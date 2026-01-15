Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 0:36

Делала обычные приседания — результата не было: сменила подход и удивилась, как быстро пошёл рост

Сильные ягодицы снижают риск травм позвоночника при нагрузке — UOL

Сильные ноги и ягодицы — это не только про внешний вид, а про то, как тело держит нагрузку в жизни: от ходьбы и подъёма по лестнице до переноски сумок и тренировок. Именно эти мышцы помогают сохранять устойчивость, поддерживать осанку и защищать позвоночник, потому что работают в связке с корпусом и тазом. Материал UOL объясняет, какие упражнения действительно дают отдачу, если цель — сила и рост мышц.

Почему ягодицы и ноги — опора для всего тела

Ягодичные мышцы состоят из трёх основных частей: большой ягодичной, средней и малой. Они отвечают за разгибание и стабилизацию бедра, вращение бедренной кости и движение ног в стороны. Вместе с бёдрами, поясницей и мышцами живота эта зона формирует функциональную "базу" тела: она помогает держать равновесие, распределять нагрузку и снижать риск травм.

Именно поэтому упражнения на ноги почти всегда одновременно включают ягодицы. На практике тренировки нижней части тела часто объединяют в один день и делают ставку на многосуставные движения, которые включают сразу несколько крупных мышечных групп.

Упражнения, которые особенно хорошо "включают" ягодицы и бёдра

В подборке выделяют несколько движений, которые полезны для гипертрофии, потому что требуют контроля, силы и хорошей активации мышц.

Болгарские приседания

Это одностороннее упражнение: одна нога стоит на полу, вторая опирается на возвышение. Движение активно нагружает ягодицы и бёдра и одновременно тренирует баланс. Его можно выполнять с собственным весом или постепенно добавлять отягощения — гантели или штангу.

Приседания сумо

Широкая постановка ног и разворот стоп наружу смещают акцент: сильнее включаются ягодицы и внутренняя поверхность бедра. В качестве нагрузки удобно использовать гирю или гантель перед корпусом — это помогает держать спину устойчиво и безопасно увеличивать вес.

Выпады

Вариантов много: шагом вперёд, "ходьбой", на месте с чередованием ног. Упражнение развивает силу, координацию и стабильность, а нагрузку легко регулировать — от веса тела до гантелей и штанги.

"Задняя цепь": что добавляют для реальной силы и роста

Для набора мышечной массы материал отдельно подчёркивает важность упражнений на заднюю цепь — ягодицы, заднюю поверхность бедра и поясничный отдел. Это база для мощности и устойчивости.

Становая тяга

Одно из самых комплексных упражнений: включает ноги, ягодицы и корпус и требует контроля техники. Поскольку движение технически сложное, рекомендуют начинать с небольшой нагрузки и сначала отработать правильную форму, а уже потом повышать вес.

Румынская тяга (часто её называют "становая на прямых ногах" или "скованность")

Этот вариант сильнее концентрируется на ягодицах и задней поверхности бедра. Ключевой момент — сгибание в тазобедренном суставе при стабильной спине и слегка согнутых коленях. Делают со штангой, гантелями или гирями, обязательно контролируя амплитуду и темп.

Как выстроить тренировки без ошибок

Материал подчёркивает: упражнения нельзя ставить "как попало" и делать всё сразу в одной сессии. Важно учитывать уровень подготовки, объём, подходы и восстановление. Для безопасного и эффективного прогресса полезно составлять программу с учётом целей и техники — и здесь особенно ценна помощь специалиста по физической подготовке.

