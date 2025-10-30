Начал делать эти 8 упражнений — через две недели тело стало другим: простая программа без изнуряющих тренировок
Когда начинаешь тренироваться для набора силы и выносливости, легко запутаться в том, какие упражнения выбрать, сколько их делать и как правильно составить программу. Это особенно сложно для новичков, которые не знают, с чего начать. Чтобы помочь разобраться, мы попросили сертифицированных тренеров и коучей составить оптимальный план упражнений, который подойдёт каждому, независимо от уровня подготовки. Эти упражнения помогут вам развить как силу, так и выносливость, и их можно адаптировать в зависимости от того, с чего вы начинаете.
1. Становая тяга
Становая тяга — это базовое многосуставное упражнение, в котором вы поднимаете вес с пола, используя ноги и спину. Оно является одним из самых эффективных для тренировки всего тела, так как вовлекает в работу множество групп мышц.
Существует несколько вариаций этого упражнения, подходящих для разных уровней подготовки, например: становая тяга с гирей, румынская становая тяга, тяга сумо или с трэп-грифом.
"Становая тяга — это замечательное упражнение, которое прорабатывает не только спину и плечи, но и ягодицы, бедра, а также помогает укрепить мышцы кора", — отметил Джон Гарднер, сертифицированный тренер NASM. Он объяснил, что это упражнение эффективно задействует сразу несколько мышечных групп, а значит, помогает сжигать больше калорий и улучшать осанку.
Однако важно следить за техникой выполнения, чтобы избежать ошибок, таких как чрезмерное сгибание коленей или неправильный прогиб спины. Перед началом занятий стоит проконсультироваться с тренером, особенно если у вас есть проблемы со спиной.
2. Отжимания
Отжимания — отличное упражнение для укрепления верхней части тела, включая грудные, плечевые и трицепс. Это упражнение также полезно для развития силы и выносливости, а также помогает развивать мышцы, которые работают при горизонтальных толчках.
"Отжимания можно адаптировать под любой уровень подготовки, и это упражнение полезно не только для силовых тренировок, но и для улучшения функциональной силы", — считает доктор Бриттани Ноэль Роблес, сертифицированный тренер и акушер-гинеколог.
Для новичков отжимания можно выполнять, опираясь на стену или с наклонной поверхности. Когда вы освоите эти варианты, можно переходить к классическим отжиманиям на полу и изменять их интенсивность, например, меняя ширину постановки рук или темп.
3. Жим Паллофа
Жим Паллофа — это эффективное упражнение для укрепления мышц кора, которое ограничивает вращение позвоночника и укрепляет его стабилизаторы. Это упражнение важно для тех, кто хочет улучшить силу и выносливость в движениях с антиротацией.
"Жим Паллофа активно задействует мышцы кора, а особенно поперечные мышцы живота, которые поддерживают поясницу и помогают улучшить стабилизацию тела", — отметил Джеймс Шапиро, спортивный тренер.
Для выполнения этого упражнения можно использовать эспандер или тросовый тренажёр. Жим Паллофа можно выполнять как стоя, так и на коленях, в зависимости от уровня подготовки и целей.
4. Перевернутый ряд
Перевернутый ряд — это упражнение, которое помогает укрепить спину, улучшая сведение лопаток. Это отличный способ подготовиться к подтягиваниям, так как оно тренирует те же мышцы.
"Для усложнения этого упражнения можно изменить угол наклона тела или добавить дополнительный вес", — отметил Крис Мацуи, сертифицированный тренер по тяжёлой атлетике.
Перевернутый ряд можно выполнять с помощью подвесных ремней TRX или с использованием штанги, установленной на стойке. Чтобы усложнить упражнение, можно менять положение ног или добавить нагрузку.
5. Раздельные приседания
Раздельные приседания — это отличное упражнение для тренировки ног и корпуса, которое выполняется на одной ноге, что также помогает развить баланс и координацию.
"Раздельные приседания — это упражнение с минимальной техникой, которое легко адаптировать под разные уровни подготовки", — говорит Крис Мацуи.
Это упражнение можно выполнять с гантелями, штангой или гирями, а также без дополнительного веса. Для усложнения задачи можно использовать болгарские приседания, когда задняя нога опирается на возвышенность.
6. Приседания с гантелями для жима
Приседания с гантелями для жима, или трастеры, — это комплексное упражнение, которое сочетает приседания и жим, задействуя практически все мышцы тела. Это упражнение эффективно развивает силу и выносливость, а также улучшает работу сердечно-сосудистой системы.
"Трастеры — это упражнение, которое одновременно развивает силу и увеличивает нагрузку на кардиосистему", — объяснила Шинеква Кершоу, тренер Blink Fitness.
Если у вас есть проблемы с коленями или плечами, можно адаптировать упражнение, уменьшив амплитуду движения или работая с меньшим весом.
7. Приседания
Приседания — это базовое упражнение для тренировки нижней части тела, которое задействует ягодицы, бедра и мышцы корпуса. Оно помогает укрепить позвоночник и способствует выработке анаболических гормонов.
