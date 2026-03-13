Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Офисный стресс и тиннитус
Офисный стресс и тиннитус
© NewsInfo.Ru by Марина Егорова is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Илья Шеховцов Опубликована сегодня в 18:28

Эмоции бьют по слабым местам: один скрытый механизм превращает нервное напряжение в недуги

Длительный стресс глубоко нарушает биохимический баланс организма, подавляя активность иммунной системы и открывая путь инфекционным заболеваниям. Выброс стрессовых гормонов, таких как кортизол из коры надпочечников, приводит к ослаблению защитных барьеров, делая человека уязвимым даже к хроническим инфекциям. Этот механизм, изученный в антропологии и физиологии, объясняет, почему эмоциональное напряжение часто провоцирует болезни. Об этом сообщается на сайте Pravda.Ru.

Специалист Владимир Болибок подчеркивает, что стресс активирует симпатоадреналовую систему, вызывая каскад гормональных изменений. По словам врача, длительное повышение кортизола напрямую подавляет иммунитет, усиливая риск заражений.

"При стрессе активируется так называемая симпатоадреналовая система, организм начинает вырабатывать стрессовые гормоны. Один из них — кортизол, который вырабатывается корой надпочечников. Если уровень кортизола становится высоким и сохраняется таким длительное время, он начинает подавлять иммунную систему. Поэтому на фоне сильного или затяжного стресса человек становится более уязвимым к инфекциям", — пояснил Владимир Болибок.

Степень восстановления после стресса варьируется: молодые люди реагируют острее, но регенерируют быстрее, в то время как у пожилых процесс замедлен. Как отметил аллерголог-иммунолог, возраст и индивидуальные особенности определяют устойчивость к инфекциям. Для минимизации рисков важно не только укреплять здоровье, но и осваивать техники управления стрессом, подтверждая научную основу фразы о болезнях "от нервов".

Автор Илья Шеховцов
Илья Шеховцов — клинический психолог (НИУ ВШЭ) с 12-летним стажем. Эксперт по управлению стрессом, профилактике выгорания и доказательной психотерапии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Шоколадка как быстрое лекарство от усталости: что на самом деле происходит с огранизмом вчера в 15:13

Нутрициолог Юлия Шарапова рассказала NewsInfo, почему сладкое дает быстрый, но недолгий прилив сил. 

Читать полностью » Боль в глазах становится обычным делом: как цифровая эпоха приводит к синдрому сухого глаза вчера в 14:47

Синдром сухого глаза становится привычным следствием постоянного использования гаджетов, и важно знать, как минимизировать эту проблему.

Читать полностью » Творожный капкан на ночь: привычный ужин заставляет тело запасать лишние килограммы вчера в 12:41

Вечерний прием популярного молочного продукта способен запустить скрытые механизмы накопления лишнего веса из-за специфической реакции организма на состав пищи.

Читать полностью » Утренний туман не такой уж безобидный: как регулярный массаж восстанавливает организм после стресса вчера в 12:28

Регулярный массаж не только приятен, но и оказывает научно обоснованное влияние на здоровье и настроение.

Читать полностью » Родительское отражение на всю жизнь: первые слова близких прошивают нашу систему самооценки навсегда вчера в 12:21

Древние механизмы выживания заставляют остро реагировать на взгляд со стороны, превращая обычное общение в настоящую биохимическую ловушку для психики.

Читать полностью » Кошелёк худеет, а морщины множатся: гормон стресса превращает каждый поход в магазин в ошибку вчера в 10:20

Попытка заглушить тревогу новыми вещами запускает опасные гормональные процессы, которые заметны в зеркале.

Читать полностью » Иллюзия чистоты обходится дорого: агрессивное умывание провоцирует бурную работу сальных желез вчера в 7:27

В разгар летнего зноя кожа лица сталкивается с серьезным испытанием, на которое сальные железы отвечают резким повышением активности и изменением своего рельефа.

Читать полностью » Ужасный пот: как избежать плохого состояния волос в знойные дни и во время активного спорта вчера в 5:25

Пот может стать источником проблем для волос, если не знать, как с ним справляться во время тренировок.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Сказка о дешевом отдыхе: как горящие туры стали инструментом ловких мошенников
Недвижимость
Золотой стандарт для плиты: когда стоит доплатить за посуду и где на самом деле границы экономии
ЦФО
Билет в одну сторону для незваных гостей: Орловская область массово закрывает двери для нарушителей
Туризм
Отпуск в тропиках под ливнем: как одна ошибка в датах превращает рай на земле в серый кошмар
Мир
Украинский БПЛА потерял управление и ударил по Беларуси: Лукашенко заявил о пострадавшей
Мир
Вашингтон готовит новые траты на Иран: сумма растёт — и это только начало
Садоводство
Секрет опытных дачников: от этого удобрения почва меняется на глазах
Экономика
Новые ГОСТы на хлеб и бананы: зачем стандартизировать то, что и так проверено временем
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet