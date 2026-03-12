Метаболизм проснулся и начал жадно есть: эти нагрузки разгоняют сжигание жира даже во сне

В прошлом месяце соседка часами крутила педали на велотренажере в жару зальчика, а весы упорно показывали те же 75 килограммов. Пот лился градом, сердце колотилось, но жир не уходил — только усталость наваливалась кучей. А потом она взялась за штангу: приседания, тяги, жимы. Через пару недель минус три кило, тело подтянулось, энергия бьет ключом. Оказывается, чтобы скинуть лишнее, не обязательно превращаться в бегунка — силовые нагрузки творят чудеса не хуже.

"Силовые тренировки меняют состав тела: мышцы растут, метаболизм разгоняется, калории горят даже в покое. Кардио дает быстрый расход энергии, но без мышечной массы эффект быстро сходит на нет. Добавьте круговой формат с многосуставными движениями — приседаниями, тягами, жимами — и пульс взлетит, как на интервальной сессии. Главное — правильный вес, чтобы последние повторения давались с трудом, не больше 15 в подходе." Фитнес-тренер, специалист по силовым и общефизическим тренировкам Артём Кравцов

Почему кардиотренировки не обязательны

Формула проста: тратьте калорий больше, чем потребляете. Кардио вроде бега или эллипса сжигает энергию во время сессии, но потом метаболизм возвращается в норму быстро. Силовые нагрузки работают иначе — наращивают мышцы, которые потом сами по себе жрут калории круглосуточно.

Биохимия здесь на стороне штанги: новая мышечная ткань требует больше кислорода и питательных веществ, разгоняя базовый обмен веществ на 5-10 процентов. Если кардио не помогает худеть, проблема часто в отсутствии такой мышечной базы. Антропологи отмечают: наши предки выживали благодаря силе, а не марафонам.

Круговые силовые сессии с комплексными движениями — приседаниями, становыми тягами, подтягиваниями — задействуют сразу кучу мышц и суставов. Это бьет по калориям сильнее, чем монотонный бег. Плюс эффект дожигания: после интенсивных нагрузок организм продолжает тратить энергию часы напролет.

Силовые нагрузки сжигают жир лучше

Во время высокоинтенсивных силовых пульс зашкаливает, как на аэробике, но мышцы при этом крепнут. Обычное кардио работает в аэробном режиме — жир уходит только в зале. С отягощениями добавляется анаэробный компонент, запускающий гормональный отклик для долгого сжигания.

Физика движения проста: больше мышц в работе — выше энергозатраты. Укрепление кора без планки через антиротационные упражнения усиливает стабильность, позволяя поднимать тяжелее. Без питания все зря — пресс куется на кухне, как гласит правило.

Американская кардиологическая ассоциация советует 150 минут умеренных нагрузок в неделю или 75 интенсивных плюс две силовые для сердца. Силовые с правильной техникой покрывают норму, повышая частоту сокращений сердца без тренажеров.

Как поднять пульс без дорожки

Сложные многосуставные упражнения — ключ: пульс растет от работы групп мышц. После тяжелых тяг в ушах стучит сердце — знакомо многим. Минимизируйте паузы, берите вес потяжелее, ускоряйте темп — и вот уже кардиоэффект на лицо.

Самомассаж теннисными мячами после сессии ускорит восстановление, чтобы чаще нагружать тело. Упражнения с собственным весом в кругу держат пульс высоким без оборудования.

Выбирайте вес так, чтобы в трех подходах последние 2-3 повторения были на пределе — не больше 15 всего. Это правило для жиросжигания и форм.

Лучшее из двух миров

Профи советуют силовые четыре раза в неделю, кардио — в выходные для отдыха мышц. Круговой формат с быстрыми переходами заменит беговую дорожку полностью. Добавьте высокоинтенсивные интервалы — и норма по сердцу соблюдена.

Короткие интенсивные сессии бьют длительные: исследования подтверждают пользу для формы, сердца, костей и обмена веществ. Ходьба как сжигатель калорий дополнит, если силовых мало. Правильные кроссовки для стабильности важны везде.

"Для похудения стройте программу на силовых с кругом и интервалами — пульс держится высоким, мышцы растут. Кардио оставьте на редкие дни, чтобы не перегрузить тело. Следите за едой: дефицит калорий плюс мышечная масса дадут результат. Выбирайте вес по вызову — последние повторения должны жечь." Фитнес-тренер, эксперт по тренировочным программам и поддержанию формы Анастасия Белова

FAQ

Обязательно ли 150 минут кардио в неделю?

Нет, силовые с высоким пульсом покрывают норму. Американская кардиологическая ассоциация требует 150 умеренных или 75 интенсивных плюс две силовые — комбинируйте.

Какой вес брать для жиросжигания?

Такой, чтобы в трех подходах не больше 15 повторений, последние с трудом. Это наращивает мышцы и метаболизм.

Без диеты похудеешь?

Нет, питание решает 80 процентов. Тратьте больше, чем едите.

