Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Медитация
Медитация
© pixabay.com by TheDigitalArtist is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 7:10

Всего одно утро без кофе, зато с движением — и настроение другое весь день

Медитация в движении снизила эмоциональное напряжение — тренер Натания Голдберг

Сезон налоговой отчетности способен ввести в стресс даже самых спокойных людей. Когда приближается крайний срок подачи деклараций, уровень тревоги растет, а энергии становится все меньше. Но есть простой способ справиться с напряжением — физическая активность. Об этом сообщает издание The Sports Club/LA со ссылкой на сертифицированного тренера и консультанта по здоровому образу жизни Натанию Голдберг.

Как спорт помогает бороться со стрессом

Физические нагрузки - это не только способ поддерживать тело в форме, но и эффективный инструмент борьбы с тревожностью. Когда человек двигается, его внимание переключается с внутренних переживаний на процесс тренировки. Это позволяет мозгу "отдохнуть" от постоянного потока мыслей и тревог. Психологи называют это "движением в медитации" — состоянием, когда человек полностью погружён в действие и обретает внутреннее равновесие.

Регулярная физическая активность снижает уровень гормонов стресса, таких как кортизол, и способствует выработке эндорфинов — химических соединений, создающих ощущение радости и удовлетворения. Именно поэтому после пробежки, плавания или даже короткой прогулки многие чувствуют прилив сил и улучшение настроения.

"Когда мышцы расслабляются, мозг получает сигнал, что опасность миновала и можно отпустить напряжение", — объясняет тренер и консультант по велнессу Натания Голдберг.

Эндорфины и энергия: природный антидепрессант

Одним из главных преимуществ физической активности является стимуляция выработки эндорфинов. Эти "гормоны счастья" естественным образом повышают настроение и снижают восприятие боли. Исследования показывают, что даже короткая тренировка продолжительностью 20-30 минут способна повысить уровень эндорфинов и улучшить эмоциональное состояние на несколько часов.

Кроме того, упражнения помогают лучше концентрироваться. Они активизируют кровообращение и улучшают снабжение мозга кислородом, что положительно влияет на память и внимание. После тренировки многим удаётся продуктивнее решать задачи и эффективнее работать даже в условиях большого стресса.

"Тренировки помогают вернуть ясность мышления и ощущение контроля над ситуацией", — отмечается в публикации The Sports Club/LA.

Здоровая альтернатива вредным привычкам

Нередко при стрессе люди тянутся к "быстрым удовольствиям": сладкому, фастфуду или алкоголю. Это даёт кратковременное облегчение, но в долгосрочной перспективе усугубляет состояние. Физическая активность становится полезной заменой подобным привычкам. Она помогает организму перерабатывать гормоны стресса естественным путем, не создавая дополнительной нагрузки на нервную систему.

Регулярные тренировки формируют устойчивость к стрессу, укрепляют иммунитет и повышают общий тонус. Даже умеренные нагрузки — йога, плавание, быстрая ходьба — способны снизить уровень тревожности и улучшить сон. Главное — подобрать вид активности, который приносит удовольствие, иначе польза будет кратковременной.

"Физическая активность способна стать не просто привычкой, а способом вернуть себе баланс и уверенность", — говорится в отчёте велнес-центра The Sports Club/LA.

Движение как часть повседневной жизни

Чтобы спорт стал инструментом борьбы со стрессом, не обязательно проводить часы в тренажёрном зале. Главное — регулярность. Даже короткие прогулки во время обеда или растяжка по утрам способны изменить эмоциональное состояние. Секрет в том, чтобы воспринимать движение как естественную часть жизни, а не как обязанность.

Можно начать с простых шагов: отказаться от лифта, пройтись пешком до магазина, заняться растяжкой перед сном. Постепенно такие привычки формируют устойчивое ощущение спокойствия и уверенности в себе. Исследования подтверждают, что физическая активность способствует снижению уровня депрессии и помогает сохранять психологическую устойчивость.

"Даже небольшая активность каждый день помогает держать стресс под контролем и сохранять оптимизм", — говорится в материалах Американской ассоциации психологов.

Популярные вопросы о влиянии спорта на стресс

1. Сколько нужно заниматься спортом, чтобы снизить стресс?
Для ощутимого эффекта достаточно 20-30 минут умеренной активности 3-5 раз в неделю. Это может быть быстрая ходьба, плавание, велосипед или йога.

2. Как выбрать вид спорта для борьбы с тревогой?
Выбирайте то, что приносит удовольствие и не вызывает перенапряжения. Лучше начать с лёгких кардионагрузок и постепенно повышать интенсивность. Главное — постоянство, а не количество.

