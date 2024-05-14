Исследование учёных из Университета Помпеу Фабра в Барселоне показало, что стрессовые события, произошедшие в детстве или среднем возрасте, могут увеличить риск развития болезни Альцгеймера.
В исследовании участвовали 1290 человек с повышенным риском этого заболевания. Ученые проанализировали спинномозговую жидкость части участников для оценки уровня амилоидов и тау-белков, ассоциируемых с Альцгеймером, и обнаружили, что у тех, кто пережил стресс в раннем или среднем возрасте, выше уровень данных белков и воспаление мозга.
Однако стресс не оказал влияние на объем серого вещества в мозге, если только у человека не было психических расстройств, которые сами по себе коррелируют с уменьшением серого вещества и повышением концентрации токсичных белков, сообщает Газета.Ру.
Фото: flickr.com/CIPHR Connect (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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