Начал делать эти 8 упражнений — через две недели тело стало другим: простая программа без изнуряющих тренировок

Когда начинаешь тренироваться для набора силы и выносливости, легко запутаться в том, какие упражнения выбрать, сколько их делать и как правильно составить программу. Это особенно сложно для новичков, которые не знают, с чего начать. Чтобы помочь разобраться, мы попросили сертифицированных тренеров и коучей составить оптимальный план упражнений, который подойдёт каждому, независимо от уровня подготовки. Эти упражнения помогут вам развить как силу, так и выносливость, и их можно адаптировать в зависимости от того, с чего вы начинаете.

1. Становая тяга

Становая тяга — это базовое многосуставное упражнение, в котором вы поднимаете вес с пола, используя ноги и спину. Оно является одним из самых эффективных для тренировки всего тела, так как вовлекает в работу множество групп мышц.

Существует несколько вариаций этого упражнения, подходящих для разных уровней подготовки, например: становая тяга с гирей, румынская становая тяга, тяга сумо или с трэп-грифом.

"Становая тяга — это замечательное упражнение, которое прорабатывает не только спину и плечи, но и ягодицы, бедра, а также помогает укрепить мышцы кора", — отметил Джон Гарднер, сертифицированный тренер NASM. Он объяснил, что это упражнение эффективно задействует сразу несколько мышечных групп, а значит, помогает сжигать больше калорий и улучшать осанку.

Однако важно следить за техникой выполнения, чтобы избежать ошибок, таких как чрезмерное сгибание коленей или неправильный прогиб спины. Перед началом занятий стоит проконсультироваться с тренером, особенно если у вас есть проблемы со спиной.

2. Отжимания

Отжимания — отличное упражнение для укрепления верхней части тела, включая грудные, плечевые и трицепс. Это упражнение также полезно для развития силы и выносливости, а также помогает развивать мышцы, которые работают при горизонтальных толчках.

"Отжимания можно адаптировать под любой уровень подготовки, и это упражнение полезно не только для силовых тренировок, но и для улучшения функциональной силы", — считает доктор Бриттани Ноэль Роблес, сертифицированный тренер и акушер-гинеколог.

Для новичков отжимания можно выполнять, опираясь на стену или с наклонной поверхности. Когда вы освоите эти варианты, можно переходить к классическим отжиманиям на полу и изменять их интенсивность, например, меняя ширину постановки рук или темп.

3. Жим Паллофа

Жим Паллофа — это эффективное упражнение для укрепления мышц кора, которое ограничивает вращение позвоночника и укрепляет его стабилизаторы. Это упражнение важно для тех, кто хочет улучшить силу и выносливость в движениях с антиротацией.

"Жим Паллофа активно задействует мышцы кора, а особенно поперечные мышцы живота, которые поддерживают поясницу и помогают улучшить стабилизацию тела", — отметил Джеймс Шапиро, спортивный тренер.

Для выполнения этого упражнения можно использовать эспандер или тросовый тренажёр. Жим Паллофа можно выполнять как стоя, так и на коленях, в зависимости от уровня подготовки и целей.

4. Перевернутый ряд

Перевернутый ряд — это упражнение, которое помогает укрепить спину, улучшая сведение лопаток. Это отличный способ подготовиться к подтягиваниям, так как оно тренирует те же мышцы.

"Для усложнения этого упражнения можно изменить угол наклона тела или добавить дополнительный вес", — отметил Крис Мацуи, сертифицированный тренер по тяжёлой атлетике.

Перевернутый ряд можно выполнять с помощью подвесных ремней TRX или с использованием штанги, установленной на стойке. Чтобы усложнить упражнение, можно менять положение ног или добавить нагрузку.

5. Раздельные приседания

Раздельные приседания — это отличное упражнение для тренировки ног и корпуса, которое выполняется на одной ноге, что также помогает развить баланс и координацию.

"Раздельные приседания — это упражнение с минимальной техникой, которое легко адаптировать под разные уровни подготовки", — говорит Крис Мацуи.

Это упражнение можно выполнять с гантелями, штангой или гирями, а также без дополнительного веса. Для усложнения задачи можно использовать болгарские приседания, когда задняя нога опирается на возвышенность.

6. Приседания с гантелями для жима

Приседания с гантелями для жима, или трастеры, — это комплексное упражнение, которое сочетает приседания и жим, задействуя практически все мышцы тела. Это упражнение эффективно развивает силу и выносливость, а также улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

"Трастеры — это упражнение, которое одновременно развивает силу и увеличивает нагрузку на кардиосистему", — объяснила Шинеква Кершоу, тренер Blink Fitness.

Если у вас есть проблемы с коленями или плечами, можно адаптировать упражнение, уменьшив амплитуду движения или работая с меньшим весом.

