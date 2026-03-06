Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Выпадение волос
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 21:40

Стресс как враг для волос: как хроническое напряжение провоцирует их стремительное выпадение

Повседневный стресс, становящийся хроническим, провоцирует гормональные сдвиги и воспаления, приводя к заметному истончению шевелюры. Выпадение волос под влиянием напряжения затрагивает биохимию волосяных фолликулов, нарушая их цикл роста. Трихолог Владислав Ткачев объясняет, как кортизол и адреналин накапливаются, подавляя серотонин и дофамин. Об этом сообщается на сайте Pravda.Ru.

Реакция запускается в гипоталамусе и гипофизе, где усиливается синтез гормонов стресса, влияющих на кожу головы. По словам специалиста, вещества вроде substance P и кальцитонин-ген-связанного пептида вызывают локальные воспаления в фолликулах.

"Стресс влияет практически на все системы организма, включая состояние волос. Это одна из достаточно частых причин их выпадения. Но обычно стресс должен быть либо достаточно интенсивным, либо действовать накопительно в течение длительного времени. Сейчас нередко стресс начинается даже не из-за конкретных событий, а из-за избытка информации, когда мозг постоянно перегружен и находится в напряжении", — подчеркнул трихолог Владислав Ткачев.

Состояние часто обратимо при устранении стрессора, но длительностью свыше трех месяцев требует консультации. Тревожные сигналы — очаговое выпадение, зуд или триходиния, указывающие на воспаление. Специалист рекомендует своевременное вмешательство для предотвращения хронических изменений.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