"Приседания укрепляют мышцы вокруг колен, что помогает предотвратить травмы и улучшить гибкость", — говорит Йоко, фитнес-тренер из Лос-Анджелеса.
Приседания можно выполнять с разными отягощениями: гантелями, штангами или гирями. Также существует множество вариаций, таких как прыжковые приседания, приседания на одной ноге и фронтальные приседания.
8. Махи гирей
Махи гирей — одно из самых популярных упражнений среди тренеров и атлетов. Это упражнение задействует все тело и особенно эффективно для тренировки задней цепи мышц, включая ягодицы, бёдра и спину.
"Махи гирей развивают силу всего тела и улучшают сердечно-сосудистую систему, что делает их отличным кардио-упражнением", — говорит Дженнифер Конройд, сертифицированный тренер ACE.
Перед тем как приступить к упражнениям с гирями, важно научиться правильной технике, чтобы избежать травм. Если у вас есть проблемы с плечом или поясницей, лучше проконсультироваться с врачом перед началом тренировки.
Сравнение упражнений
|Упражнение
|Задействованные мышцы
|Подходит для новичков
|Требуемое оборудование
|Становая тяга
|Спина, ягодицы, бедра
|Да
|Штанга или гиря
|Отжимания
|Грудные, плечи, трицепсы
|Да
|Нет
|Жим Паллофа
|Мышцы кора, поясница
|Да
|Эспандер или тросовый тренажёр
|Перевернутый ряд
|Спина, лопатки
|Да
|TRX или штанга
|Раздельные приседания
|Ягодицы, бедра, корпус
|Да
|Гантели или гиря
|Приседания с гантелями для жима
|Ноги, спина, плечи
|Да
|Гантели или штанга
|Приседания
|Ягодицы, бедра, корпус
|Да
|Гантели, штанга или гири
|Махи гирей
|Задняя цепь, бедра, ягодицы
|Да
|Гиря
Советы шаг за шагом
-
Начинайте с лёгкого веса и постепенно увеличивайте нагрузку.
-
Следите за правильной техникой выполнения упражнений, чтобы избежать травм.
-
Проконсультируйтесь с тренером, если не уверены в технике.
-
Включайте в тренировку разнообразные упражнения, чтобы прорабатывать все группы мышц.
-
Регулярно меняйте программу тренировок для постоянного прогресса.
Ошибки → Последствия → Альтернатива
-
Ошибка: Неправильная техника становой тяги (слишком сильный прогиб спины).
Последствие: Травма поясницы.
Альтернатива: Просите тренера следить за техникой или используйте более лёгкий вес.
-
Ошибка: Отжимания с неправильно выровненным корпусом.
Последствие: Травмы плеч.
Альтернатива: Попробуйте отжимания с поднятыми ногами или от стены.
А что если…
Если вы чувствуете усталость или перегрузку, не пытайтесь выполнить все упражнения сразу. Постепенно увеличивайте количество повторений и подходов.
Плюсы и минусы
|Упражнение
|Плюсы
|Минусы
|Становая тяга
|Развивает силу, улучшает осанку
|Требует хорошей техники
|Отжимания
|Подходит для любого уровня
|Может быть трудно для начинающих
|Жим Паллофа
|Укрепляет мышцы кора
|Требует оборудования
|Перевернутый ряд
|Укрепляет спину и плечи
|Требует тренажёра
|Раздельные приседания
|Развивает баланс и силу
|Требует координации
|Приседания с гантелями для жима
|Укрепляет всё тело, улучшает кардио
|Нагрузка на суставы
|Приседания
|Укрепляет ноги и корпус
|Требует правильной техники
|Махи гирей
|Развивает силу и выносливость
|Требует грамотной техники
FAQ
-
Как выбрать правильный вес для упражнений?
Начинайте с лёгкого веса и увеличивайте его по мере улучшения техники.
-
Сколько раз в неделю заниматься силовыми тренировками?
Для новичков достаточно 2-3 тренировок в неделю с перерывами на отдых.
-
Что лучше: тренировки с отягощениями или без?
Тренировки с отягощениями более эффективны для набора силы, но упражнения с собственным весом также полезны.
Мифы и правда
-
Миф: Приседания могут привести к травмам колен.
Правда: При правильной технике приседания укрепляют мышцы вокруг колен, предотвращая травмы.
-
Миф: Тренировки с гирями слишком сложны для новичков.
Правда: С правильной техникой и лёгким весом тренировки с гирями могут быть безопасными и эффективными.
Интересные факты
-
Становая тяга — это упражнение, которое развивает не только мышцы, но и выносливость.
-
Отжимания могут быть адаптированы под любой уровень подготовки.
-
Приседания — это упражнение, которое улучшает гибкость и укрепляет позвоночник.
Исторический контекст
Силовые тренировки с использованием тяжёлых весов начали развиваться в конце 19 века. Одними из первых тяжелоатлетов были древнегреческие атлеты, которые использовали камни для тренировки силы.