7. Приседания

Приседания — это базовое упражнение для тренировки нижней части тела, которое задействует ягодицы, бедра и мышцы корпуса. Оно помогает укрепить позвоночник и способствует выработке анаболических гормонов.

"Приседания укрепляют мышцы вокруг колен, что помогает предотвратить травмы и улучшить гибкость", — говорит Йоко, фитнес-тренер из Лос-Анджелеса.

Приседания можно выполнять с разными отягощениями: гантелями, штангами или гирями. Также существует множество вариаций, таких как прыжковые приседания, приседания на одной ноге и фронтальные приседания.

8. Махи гирей

Махи гирей — одно из самых популярных упражнений среди тренеров и атлетов. Это упражнение задействует все тело и особенно эффективно для тренировки задней цепи мышц, включая ягодицы, бёдра и спину.

"Махи гирей развивают силу всего тела и улучшают сердечно-сосудистую систему, что делает их отличным кардио-упражнением", — говорит Дженнифер Конройд, сертифицированный тренер ACE.

Перед тем как приступить к упражнениям с гирями, важно научиться правильной технике, чтобы избежать травм. Если у вас есть проблемы с плечом или поясницей, лучше проконсультироваться с врачом перед началом тренировки.

Сравнение упражнений

Упражнение Задействованные мышцы Подходит для новичков Требуемое оборудование Становая тяга Спина, ягодицы, бедра Да Штанга или гиря Отжимания Грудные, плечи, трицепсы Да Нет Жим Паллофа Мышцы кора, поясница Да Эспандер или тросовый тренажёр Перевернутый ряд Спина, лопатки Да TRX или штанга Раздельные приседания Ягодицы, бедра, корпус Да Гантели или гиря Приседания с гантелями для жима Ноги, спина, плечи Да Гантели или штанга Приседания Ягодицы, бедра, корпус Да Гантели, штанга или гири Махи гирей Задняя цепь, бедра, ягодицы Да Гиря

Советы шаг за шагом

Начинайте с лёгкого веса и постепенно увеличивайте нагрузку. Следите за правильной техникой выполнения упражнений, чтобы избежать травм. Проконсультируйтесь с тренером, если не уверены в технике. Включайте в тренировку разнообразные упражнения, чтобы прорабатывать все группы мышц. Регулярно меняйте программу тренировок для постоянного прогресса.

Ошибки → Последствия → Альтернатива

Ошибка: Неправильная техника становой тяги (слишком сильный прогиб спины).

Последствие: Травма поясницы.

Альтернатива: Просите тренера следить за техникой или используйте более лёгкий вес. Ошибка: Отжимания с неправильно выровненным корпусом.

Последствие: Травмы плеч.

Альтернатива: Попробуйте отжимания с поднятыми ногами или от стены.

А что если…

Если вы чувствуете усталость или перегрузку, не пытайтесь выполнить все упражнения сразу. Постепенно увеличивайте количество повторений и подходов.

Плюсы и минусы

Упражнение Плюсы Минусы Становая тяга Развивает силу, улучшает осанку Требует хорошей техники Отжимания Подходит для любого уровня Может быть трудно для начинающих Жим Паллофа Укрепляет мышцы кора Требует оборудования Перевернутый ряд Укрепляет спину и плечи Требует тренажёра Раздельные приседания Развивает баланс и силу Требует координации Приседания с гантелями для жима Укрепляет всё тело, улучшает кардио Нагрузка на суставы Приседания Укрепляет ноги и корпус Требует правильной техники Махи гирей Развивает силу и выносливость Требует грамотной техники

FAQ

Как выбрать правильный вес для упражнений?

Начинайте с лёгкого веса и увеличивайте его по мере улучшения техники. Сколько раз в неделю заниматься силовыми тренировками?

Для новичков достаточно 2-3 тренировок в неделю с перерывами на отдых. Что лучше: тренировки с отягощениями или без?

Тренировки с отягощениями более эффективны для набора силы, но упражнения с собственным весом также полезны.

Мифы и правда

Миф: Приседания могут привести к травмам колен.

Правда: При правильной технике приседания укрепляют мышцы вокруг колен, предотвращая травмы. Миф: Тренировки с гирями слишком сложны для новичков.

Правда: С правильной техникой и лёгким весом тренировки с гирями могут быть безопасными и эффективными.

Интересные факты

Становая тяга — это упражнение, которое развивает не только мышцы, но и выносливость. Отжимания могут быть адаптированы под любой уровень подготовки. Приседания — это упражнение, которое улучшает гибкость и укрепляет позвоночник.

Исторический контекст

Силовые тренировки с использованием тяжёлых весов начали развиваться в конце 19 века. Одними из первых тяжелоатлетов были древнегреческие атлеты, которые использовали камни для тренировки силы.