Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пара тренируется в зале
Пара тренируется в зале
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Илья Мельников Опубликована сегодня в 18:20

Добавляю нагрузку — и тело будто сопротивляется: причина оказывается не в лени

Хронический стресс называют главным тормозом прогресса в тренировках — тренеры

Многие подходят к фитнесу с одинаковой установкой: тренироваться усерднее, терпеть дискомфорт и быть максимально дисциплинированными — и тогда результат обязательно придёт. Но на практике проблема часто не в усилиях. Главный тормоз прогресса — хронический стресс.

Когда нервная система постоянно находится в режиме "бей или беги", тело начинает работать против вас ещё до начала тренировки. Мышцы остаются напряжёнными, дыхание становится поверхностным, восстановление замедляется, мотивация снижается. Движение, которое должно давать энергию, начинает истощать.

Выход не в том, чтобы "нажимать сильнее", а в том, чтобы научиться регулировать своё физиологическое состояние — так, чтобы тело поддерживало тренировочный процесс, а не саботировало его.

Как стресс мешает прогрессу

Нервная система балансирует между двумя состояниями:

  • симпатическим - отвечает за реакцию "бей или беги", повышает напряжение и настороженность;
  • парасимпатическим - отвечает за восстановление, расслабление и регенерацию.

При хроническом стрессе организм застревает в первом режиме. Это усиливает защитное мышечное напряжение, ухудшает механику движений, ограничивает подвижность и повышает риск боли и травм. Меняется и дыхание: оно становится поверхностным, что влияет на осанку, баланс и силу кора. Восстановление и сон тоже страдают.

Почему "ещё больше тренировок" не работает

Когда прогресс останавливается, многие увеличивают нагрузку: тренируются чаще, интенсивнее, сокращают отдых. Но перегруженная нервная система воспринимает это как угрозу и включает защиту. Мышцы зажимаются, чувствительность к боли растёт, а адаптация замедляется.

Вот почему при одинаковой программе один человек прогрессирует, а другой чувствует постоянную усталость. Разница — не в силе воли, а в состоянии нервной системы.

Сначала — регуляция, потом — тренировки

Сбалансированная нервная система позволяет мышцам вовремя расслабляться, эффективно включаться в работу и быстрее восстанавливаться. Для этого не нужно устранять весь стресс из жизни — достаточно регулярно посылать телу сигналы безопасности.

Что действительно помогает

Дыхание
Глубокие вдохи с длинными выдохами активируют парасимпатическую систему. Уже 60-90 секунд осознанного дыхания снижают напряжение. Хорошая привычка — сделать несколько медленных вдохов сразу после пробуждения.

Мягкая подвижность вместо жёсткой растяжки
Медленные, контролируемые движения позвоночника и грудной клетки снижают защитное напряжение. Экстремальные растяжки, наоборот, могут усиливать стрессовую реакцию.

Приоритет восстановления
Сон — один из главных регуляторов нервной системы. Важны вечерние ритуалы: меньше экранов, приглушённый свет, дыхание или спокойная йога. Короткий дневной сон тоже может значительно снизить уровень стресса и повысить устойчивость к нагрузкам.

Регулярные "перезагрузки" нервной системы
Это любые практики, которые возвращают тело из режима тревоги в состояние спокойствия: дыхание, заземление, медленные движения, тайцзи, осознанная ходьба. Достаточно нескольких минут в течение дня — между тренировками, встречами или в моменты напряжения.

Простая последовательность:

  1. Несколько медленных вдохов с акцентом на выдох.
  2. Заземление — почувствуйте опору стоп, вес тела.
  3. Мягкие движения: повороты шеи, позвоночника, круги плечами и тазом.

Главное

Фитнес-прогресс не рождается в постоянно напряжённом теле. Он появляется там, где есть ощущение безопасности, восстановление и баланс. Когда нервная система работает на вас, тренировки перестают быть борьбой и начинают давать результат.

