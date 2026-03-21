Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Голосовое сообщение
© unsplash.com by BandLab is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Приволжский федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 14:05

Звук тревоги и стресса: как нижегородские ученые учат машины анализировать человеческую речь

Ученые Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского приступили к разработке алгоритмов машинного обучения, способных диагностировать уровень стресса и тревожности по акустическим параметрам человеческого голоса. Проект реализуется специалистами кафедры киберпсихологии и нацелен на создание инструментов мониторинга психологического состояния профессионалов, работающих в зонах повышенной ответственности. Исследователи успешно провели пилотные испытания на базе контрольных записей презентаций, достигнув точности распознавания около 92%. Технологию планируется использовать для контроля состояния диспетчеров, операторов и медиков, а также как превентивную меру в банковском секторе.

Биофизика стресса в речи

Психофизиологические изменения, вызванные тревогой, неизбежно трансформируют акустический облик речи. Вегетативная нервная система активирует защитные механизмы организма, что ведет к росту мышечного тонуса и смене паттерна дыхания. В результате голос приобретает специфическую "жесткость", характерную дрожь или резкие перепады тембра.

Помимо очевидной вибрации, стресс корректирует параметры громкости и скорости произнесения слов. Эти биологические сигналы являются непроизвольными, что делает их надежными индикаторами для киберпсихологических систем мониторинга.

Подобные методы анализа уже находят применение в образовательных процессах и комплексных системах взаимодействия человека с интерфейсами. Постоянный мониторинг позволяет предотвращать последствия профессионального выгорания и критических ошибок, связанных с высоким эмоциональным напряжением.

Математическая модель анализа

Основой для классификации эмоциональных состояний стали мел-частотные кепстральные коэффициенты. Этот математический подход позволяет эффективно отсеивать фоновые шумы, сохраняя при этом ключевые спектральные характеристики голоса, необходимые для различения состояний спокойствия и тревоги.

Выбор именно этой методики обусловлен её высокой устойчивостью к вариациям дикторских данных даже при ограниченном объеме обучающей выборки. Стандартизация звуковых сигналов позволяет системе сохранять точность независимо от тембра голоса конкретного испытуемого.

Инженеры и психологи намерены интегрировать данные коэффициенты с другими спектральными признаками. Это позволит повысить общую надежность классификации и расширить возможности адаптации нейросетевых моделей к работе в различных звуковых средах.

Результаты пилотных тестов

В ходе эксперимента десять студентов подготовили четырехминутные выступления, которые требовалось произнести дважды: в приватной обстановке и перед аудиторией. Все записи были унифицированы — приведены к частоте 16 килогерц и формату моно — что позволило исключить технические артефакты из выборки.

Анализ охватил 565 сегментов приватной речи и 569 сегментов публичных выступлений. Разбивку данных на пятисекундные отрезки использовали для обучения классификатора, работающего на принципах градиентного бустинга.

Итоговая результативность модели составила около 92%. В частности, система успешно классифицировала 102 из 110 частных фрагментов и 101 из 111 публичных. Сейчас команда ученых работает над расширением выборки для проведения полноценной валидации методов.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet