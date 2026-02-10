В 51 год тело звезды "Офиса" стало сильнее, чем раньше — этот подход к тренировкам всё изменил

В 51 год звезда сериала "Офис" Дженна Фишер признаётся, что чувствует себя физически сильнее, чем когда-либо прежде. Актриса говорит, что ключевую роль в этом сыграли регулярные силовые тренировки, которые полностью изменили её отношение к спорту. Новый подход помог не только укрепить тело, но и справиться с последствиями серьёзного лечения. Об этом Фишер рассказала в подкасте Office Ladies.

Новый этап в тренировках

Дженна Фишер давно не скрывает интереса к здоровому образу жизни, однако раньше её занятия спортом выглядели иначе. По словам актрисы, в прошлом тренировки в основном были направлены на сжигание калорий и контроль веса. Со временем она осознала, что такой фокус не даёт ощущения устойчивой силы и уверенности в собственном теле.

Поворотным моментом стали силовые упражнения. Фишер начала заниматься поднятием весов более года назад и постепенно встроила их в регулярный режим. По её словам, этот формат тренировок оказался психологически и физически более ценным, чем прежние программы.

Сила вместо цифр на весах

"Я занимаюсь с тяжестями уже больше года, и количество килограммов не менялось. Это вопрос силы и способности, но я потеряла около 3,8 сантиметра в талии", — поделилась Фишер.

Такой результат она связывает с тем, что силовые тренировки воздействуют на тело иначе, улучшая мышечный тонус, выносливость и общее самочувствие. Подобный подход особенно важен для тех, кто ищет долгосрочный эффект, а не быстрые изменения.

Восстановление и поддержка здоровья

Отдельное значение силовые тренировки приобрели для Фишер после лечения рака груди. Актриса рассказала, что физическая активность помогает ей легче переносить побочные эффекты медикаментов и чувствовать больший контроль над собственным состоянием. Она подчёркивает, что речь идёт не о рекордах, а о поддержании функциональности тела.

Дополнением к занятиям стало питание: после тренировок актриса регулярно пьёт протеиновые коктейли, чтобы восполнить потребность в белке и поддержать восстановление мышц.