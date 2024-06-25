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Психолог Маремпольская: для формирования стрессоустойчивости важно работать с мыслями
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 22:43

Психолог Маремпольская: для формирования стрессоустойчивости важно работать с мыслями

Психолог Татьяна Маремпольская рассказала, что для формирования стрессоустойчивости важно работать с мыслями, поскольку они влияют на эмоции. Она посоветовала останавливать стрессогенные мысли, научиться видеть позитив в негативных ситуациях и делиться переживаниями через личный дневник или общение с другими.

Также важно уметь распознавать и выражать свои чувства.

Физическая активность, например, зарядка, способствует выработке эндорфинов, что улучшает физическое здоровье и способствует преобразованию негативных эмоций в позитивные.

Фото: commons.wikimedia.org/MismibaTinasheMadando (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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