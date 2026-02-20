Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 12:48

Стресс, переутомление и зимняя хандра объединяются — 4 сочетания добавок бьют сразу по всем фронтам

Постоянная усталость, скачки настроения и ощущение, что энергии не хватает даже на привычные дела, знакомы многим. Восстановиться после болезни или пережить напряжённый период бывает непросто. Однако грамотно подобранные сочетания пищевых добавок способны поддержать организм и вернуть тонус. Об этом сообщает femina.

После гриппа: поддержка для восстановления

Перенесённая вирусная инфекция нередко оставляет после себя слабость и снижение работоспособности. Организму требуется время, чтобы восполнить ресурсы, стабилизировать иммунный ответ и снизить последствия окислительного стресса. В сезон простуд интерес к теме особенно высок, тем более что даже эксперимент не зафиксировал передачу гриппа при тесном контакте при определённых условиях, что подчёркивает сложность механизмов инфекции.

"Витамин С помогает бороться с постинфекционной астенией, утверждение, подтвержденное с научной точки зрения. Этот мощный антиоксидант нейтрализует свободные радикалы, выделяющиеся при гриппе, и активирует митохондрии, эти "энергетические установки" наших клеток", — утверждает биолог-биохимик Матье Буарфа.

Маточное молочко усиливает восстановительный эффект благодаря сочетанию жирной кислоты 10-HDA, антиоксидантов, аминокислот и микроэлементов. Эти компоненты помогают снизить окислительный стресс и поддержать жизненный тонус. Обычно рекомендуют 100-180 мг витамина С в сутки в течение десяти дней, а маточное молочко — утром курсом до месяца, обращая внимание на содержание активной кислоты не менее 2%.

При переутомлении: магний и женьшень

Хроническая загруженность и недосып напрямую отражаются на работе нервной системы. Магний участвует в регуляции сна, эмоциональной устойчивости и реакции на стресс. Его влияние на гормон кортизол подробно рассматривается в материале о том, как кортизол зашкаливает без причины, где подчёркивается значение этого минерала для адаптации к нагрузкам.

"Магний участвует в регуляции стресса, сна и настроения. В головном мозге он регулирует ось гипоталамо-гипофиз-надпочечники, которая модулирует секрецию кортизола. Он также поддерживает клеточную энергию и улучшает нейропластичность, что способствует ясности ума и когнитивному восстановлению в случае переутомления", — объясняет Матье Буарфа.

Корейский женьшень усиливает этот эффект, помогая при хронической усталости и истощении. Он поддерживает энергетический обмен и нервную систему. Магний предпочтительно принимать в органических формах по 250-300 мг в день курсом до трёх месяцев. Женьшень должен обеспечивать не менее 15 мг гинзенозидов ежедневно, курс — два-три месяца.

При хроническом стрессе: цинк и родиола

Длительный стресс истощает запасы микроэлементов, особенно цинка. Он участвует в синтезе дофамина и помогает нервной системе сохранять устойчивость. В сочетании с родиолой — адаптогеном, применяемым при психическом напряжении, — эффект становится более выраженным.

"Цинк активирует синтез дофамина и помогает регулировать реакцию мозга на нейротрансмиттер ГАМК, успокаивая нервную систему", — советует Матье Буарфа.

Активные вещества родиолы — розавин и салидрозид — участвуют в регуляции серотонина и кортизола, что положительно влияет на настроение и концентрацию. Цинк принимают по 10-15 мг в сутки курсом до трёх месяцев, родиолу — от одного до двух месяцев.

В холодное время года дополнительную роль играют омега-3 жирные кислоты EPA и DHA, поддерживающие эмоциональное равновесие, а также витамин D3 в дозировке около 1000 МЕ в день. Их сочетание помогает организму адаптироваться к снижению солнечной активности и повышенным нагрузкам.

Комплексный подход с учётом индивидуальных потребностей и рекомендованных дозировок позволяет мягко восстановить уровень энергии. Важно помнить, что добавки работают эффективнее в сочетании со сном, сбалансированным питанием и умеренной физической активностью. Такой подход помогает поддерживать устойчивость к стрессу и возвращать ощущение бодрости без резких вмешательств.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