3. Можно ли заменить спорт другими способами расслабления?
Да, но физическая активность имеет уникальный эффект: она влияет не только на психику, но и на физиологию. Медитация, чтение или прогулки полезны, однако спорт объединяет их преимущества в одном действии.

Физическая активность — один из самых надёжных и безопасных способов справиться со стрессом. Она помогает сбросить эмоциональное напряжение, улучшает самочувствие и восстанавливает внутренний баланс. Главное — двигаться с удовольствием и помнить, что даже небольшие шаги способны привести к большим изменениям.

Регулярные тренировки — это не просто способ поддерживать тело в форме, а естественный путь к внутреннему равновесию. Когда движение становится привычкой, жизнь наполняется энергией, а стресс перестает управлять настроением. Даже короткая активность каждый день способна вернуть спокойствие и уверенность в себе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Утренняя вода с корицей помогла стабилизировать уровень сахара в крови — эндокринологи вчера в 15:25
Этот тёплый ритуал запускает обмен веществ лучше любой тренировки

Простая вода с корицей может стать утренним секретом хорошего самочувствия. Узнайте, как этот напиток влияет на метаболизм, кожу и энергию.

Читать полностью » Водные тренировки помогают восстанавливаться после травм — Патрисия Миллер вчера в 13:10
Зашла в бассейн просто поплавать — а вышла с рельефом, как после зала

Энергия танца, ритм воды и яркие эмоции: Aqua Zumba превращает тренировку в праздник. Узнайте, почему этот формат покоряет любителей фитнеса по всему миру.

Читать полностью » Интенсивные тренировки снижают аппетит за счёт гормонов – Университет Вирджинии вчера в 11:07
Интенсивные тренировки отключают голод: мышцы создают сигнал, который выбивает аппетит из ритма

Интенсивные тренировки способны временно снижать аппетит — и причина кроется в гормональном ответе организма.

Читать полностью » Мягкие тренировки помогают уменьшить жир на животе после 60 лет — Aufeminin вчера в 9:27
Возраст стирается вместе с морщинами: дыхание, которое заменяет фитнес

После 60 лет плоский живот — это реально: простая техника дыхания помогает укрепить мышцы, снять стресс и вернуть лёгкость без изнурительных тренировок.

Читать полностью » Певица Кэти Костелло рассказала о пользе йоги в путешествиях — SELF вчера в 7:10
Расстелила коврик прямо в номере — и почувствовала, как возвращаются силы

Йога помогает музыкантам сохранять гармонию в дороге. Кэти Костелло делится своим опытом: короткие практики, музыка и осознанность — её рецепт баланса.

Читать полностью » Физическая активность помогает сохранять подвижность в пожилом возрасте – Том Харрисон вчера в 5:47
Возраст проверяет тело на гибкость: пять привычек удерживают подвижность, когда она начинает таять

С возрастом подвижность становится основой независимости. Эксперты назвали пять привычек, которые помогают сохранить свободу движения и уверенность в себе на долгие годы.

Читать полностью » Мозг изменяет активность при интервальном питании — Национальный центр гериатрии Китая вчера в 3:13
Килограммы исчезают, а мозг меняется: как голодание перезапускает человека изнутри

Китайские учёные обнаружили, что интервальное голодание изменяет связь между мозгом и кишечником, открывая путь к новым методам лечения ожирения.

Читать полностью » Упражнение планка укрепляет мышцы пресса и спины — тренер Кэти Келер вчера в 1:10
Перестала мучить себя диетами — нашла способ убрать живот проще простого

Звёздный тренер Кэти Келер делится простыми способами сделать живот подтянутым без утягивающего белья: вода, планка, ходьба и внимание к питанию.

Читать полностью »

Новости
Общество
Собственникам посуточной аренды выставляют коммерческие тарифы за коммуналку — Пруфы
ДФО
Полиция выясняет обстоятельства аварии на зимней трассе Приморья — пресс-служба УМВД
ДФО
Предприятие выплатило 190 тысяч за травму с ампутацией пальцев — прокуратура
Красота и здоровье
В Приморье зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ — Роспотребнадзор
ДФО
Очередь на жильё для детей сирот в Приморье сократилась на 426 человек — Минтруд
ДФО
В продукции фастфуда нашли пятикратное превышение обсемённости — Россельхознадзор
Туризм
Италия лидирует по бронированию туров на весну 2026 года — OneTwoTrip
УрФО
Поезд Деда Мороза собрал у вокзала Ишима 3000 человек — МегаТюмень
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet