Врачи в больнице
Врачи в больнице
Марина Егорова Опубликована сегодня в 15:20

Слабость прячет катастрофу: асимметрия лица и странная речь выдают опасный сбой в сосудах мозга

Инсульт часто маскируется под обычную слабость, но ключевые признаки — асимметрия улыбки, слабость в руках или ногах и нарушение речи - требуют мгновенной реакции, ведь биохимические каскады тромбообразования запускаются за минуты. Мнемоническая схема "УДАР" позволяет быстро оценить ситуацию: улыбка, движение, артикуляция и решение о вызове скорой. Эти сигналы отражают острое нарушение кровотока в мозге, где физика давления сосудов переходит в критическую фазу. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Схема "УДАР" упрощает диагностику: "У" проверяет симметрию улыбки, "Д" — силу движений в конечностях, "А" — четкость речи, а "Р" настаивает на немедленной помощи. По словам невролога Петра Сокова, такая модель спасает жизни, фиксируя ранние нейронные сбои. В антропологическом контексте это эволюционно выверенный инструмент для выживания в группе.

"Самая классическая мнемоническая модель — это "УДАР". Буква У означает улыбку: нужно попросить человека улыбнуться и посмотреть, симметрична ли она. Д — это движение: человека просят поднять руки или пройтись, чтобы понять, нет ли слабости в руке или ноге. А — артикуляция, то есть речь: если человек не может произнести свое имя или повторить простую фразу, это тревожный признак. Р — это решение срочно вызвать скорую помощь, если проявляется хотя бы один из этих симптомов", — пояснил Петр Соков.

Решающее "золотое окно" длится около четырех часов: за это время биохимия растворит тромб, минимизируя неврологические дефициты, подчеркнул специалист. Инсульт — следствие гипертонии или атеросклероза, где физика турбулентных потоков крови приводит к катастрофе. Профилактика через контроль сосудов снижает риск повторных эпизодов, особенно после первого.

Автор Марина Егорова
