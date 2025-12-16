Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 9:25

Три коротких тренировки в неделю — и мозг начинает работать, как у гения

Короткие силовые тренировки улучшают работу сердца — фитнес-тренеры

Многие, услышав о силовых тренировках, представляют себе зал, наполненный звоном гантелей и рельефными фигурами атлетов. Этот образ часто отпугивает новичков, хотя достичь тела бодибилдера без ежедневных многолетних тренировок практически невозможно. Умеренные занятия с весом не превращают человека в культуриста, но помогают сделать тело крепким и выносливым. Об этом сообщает издание Voici.

Чтобы понять, как минимальные по времени занятия влияют на организм, стоит обратить внимание на короткие тренировки, улучшающие работу сердца - специалисты отмечают, что даже редкие силовые сессии способны поддерживать физическую форму и здоровье при правильной организации.

Первые шаги для новичков

Новичкам важно не стремиться к максимальным нагрузкам, а выстраивать привычку и учиться технике. Даже две короткие тренировки в неделю способны принести ощутимую пользу. Продолжительность можно ограничить 15-20 минутами, но обязательно оставлять хотя бы день для восстановления.

Оптимальная схема включает 3-5 подходов по 5-8 повторений в каждом упражнении. За одно занятие можно проработать всё тело или сосредоточиться на отдельных зонах — руках, ногах, спине. Такой подход помогает укрепить мышцы и суставы, не перегружая организм.

"Самое важное — не время, проведённое в зале, а регулярность и правильная техника выполнения движений", — отмечается на сайте издания.

Как поддерживать форму тем, кто уже тренируется

Если вы занимаетесь давно, одной тренировки в неделю может быть достаточно для поддержания тонуса. Однако для развития мышц потребуется больше регулярности — три-четыре занятия по 30-60 минут в неделю. Главное — не длительность, а качество: каждая группа мышц должна работать в нескольких подходах с 6-15 повторениями.

Когда упражнения становятся слишком лёгкими, стоит увеличить вес или добавить повторения. Такой принцип постепенной нагрузки предотвращает застой и стимулирует рост силы.

"Главное — не стоять на месте. Организм быстро адаптируется, и чтобы развиваться, нужно повышать нагрузку постепенно", — говорится в материале Voici.

Для здоровья, а не ради рекордов

Силовые тренировки важны не только для красоты тела, но и для здоровья: они укрепляют сердце, повышают обмен веществ, снижают риск остеопороза и помогают сохранять подвижность. Даже две тренировки в неделю способны заметно улучшить самочувствие.

Хороший пример — исследование о частоте тренировок и росте мышц, где специалисты выяснили, что короткие, но регулярные занятия обеспечивают лучший результат, чем редкие и длительные. Для общего укрепления здоровья достаточно выполнять 2-3 базовых упражнения — приседания, тягу или жим — в 3-5 подходах по 5-8 повторений.

"Даже несколько силовых занятий в неделю заметно улучшают самочувствие и снижают уровень стресса", — отмечается в публикации Voici.

