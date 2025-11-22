Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Женщина тренируется на коврике
Женщина тренируется на коврике
© Desingned by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 0:10

Раньше не понимала смысла в йоге — теперь без неё не начинаю ни один день

Йога помогает восстановиться после стресса — эксперты Гарвардского университета

Переходная погода — испытание для настроения и тела. То ли снег, то ли дождь, серое небо, короткий день. Кажется, что сил хватает только на плед и сериалы. Но именно сейчас важно не отпускать привычку двигаться. В такие дни решает не погода, а внутренний настрой.

Почему осенне-зимний период — сложный для тренировок

Сырость, темнота и холод делают пробуждение подвигом. Даже тем, кто привык вставать рано, сложно найти в себе силы пойти на пробежку или в зал. Организм просит тепла и комфорта, а мозг находит тысячу оправданий. Поэтому работает простой принцип: озвучь намерение — и следуй ему. Договорись с другом, коллегой или тренером. Когда за тобой ждут — отказаться труднее.

Как поддерживать энергию и избегать стресса

Осенью и зимой уровень кортизола в организме часто растёт: меньше света, больше обязанностей. Этот гормон держит тело в состоянии тревоги и мешает восстановлению. Даже регулярные тренировки не принесут пользы, если не научиться отпускать стресс.

Инструменты для этого просты:

  • дыхательные практики и йога;

  • релакс в тёплой ванне или СПА;

  • медитация перед сном.

Регулярное расслабление помогает не только психике — тело начинает использовать энергию эффективнее и избавляется от накопленного напряжения.

Советы шаг за шагом

  1. Заранее планируйте активность. Поставьте конкретные дни и время занятий в календарь.

  2. Найдите партнёра. Совместные тренировки дисциплинируют.

  3. Меняйте формат. Если не хочется бега — выберите плавание, пилатес или домашнюю йогу.

  4. Не забывайте о восстановлении. Сон, питание, витамины и массаж — часть тренировочного процесса.

  5. Сохраняйте баланс. Не перегружайте себя: движение должно радовать.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать стресс и тренироваться "на износ".
  • Последствие: Переутомление, травмы, бессонница.
  • Альтернатива: Использовать мягкие методы восстановления — йогу, плавание, растяжку, аромамассаж, контрастный душ.

А что если усталость не проходит?

Если даже после отдыха тело "не слушается", возможно, ему не хватает витаминов или железа. Осенью рацион беднеет, и стоит добавить:

  • продукты с магнием и цинком;

  • витамин D;

  • тёплые супы и каши.
    Иногда помогает лёгкий курс СПА или паровые процедуры: прогрев расслабляет мышцы и снимает накопленный стресс.

Плюсы и минусы разных видов тренировок

Йога

  • укрепляет мышцы, снижает стресс;
    — требует концентрации и регулярности.

Плавание

  • разгружает суставы, развивает выносливость;
    — требует бассейна и времени на дорогу.

Бег

  • быстро повышает тонус и настроение;
    — риск травм в холод и на скользком покрытии.

Оптимальное решение — комбинировать активности. Тогда тело получает разную нагрузку, а мотивация не угасает.

FAQ

Как выбрать йогу для начинающих?
Начните с хатха-йоги или йоги восстановления. Главное — инструктор с опытом и комфортный темп.

Сколько стоит абонемент в бассейн?
В среднем — от 3000 рублей в месяц, но многие клубы предлагают скидки на утренние часы.

Что лучше для похудения: бег или плавание?
Бег сжигает больше калорий за короткое время, но плавание безопаснее и укрепляет всё тело.

Мифы и правда

  • Миф: зимой тренировки бесполезны, ведь тело всё равно "в спячке".
  • Правда: именно в холодное время обмен веществ ускоряется, и при правильной активности можно добиться лучших результатов.
  • Миф: йога не заменит спорт.
  • Правда: при регулярных занятиях она развивает силу, гибкость и снижает уровень стресса.

3 интересных факта

  1. Кортизол начинает снижаться уже через 10 минут после дыхательной медитации.

  2. Йога в помещении помогает стабилизировать артериальное давление в сезон холода.

  3. Даже короткая прогулка на свежем воздухе повышает уровень серотонина на 20%.

