Он игнорировал инсульт неделю — вот как врачи спасли его жизнь в последний момент

56-летний мужчина из Байкаловского района Екатеринбурга едва не стал жертвой инсульта, проигнорировав его симптомы в течение недели. Однако благодаря слаженной работе врачей ГКБ №40 ему удалось не только выжить, но и сохранить способность двигаться, говорить и слышать.

Симптомы, которые не пугали

Мужчина работал на вахте и каждый раз проходил медицинский осмотр перед выходом на работу. При этом, несмотря на признаки инсульта, такие как потеря движений в левой руке и ноге, частичная утрата речи и слуха, он не обращался к врачам. Симптомы то исчезали, то возвращались, и мужчина не считал их поводом для беспокойства.

Что привело к катастрофе?

В действительности причиной инсульта стал тромб, который периодически перекрывал приток крови к головному мозгу. Даже когда рука пациента оказалась полностью обездвижена на четыре часа, он не счел это серьёзной угрозой для здоровья. Однако его коллеги, заметив ухудшение состояния, вызвали скорую помощь. Это оказалось решающим шагом.

Как врачи спасли жизнь?

Врачи ГКБ №40 Екатеринбурга диагностировали у пациента тромбоз и полное закрытие сосуда в труднодоступной области мозга. Летальный исход был почти неизбежен, но благодаря современному методу удаления тромба, который восстанавливает кровоток в мозге, мужчине удалось спасти жизнь. После операции его состояние значительно улучшилось.