Автор Илья Мельников
Илья Мельников — эксперт по физиологии (УралГУФК) с 14-летним опытом. Специалист по коррекции осанки, биомеханике и функциональному восстановлению.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сильные ягодицы снижают риск травм позвоночника при нагрузке — UOL вчера в 0:36
Делала обычные приседания — результата не было: сменила подход и удивилась, как быстро пошёл рост

Узнайте, какие упражнения помогут укрепить ноги и ягодицы, повысить силу и стабильность тела. Открываем секреты эффективной тренировки для мышц.

Читать полностью » Биатлон объединил лыжный ход и стрельбу в олимпийский формат — учёные 15.01.2026 в 15:09
За блеском побед в биатлоне скрывается жесткая реальность — выдерживают лишь единицы

Биатлон сочетает экстремальные физические нагрузки и точную стрельбу под давлением. Почему этот спорт считают одним из самых сложных зимних дисциплин.

Читать полностью » CDC рекомендует 150 минут умеренной активности в неделю — CDC 15.01.2026 в 13:46
Тренировки перестают работать, если делать их "на авось": простой недельный план решает больше, чем мотивация

Регулярные тренировки — это не только физическая нагрузка, но и важное умение находить баланс между отдыхом и тренировками. Узнайте, как правильно составить недельный фитнес-план для устойчивых результатов.

Читать полностью » Раскачка корпусом при подъёме штанги снижает работу бицепса — UOL 15.01.2026 в 12:55
Бицепс не растёт, хотя качаю: 3 упражнения, где техника крадёт результат

Узнайте, как правильно тренировать бицепсы, избегая распространённых ошибок, которые могут снизить эффективность и привести к травмам. Четыре упражнения с детальным разбором.

Читать полностью » Внутренняя мотивация повышает настойчивость в достижении целей — психологи 15.01.2026 в 11:02
Работало как часы, а затем пошло под откос — мотивация дала сбой в самый неподходящий момент

Почему одного вдохновения часто недостаточно и как внутренняя и внешняя мотивация помогают не бросить цель на полпути — разбор с примерами и нюансами.

Читать полностью » Регулярное движение и питание помогают сжигать жир и формировать рельеф — тренеры 14.01.2026 в 22:01
Сдвинуть вес с мёртвой точки оказалось проще: эти шаги сработали даже без фанатизма

Регулярное движение, контроль питания и грамотное восстановление формируют устойчивую систему снижения жира и помогают не потерять мотивацию на дистанции.

Читать полностью » Вертикальные упражнения на пресс укрепляют кор без коврика и скручиваний — Каллиопи Спанакидо 14.01.2026 в 21:18
Сидячая работа «выключила» кор — эти упражнения стоя вернули ощущение собранности

Устали от болей в спине и неудобных тренировок? Узнайте, как всего 10-15 минут вертикальных упражнений помогут укрепить мышцы живота и улучшить здоровье!

Читать полностью » Тренировка без прогрессии веса не даёт стимула роста мышц — UOL 14.01.2026 в 17:47
Мышцы не растут, хотя стараюсь — эти привычные мелочи тихо убивают прогресс

Ваши усилия в зале не приносят результата? Узнайте 5 ключевых причин, почему прогресс останавливается, и как его запустить снова. Питание, восстановление и другие факторы играют ключевую роль.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Дэн Грек называет Габон лучшей страной для поездок по дикой Африке — Daily Express
Садоводство
Слишком питательный грунт связывают с провалом всходов из-за инфекций — садовод Ольга Воронова
Дом
Оливковая палитра создала тёплую атмосферу в гостиных — House Beautiful
Туризм
Турпоток из России в Грузию в 2025 году превысил 1,57 млн человек — аналитики
Наука
Вода внутри катода повысила ёмкость натрий-ионной батареи — Университет Суррея
Авто и мото
Толщиномером ЛКП проверяют перекрас и следы кузовного ремонта — Александр Пахомов
Красота и здоровье
Объём кудрей регулируют от мягкого до усиленного — парикмахер Морено
Еда
Кейл рекомендуют сначала обработать маслом, чтобы листья стали мягче — Serious Eats
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet