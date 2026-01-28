Растяжка перед тренировкой может сыграть против вас — одна привычка повышает риск

Растяжка давно считается обязательной частью занятий, но именно её чаще всего делают "по инерции" и по устаревшим советам. Из-за этого одни тянутся до тренировки слишком долго, другие — слишком резко, а кто-то ждёт от неё эффектов, которых она не даёт. Новые исследования и согласованные рекомендации помогают расставить точки над i и понять, как получать пользу без лишнего риска. Об этом сообщает National Geographic.

Что изменилось в подходе к растяжке

Споры "до или после тренировки" тянулись годами, и путаницу усиливало количество методов: статический, динамический, пассивный или ассистированный. Сейчас международная группа экспертов по спорту и движению выпустила консенсусное заявление (журнал Journal of Sport and Health Science, декабрьский выпуск), где унифицировала определения и разобрала популярные заблуждения. Общая мысль проста: растяжка полезна, но она работает тоньше, чем принято считать, и требует правильного момента, дозировки и подходящего типа.

"Растяжка, пожалуй, является одним из самых неправильно понятых аспектов упражнений", — говорит Седрик Икс Брайант, физиолог и генеральный директор Американского совета по физическим упражнениям.

Главные мифы, которые мешают получить результат

Один из устойчивых мифов — что растяжка перед тренировкой автоматически защищает от травм. Эксперты подчёркивают: сама по себе растяжка не снижает общий риск травм, а статические удержания на "холодных" мышцах перед нагрузкой могут сыграть против вас. Логика здесь физиологическая: ткани должны быть разогреты, иначе эластичность ниже, а чувствительность к нагрузке выше.

"Холодные мышцы — это скованность, и вы можете навредить себе", — объясняет Дэвид Бем, профессор исследований Мемориального университета Ньюфаундленда в Канаде и член комиссии. "Каждому нужно растянуть тёплую мышцу."

Поэтому перед интенсивной работой разумнее начать с 5-10 минут лёгкой аэробной активности, а затем перейти к динамическим движениям, которые повторяют будущую нагрузку и проводят суставы по полной амплитуде. Ещё одно важное уточнение касается времени удержания: правило "минимум 30 секунд" не является универсальным. В рекомендациях звучит диапазон 10-30 секунд с повторением подходов, а для людей старше 65 лет допускается более длительное удержание — 30-60 секунд, потому что ткани реагируют медленнее. При этом обзор 189 исследований в Sports Medicine (2025) показал, что для улучшения гибкости у взрослых достаточно суммарно около четырёх минут статической растяжки, а дальше прирост уже неочевиден.

Как выбрать тип растяжки и не переборщить

Ещё одна ошибка — ожидать, что без растяжки мышцы "укоротятся". Комиссия отмечает: регулярная растяжка действительно улучшает подвижность и снижает ощущение скованности, но это связано не с физическим "удлинением" мышцы, а с тем, как нервная система позволяет использовать больший диапазон движений. Отсюда и практический вывод: важно не давить на себя через боль, а работать в зоне лёгкого дискомфорта.

Баллистические "пружинки" тоже не волшебная техника для гибкости: без подготовки они чаще провоцируют защитное сокращение мышцы и повышают риск перегрузки сухожилий. Их могут применять только хорошо подготовленные спортсмены в контексте специфических взрывных движений — и только после грамотной разминки. Наконец, нет "одного лучшего" метода для всех: возраст, подвижность, цели и вид спорта меняют выбор. Пассивная или ассистированная растяжка особенно может пригодиться людям с ограниченной мобильностью, а большинству тренирующихся логично оставить динамику на "до", а статические удержания — на "после", когда ткани теплее и податливее.

Отдельно исследователи обращают внимание на баланс: данные из Annals of Human Biology (декабрь 2025) показывают, что динамическая растяжка у здоровых взрослых улучшала баланс эффективнее статической, потому что баланс завязан на сенсорную информацию и нейромышечную координацию. В итоге главный принцип звучит трезво: растяжка не должна превращаться в соревнование на терпение — умеренность, регулярность и подходящий формат дают больше пользы, чем попытка "дотянуться любой ценой".