Исторический контекст

Йога как способ восстановления пришла в Европу в начале XX века, но долго считалась духовной практикой. Лишь в 1980-х годах её признали полноценной физической активностью. Сегодня сочетание йоги, плавания и функциональных тренировок используется профессиональными спортсменами для профилактики травм и восстановления после нагрузок.

Межсезонье — не повод ставить здоровье на паузу. Когда тело получает движение, отдых и заботу, оно отвечает энергией и ясностью. Пусть осень станет временем мягких перемен: дышите глубже, занимайтесь с удовольствием, отпускайте тревоги. Тогда к зиме вы подойдёте сильнее, спокойнее и с ощущением внутреннего баланса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Утяжелители увеличивают интенсивность тренировок и ускоряют сжигание калорий вчера в 22:24
Осень — идеальное время для тренировок на улице: эти аксессуары изменят твою форму

Летние тренировки на улице могут быть такими же эффективными, как и в спортзале. Узнайте, какие аксессуары помогут улучшить результат.

Читать полностью » Отжимания с дополнительным весом увеличивают интенсивность тренировки — тренер Джагим вчера в 21:46
Поставил себе новую спину — какие ошибки при отжиманиях не давали мне прогрессировать

Узнайте, почему отжимания считаются одним из самых эффективных упражнений для укрепления тела, и как правильно их выполнять для максимального результата.

Читать полностью » Тренировки с четырьмя подходами обеспечивают эффективный рост мышц — тренер Вульф вчера в 20:26
Всего одна тренировка в неделю, но какая: вот как эффективно развивать мышцы без долгих часов в зале

Узнайте, как с помощью всего одной тренировки в неделю и правильных методов можно достичь идеальной формы. Советы эксперта по эффективному росту мышц.

Читать полностью » BOSU-тренировки улучшили координацию у спортсменов — специалисты по фитнесу вчера в 19:10
Попробовала планку на BOSU — тело подтянулось будто само собой

Этот тренд 2011 года снова возвращается — простое, но эффективное упражнение с BOSU помогает укрепить не только пресс, но и всё тело/

Читать полностью » Совместные тренировки укрепляют дружбу и тело — Элизабет Бэнкс вчера в 18:10
Хожу с подругой в парк по выходным — тело меняется быстрее, чем в фитнес-клубе

Совместные тренировки на свежем воздухе помогут не только укрепить тело, но и стать отличным поводом для общения с близкими.

Читать полностью » Физическая активность зимой укрепляет иммунитет — врачи подтвердили эффект вчера в 17:10
Вышла на пробежку в мороз и не простудилась — теперь делаю так каждое утро

Когда холод и темнота заставляют нас лениться, есть способ вернуть вдохновение к движению — и превратить спорт в личный вызов.

Читать полностью » Репортёр из Нью-Йорка пробежала марафон ради благотворительности — журналисты вчера в 16:10
Бегу пятый месяц подряд — и вот что случилось с моим телом на марафоне

Пять месяцев тренировок, сотни километров и одна цель — помочь тем, кто в этом особенно нуждается. Почему марафон стал для меня больше, чем просто забег.

Читать полностью » Упражнение планка укрепила мышцы спины у офисных работников — врачи-физиологи вчера в 15:10
Делаю планку по-новому — почувствовала, как спина перестала болеть через неделю

Даже самые нелюбимые упражнения могут стать любимыми — если знать, как к ним подойти и увидеть в них источник силы и вдохновения.

Читать полностью »

Новости
Еда
Салат со слабосолёной сельдью и жареными шампиньонами сохраняет форму — повар
Общество
Один турист запросил расширенную компенсацию за отмену стоянки для Astoria Grande — Российская газета
ЦФО
Подмосковье одобрило поэтапное повышение транспортного налога — ТАСС
Красота и здоровье
Тартановая юбка объединяет классику и гранж, отмечают модные редакторы
Еда
Горячий маринад усиливает вкус свекольной закуски — кулинарные эксперты
Спорт и фитнес
Йога — не гонитесь за результатами, наслаждайтесь процессом — тренер Урутина
Наука
В Румынии нашли крупнейшее скопление костей динозавров в Европе — Ботфалваи
Дом
Для гармоничного стола достаточно трёх основных цветов в оформлении — стилисты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet