисты компании Мелисса представили 3 рецепта с яблоками для всей семьи
Спорт и фитнес
Эксперт по фитнесу: сколько времени нужно удерживать планку для лучших результатов
Дом
Технолог по стирке Соколова объяснила, как избавиться от запахов пота, бензина и духов с одежды в домашних условиях
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet