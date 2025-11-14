Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 9:10

Сделала это перед сном — и впервые за долгое время спала спокойно

Пилатес снимает усталость после работы — отметила инструктор Кристин Биннендайк

После долгих часов за компьютером или в дороге мышцы плеч и шеи словно забывают, как расслабляться. Многие замечают, что плечи будто "живут" возле ушей, а в области шеи появляется неприятное тянущее чувство. Всё это — результат хронического перенапряжения. Именно поэтому стоит включить в повседневный ритм короткие практики пилатеса: они мягко возвращают телу естественное положение и помогают снять стресс.
Один из таких приёмов — упражнение "Dumbwaiter", или "Официант". Оно тренирует мышцы спины и плеч, учит удерживать осанку без излишнего напряжения и буквально расправляет грудную клетку.

"Эта техника помогает телу вспомнить, каково это — двигаться без усилия", — отметила автор книги Ageless Pilates (Effortless Movement) Кристин Биннендайк.

Как выполнять упражнение

  1. Сядьте прямо: можно использовать стул с прямой спинкой или устроиться по-турецки на коврике.

  2. Ладони поверните вверх, локти согните под углом 90 градусов и прижмите к бокам.

  3. На вдохе плавно разведите кисти в стороны, будто держите поднос, не поднимая плеч.

  4. На выдохе вернитесь в исходное положение, сохраняя мягкость движений.

  5. Повторите 10-12 раз, концентрируясь на ощущении того, как лопатки скользят вниз по спине.
    Главное — не торопиться. Каждое движение должно быть осознанным, словно вы направляете поток энергии вниз от шеи к позвоночнику.

Советы шаг за шагом

  • Выполняйте упражнение в утренние часы, чтобы подготовить тело к активности.

  • Для большего эффекта включите спокойную музыку или звуки природы.

  • Используйте небольшое зеркало: визуальный контроль помогает отследить, не поднимаются ли плечи.

  • После серии движений сделайте глубокий вдох, расправьте грудь и мягко потянитесь вверх.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Плечи поднимаются во время разведения рук.
    Последствие: Напряжение усиливается, шея остаётся зажатой.
    Альтернатива: Представьте, что плечи — тяжёлые камешки, опускающиеся вниз к полу, а руки движутся легко, как перья.
  • Ошибка: Быстрые, рваные движения.
    Последствие: Теряется эффект расслабления.
    Альтернатива: Работайте в ритме дыхания: вдох — раскрытие, выдох — возвращение.

А что если нет времени на полноценную тренировку

Пять минут — всё, что нужно, чтобы почувствовать разницу. "Dumbwaiter" можно выполнять даже на работе: в кресле за столом, во время короткого перерыва. Главное — уделить внимание телу и дыханию.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Улучшает осанку.

  • Снимает мышечные зажимы.

  • Не требует оборудования.

  • Подходит людям любого возраста.

Минусы:

  • При сильных болях в спине или травмах плеч перед началом занятий стоит проконсультироваться с врачом.

FAQ

Как выбрать подходящее время для практики?
Лучше выполнять упражнение утром или вечером, когда хочется снять усталость и переключиться.
Сколько стоит обучение пилатесу с тренером?
Цена зависит от уровня инструктора и формата занятий: в студии или онлайн. В среднем — от 1000 до 3000 рублей за урок.
Что лучше для снятия стресса: йога или пилатес?
Обе практики эффективны. Йога больше направлена на дыхание и растяжку, пилатес — на мягкое укрепление глубоких мышц и осознанное движение.

Мифы и правда

  • Миф: пилатес — только для женщин.
    Правда: это универсальная методика, которой пользуются и спортсмены, и офисные сотрудники.
  • Миф: нужны дорогие тренажёры.
    Правда: большинство упражнений выполняется с собственным весом тела.
  • Миф: пилатес не помогает при болях в спине.
    Правда: при регулярных занятиях укрепляются мышцы корпуса, снижается нагрузка на позвоночник.

3 интересных факта

  • Пилатесом занимались танцовщики труппы Марты Грэм для восстановления после травм.

  • Упражнения эффективно развивают дыхательную систему.

  • Термин "core muscles" (мышцы кора) впервые стал популярным именно благодаря пилатесу.

Исторический контекст

Пилатес появился в начале XX века благодаря Джозефу Пилатесу, который создал систему для восстановления подвижности у раненых солдат. Со временем методика стала популярной во всём мире как способ мягкого фитнеса, развивающего силу, гибкость и контроль над телом.

Регулярная практика пилатеса помогает не только укрепить тело, но и освободить сознание от стресса: всего несколько минут в день возвращают лёгкость движений, уверенность и внутреннее равновесие.

