Эмоции бьют по слабым местам: один скрытый механизм превращает нервное напряжение в недуги

Длительный стресс глубоко нарушает биохимический баланс организма, подавляя активность иммунной системы и открывая путь инфекционным заболеваниям. Выброс стрессовых гормонов, таких как кортизол из коры надпочечников, приводит к ослаблению защитных барьеров, делая человека уязвимым даже к хроническим инфекциям. Этот механизм, изученный в антропологии и физиологии, объясняет, почему эмоциональное напряжение часто провоцирует болезни.

Специалист Владимир Болибок подчеркивает, что стресс активирует симпатоадреналовую систему, вызывая каскад гормональных изменений. По словам врача, длительное повышение кортизола напрямую подавляет иммунитет, усиливая риск заражений.

"При стрессе активируется так называемая симпатоадреналовая система, организм начинает вырабатывать стрессовые гормоны. Один из них — кортизол, который вырабатывается корой надпочечников. Если уровень кортизола становится высоким и сохраняется таким длительное время, он начинает подавлять иммунную систему. Поэтому на фоне сильного или затяжного стресса человек становится более уязвимым к инфекциям", — пояснил Владимир Болибок.

Степень восстановления после стресса варьируется: молодые люди реагируют острее, но регенерируют быстрее, в то время как у пожилых процесс замедлен. Как отметил аллерголог-иммунолог, возраст и индивидуальные особенности определяют устойчивость к инфекциям. Для минимизации рисков важно не только укреплять здоровье, но и осваивать техники управления стрессом, подтверждая научную основу фразы о болезнях "от нервов".