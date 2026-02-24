Полосы вытесняют цветочный принт весной 2026 — классический узор стал главным акцентом

Весенний гардероб 2026 года меняет акценты и отодвигает цветочные мотивы на второй план. На подиумах всё чаще доминирует узор, который долго считался классическим и даже сдержанным. Полосы возвращаются в моду — но в новой, более дерзкой и выразительной интерпретации.

Полосы выходят на первый план

Если раньше полосатый принт ассоциировался с базовыми вещами и строгими силуэтами, то теперь дизайнеры превращают его в главный акцент образа. В коллекциях сезона весна-лето 2026 полосы становятся смелее, ярче и разнообразнее. Они появляются в насыщенных палитрах у Zankov, в художественных и изысканных вариациях у Loewe и в элегантной чёрно-белой интерпретации у Ralph Lauren.

Главная особенность сезона — игра направлений и пропорций. Вертикальные линии визуально вытягивают силуэт, горизонтальные придают структуру, а диагональные добавляют динамики. Один и тот же текстиль может сочетать несколько направлений, создавая эффект движения и объёма.

Смешение ширины и цвета

В 2026 году полосы перестают быть предсказуемыми. Дизайнеры активно комбинируют тонкие пастельные линии с широкими и контрастными полосами. Такое сочетание создаёт выразительные визуальные контрасты и превращает привычный принт в инструмент стилистического самовыражения.

Полосы появляются на струящихся костюмах, лёгких платьях, оверсайз-рубашках и трикотаже. Даже минималистичные вещи получают новое звучание благодаря графичному рисунку. В результате классический мотив превращается в самостоятельный модный манифест.

От базового к заявлению

Этот тренд отражает общее стремление моды к более свободному и креативному подходу. Полосы больше не играют роль нейтрального фона — они задают характер образу. Цвет, контраст и неожиданная компоновка линий делают их ярким элементом гардероба.