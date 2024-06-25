Психолог Татьяна Маремпольская рассказала, что для формирования стрессоустойчивости важно работать с мыслями, поскольку они влияют на эмоции. Она посоветовала останавливать стрессогенные мысли, научиться видеть позитив в негативных ситуациях и делиться переживаниями через личный дневник или общение с другими.
Также важно уметь распознавать и выражать свои чувства.
Физическая активность, например, зарядка, способствует выработке эндорфинов, что улучшает физическое здоровье и способствует преобразованию негативных эмоций в позитивные.
Фото: commons.wikimedia.org/MismibaTinasheMadando (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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