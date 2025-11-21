Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Мастер маникюра сидит за столом
Мастер маникюра сидит за столом
© https://ru.freepik.com by KamranAydinov is licensed under Free
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 20:29

Пара тонких линий — и ногти выглядят длиннее и аккуратнее: секрет зимнего нейл-арта 2025

Многоцветные тонкие полоски добавляют динамику маникюру, указали нейл-стилисты

После сезонов, в которых царил маникюр в горошек, зима 2025 года приносит новую графичную волну. Полосы — от тончайших линий до ярких дуэтов — становятся главным принтом зимнего нейл-арта. Они позволяют сохранить ту же игривость и лёгкость, но в более структурном, геометричном формате. Стиль перекликается с модными коллекциями: от строгих полос Hermès до цветных и асимметричных решений Issey Miyake и Andreas Kronthaler. Маникюр будто перенимает эти ритмы и превращает их в миниатюрные композиции на ногтях.

Самое привлекательное в полосатом тренде — его гибкость. Он подходит коротким и длинным ногтям, минималистам и любителям насыщенной палитры. Можно играть на аналогии оттенков или, наоборот, на сильном контрасте. А сам процесс нанесения полосок — это шанс проявить творческое настроение, не усложняя технику.

Почему полосы стали зимним фаворитом

Зима традиционно тяготеет к плотным тканям, глубоким цветам и спокойным текстурам. Полоски на ногтях хорошо вписываются в этот визуальный язык, потому что создают баланс между аккуратностью и игривостью. Они позволяют комбинировать тёплые, холодные, мягкие и насыщенные оттенки без ощущения перегруженности. В отличие от горошка, который делает акцент на точках, полосы дают ощущение движения, ритма и длины.

Вторая причина популярности — практичность. Полосы легко адаптировать под настроение: двухцветные, многослойные, вертикальные, французские, прозрачные, крупные или минималистичные. Такой маникюр напоминает узоры зимних свитеров, шарфов и трикотажа, поэтому гармонирует с сезонным стилем.

Сравнение видов полосатого маникюра

Вид полосок

Эффект

Лучше всего подходит

Палитры

Вертикальные

Визуально удлиняют ноготь

Короткие ногти

Контрастные пары

Горизонтальные

Акцент на форме ногтя

Длинные ногти

Пастель, мягкие сочетания

Французские полосатые кончики

Современная версия френча

Любая длина

Чёрно-белый, красный, розовый

Многоцветные тонкие полоски

Игривость и динамика

Короткие или средние ногти

Тёплые и холодные миксы

Двухцветные симметричные

Минимализм

Офисный стиль

Бежевый, шоколадный, красный

Как повторить полосатый маникюр: пошаговое HowTo

  1. Подготовьте ногти: опилите форму, удалите кутикулу и обезжирьте поверхность.
  2. Нанесите базу — желательно укрепляющую, чтобы линии лежали ровно.
  3. Выберите два или три оттенка. Подойдут гель-лаки с плотным покрытием или обычные лаки с тонкими кистями.
  4. Для вертикальных линий используйте тонкую кисть или полоски-стикеры. Начните от основания и ведите кисть плавно вверх.
  5. Чтобы создать французский вариант, нанесите полосы на свободный край ногтя — горизонтально или слегка дугообразно.
  6. При многослойных узорах наносите каждый цвет после полного высыхания предыдущего, чтобы избежать смазывания.
  7. Закрепите результат топом — матовым для мягких сочетаний или глянцевым, если хотите сделать полосы ярче.
  8. При желании добавьте блёстки, тонкие серебристые акценты или небольшие точки по краям полос — для лёгкого праздничного эффекта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Слишком толстые полосы → грубый рисунок → используйте тонкие кисти или специальные полоски.
  • Нанесение линий на влажный слой → размазывание → ждите полного высыхания цвета.
  • Слишком яркие контрасты на всех ногтях → визуальная перегрузка → ограничьте акцент двумя пальцами.
  • Плотная тёмная база → полосы теряются → выбирайте более светлую или нейтральную основу.

А что если…

…у вас очень короткие ногти?
Вертикальные полосы зрительно удлинят их и сделают маникюр аккуратнее.

…вы предпочитаете минимализм?
Сделайте одну тонкую линию в центре ногтя — сдержанно и современно.

…хочется смелости, но не кричащего эффекта?
Комбинируйте пастель и приглушённые оттенки: розовый + оливковый, голубой + бежевый.

Плюсы и минусы полосатого маникюра

Плюсы

Минусы

Универсален для любой длины ногтей

Требует аккуратности

Современен и сочетается с зимней модой

Линии нужно вести ровно

Вариативен по цветам и стилям

Некоторые оттенки требуют плотных гель-лаков

Легко адаптировать под праздники

Многоцветные варианты занимают больше времени

FAQ

Какие цвета лучше всего смотрятся в полосках зимой?

Глубокие: шоколад, синий, фиолетовый, красный. А также дуэты — чёрный и белый, розовый и красный, жёлтый и коричневый.

Можно ли сделать полоски обычным лаком?

Да, главное — тонкая кисть или стриппер.

Сколько держится такой маникюр?

Гель-лак — до трёх недель, классический лак — 4-7 дней при хорошей фиксации.

Мифы и правда

Миф: полосатый маникюр подходит только длинным ногтям.
Правда: вертикальные линии визуально удлиняют даже короткие ногти.

Миф: полосы смотрятся слишком графично.
Правда: сочетания пастельных оттенков делают маникюр мягким и уютным.

Миф: такие узоры сложно наносить.
Правда: с наклейками-полосками техника становится доступной новичку.

Исторический контекст

  • В моде полосы появились намного раньше, чем в маникюре: ещё в XIX веке они ассоциировались с рабочей униформой.
  • В XX веке стали символом авангарда благодаря иконам вроде Ив Сен-Лорана.

