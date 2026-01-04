Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики

Илья Мельников Опубликована сегодня в 6:47

Гантели против штанги: неправильный выбор крадёт силу и рост мышц, даже если тренироваться упорно

Силовые тренировки со штангой и гантелями улучшили здоровье — фитнес-тренеры

Силовые тренировки давно перестали быть уделом профессиональных спортсменов и уверенно вошли в повседневную жизнь. На фоне модных фитнес-гаджетов и нестандартного инвентаря именно классические снаряды по-прежнему формируют основу эффективных занятий. Гантели и штанга остаются главными инструментами для развития силы, выносливости и формы тела. Об этом сообщает Shape.

Почему силовые тренировки работают

Регулярные занятия с отягощениями оказывают многостороннее влияние на организм: улучшают работу сердца, помогают поддерживать здоровый вес и укрепляют костную ткань. Они также положительно сказываются на эмоциональном состоянии. В метаанализе Sports Medicine 2020 года отмечается, что тренировки с весами улучшают метаболические параметры, снижают воспаление и укрепляют иммунитет.

Выбор снаряда — важная часть тренинга, поскольку штанга и гантели создают разный характер нагрузки, включают мышцы по-разному и задают разные траектории движения.

Сильные стороны штанги

Штанга — это металлический гриф со сменными блинами, который позволяет постепенно увеличивать вес. Такая возможность реализовать принцип прогрессивной перегрузки является ключом к росту силы и мышечной массы. Этот подход особенно полезен, если ваша цель — набор мышечной массы и силовое развитие.

Большинство упражнений со штангой — базовые многосуставные движения. Приседания, становая тяга и жимы вовлекают сразу несколько мышечных групп и развивают функциональную силу. По данным исследования Университета Джонса Хопкинса, такие упражнения ускоряют силовой прогресс примерно на четверть по сравнению с изолированными движениями.

Штанга также незаменима в подготовке к соревнованиям в тяжелой атлетике, пауэрлифтинге или кроссфите. Именно с её помощью отрабатываются техника, координация и взрывная сила. Однако в некоторых упражнениях жёсткая траектория может ограничивать амплитуду — например, при жиме лёжа.

Когда гантели дают преимущество

Гантели дают большую свободу движений, потому что каждая рука работает отдельно. Это увеличивает амплитуду и помогает более глубоко прорабатывать мышцы. Такой формат также эффективен для выявления и устранения мышечных дисбалансов, что снижает риск травм и повышает общую координацию.

Гантели — практичное решение для домашних тренировок. Они занимают минимум места, не требуют стоек и позволяют выполнять широкий спектр упражнений даже в небольшой квартире. Регулируемые модели заменяют целый комплект инвентаря, что делает их удобным и экономичным вариантом.

Как сделать осознанный выбор

Новичкам чаще рекомендуют начинать с гантелей: они легче контролируются и помогают адаптироваться к нагрузке. По данным исследований, у начинающих при работе со штангой из-за недостаточного контроля движения чаще случаются травмы.

Если ваша цель — максимально развить силу и мышечную массу, штанга остаётся оптимальным выбором, поскольку позволяет работать с большими весами. Гантели же дают свободу движения, помогают устранить дисбалансы и подходят для функциональных тренировок.

При коррекции фигуры и снижении жировой массы оба снаряда эффективны. Гантели особенно полезны для высокоинтенсивных круговых тренировок, а штанга — для классического силового тренинга с длительным восстановлением.

Выбор между гантелями и штангой зависит от ваших целей, уровня подготовки и условий занятий. Их разумное сочетание помогает выстроить сбалансированную программу, работающую на результат.

