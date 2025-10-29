Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 20:26

Геморрагический инсульт: как Свердловская область выходит из опасной зоны с высоким уровнем смертности

Свердловская область остаётся в числе регионов с высокой смертностью от инсульта — данные Минздрава УрФО

Свердловская область продолжает оставаться в числе регионов с высокой смертностью от инсульта. По данным главного невролога Уральского федерального округа, заведующего неврологическим отделением Свердловской областной клинической больницы №1 Андрея Алашеева, жители региона умирают от инсульта чаще, чем в других субъектах округа.

Смертность от инсульта в Свердловской области

За девять месяцев 2025 года летальность от геморрагического инсульта в УрФО составила 35%. Однако в Свердловской области этот показатель оказался выше — 38,2%. Несмотря на это, ситуация улучшается: в прошлом году смертность была ещё на 8,4% выше.

"Летальность от геморрагического инсульта в Свердловской области выше, чем в других регионах УрФО, но в 2025 году показатель стал ниже, чем в 2024 году", — отметил Алашеев.

Что касается ишемического инсульта, то его летальность на Урале в целом достигает 12,4%, а в Свердловской области — 13,5%.

Роль "золотых часов" в лечении инсульта

Одним из ключевых факторов, влияющих на исход лечения инсульта, является скорость оказания медицинской помощи. Особенно важно попасть в больницу в первые "золотые 4,5 часа", когда шансы на эффективное лечение наиболее высоки. В УрФО в это время в больницу успевают попасть только четверть пациентов, а в Свердловской области этот показатель выше: в 2024 году — 35%, в 2025 году — 39%.

Что делать при инсульте?

Важно быстро распознать симптомы инсульта, чтобы оперативно вызвать скорую помощь. Признаки инсульта могут включать внезапные проблемы с речью, перекос лица, ослабление руки или ноги.

"Если у вас или ваших близких внезапно нарушилась речь, перекосило лицо, ослабла рука или нога, нужно незамедлительно вызвать скорую помощь", — порекомендовал главный невролог.

При этом не стоит пытаться лечить больного таблетками. Важно обеспечить ему комфортное положение и собрать информацию о его здоровье, включая препараты, которые он принимает, и заболевания, которыми страдает.

Факторы риска инсульта

Существуют определённые факторы, которые увеличивают вероятность инсульта. Главный среди них — повышенное артериальное давление. Также важную роль играют атеросклероз (бляшки в сосудах) и нарушения ритма сердца.

"На развитие этих заболеваний влияет курение и чрезмерное употребление энергетических напитков", — отметил Андрей Смолкин, главный внештатный специалист-невролог свердловского минздрава.

