Илья Шеховцов Опубликована сегодня в 7:02

СДВГ оказался не только проблемой: люди с этим диагнозом чаще находят в себе неожиданные сильные стороны

Учёные зафиксировали связь осознания сильных сторон с благополучием у взрослых с СДВГ — Университет Бат

СДВГ часто описывают через ограничения и сложности, но новые научные данные предлагают более объёмный взгляд на это состояние. Исследователи обратили внимание не только на трудности, но и на то, какие качества могут помогать людям с СДВГ чувствовать себя лучше в повседневной жизни. Речь идёт о сильных сторонах личности, которые долгое время оставались в тени. Об этом сообщает журнал Psychological Medicine.

Сильные стороны вместо дефицитов

Международная группа учёных из Университета Бата, Королевского колледжа Лондона и Медицинского центра Университета Радбауд в Нидерландах провела крупное исследование, посвящённое психологическим сильным сторонам взрослых с СДВГ. В работе приняли участие 400 человек: 200 взрослых с диагностированным СДВГ и столько же людей без этого расстройства. Участников просили оценить, насколько они узнают себя в 25 положительных характеристиках, таких как креативность, чувство юмора, спонтанность и способность к гиперфокусу.

Результаты показали, что взрослые с СДВГ не только способны распознавать свои сильные стороны, но и делают это не реже, чем нейротипичные участники. Более того, по ряду характеристик они даже превосходили контрольную группу. Это важно, поскольку традиционно СДВГ связывают прежде всего с импульсивностью, невнимательностью и проблемами с организацией.

"Эти захватывающие открытия дают нам представление о том, какие положительные качества могут быть связаны с СДВГ и, следовательно, считаться сильными сторонами, связанными с СДВГ. Очень вдохновляюще осознать, что, хотя СДВГ связан с различными трудностями, у него есть несколько положительных сторон", — отметил ведущий исследователь кафедры психологии Университета Бат Лука Харгитай.

Какие качества выражены сильнее

Среди характеристик, которые участники с СДВГ отмечали особенно часто, выделились десять сильных сторон. В их числе — гиперфокус, позволяющий глубоко погружаться в интересные задачи, развитое чувство юмора, творческое мышление, спонтанность и интуитивность. Эти качества могут быть полезны как в профессиональной сфере, так и в личных отношениях.

При этом исследование показало, что, несмотря на сложности, с которыми люди с СДВГ нередко сталкиваются в работе, учёбе и социальной жизни, они в равной степени с людьми без СДВГ способны осознавать и применять свои сильные стороны на практике. Это противоречит распространённому представлению о том, что расстройство автоматически снижает адаптивные возможности человека.

Осознанность и психическое благополучие

Особое внимание учёные уделили связи между осознанием сильных сторон и показателями психического здоровья. В обеих группах участники, которые лучше понимали свои положительные качества и чаще использовали их в жизни, сообщали о более высоком уровне субъективного благополучия. У них также отмечалось лучшее качество жизни — как в психологическом, так и в социальном и физическом аспектах.

Кроме того, такие участники реже сталкивались с выраженными симптомами тревоги, депрессии и стресса. Это позволяет говорить о том, что работа с сильными сторонами может быть важным ресурсом для поддержки психического здоровья.

"Наши результаты показывают, что знание того, что у нас есть определённые навыки и положительные качества, и использование этих сильных сторон там, где это уместно, может быть полезно для нашего благополучия", — заявил старший автор исследования, доцент кафедры психологии Университета Бата Пунит Шах.

Перспективы для практики и поддержки

Авторы подчёркивают, что полученные данные поддерживают развитие подходов, основанных на сильных сторонах, в психиатрической и психологической помощи людям с СДВГ. Подобные методы уже применяются в работе с аутичными людьми, но в контексте СДВГ они пока изучены недостаточно. Речь может идти о психообразовательных программах, коучинге и индивидуальной терапии, направленных на выявление и использование личных ресурсов.

"Важно просвещать людей с СДВГ не только о сложностях, но и об их потенциальных сильных сторонах для улучшения качества жизни и снижения рисков на работе или в образовании", — подчеркнула старший автор исследования, доцент Медицинского центра Университета Радбауд Мартин Хугман.

В совокупности результаты работы показывают, что смещение фокуса с дефицитов на сильные стороны может изменить как научное понимание СДВГ, так и практические подходы к поддержке взрослых с этим расстройством, открывая новые возможности для улучшения их благополучия.

